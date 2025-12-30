Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Встреча Зеленского с Президентом Государства Израиль
© commons.wikimedia.org by The Presidential Administration of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:26

"Коалиция желающих" собирается в начале января: Киев и Париж готовят новый пакет гарантий Украине

Зеленский запланировал саммит лидеров коалиции на 6 января во Франции — РИА Новости

Начало января может стать для западных союзников Киева очередной точкой сборки — на фоне обсуждений гарантий безопасности и возможного формата послевоенного присутствия на Украине. Владимир Зеленский анонсировал новые встречи лидеров так называемой "коалиции желающих", уточнив, что переговоры запланированы на 3 и 6 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Встречи советников и лидеров: даты и площадки

По словам Зеленского, ближайшая встреча советников по вопросам национальной безопасности стран "коалиции желающих" должна пройти 3 января на Украине. Он уточнил, что эта договорённость была достигнута после доклада секретаря СНБО Рустема Умерова. Уже после этого, как отметил Зеленский, планируется встреча на уровне лидеров.

"Планируем на 3 января в Украине. Вскоре после этого будем говорить уже на уровне лидеров — встречи нужны. Планируем 6 января во Франции", — написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, цитирует РИА Новости.

Контекст: позиция Макрона и обсуждение гарантий Киеву

РИА Новости напоминает, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил о встрече "коалиции желающих" в начале января в Париже. Целью он называл завершение распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Украине.

Ранее аналогичные контакты уже проходили, в том числе в сентябре в Париже. Тогда встреча участников коалиции состоялась под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции. По итогам саммита Макрон заявлял, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

Реакции вокруг переговоров и спор о военном присутствии

В материале отмечается, что вопрос гарантий безопасности обсуждается на фоне активизации контактов Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. 28 декабря они встретились в Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп заявлял, что Европа возьмёт на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США также помогут в этой работе.

При этом в МИД РФ ранее подчёркивали, что любые сценарии размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлемы для России и могут привести к резкой эскалации. В российском внешнеполитическом ведомстве также называли подстрекательством заявления о возможности размещения контингентов из стран альянса, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы.

