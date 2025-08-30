Варшава умеет удивлять дважды: почему туристы возвращаются в разное время года

Представьте себе город, который в разное время года способен удивлять совершенно по-разному. Варшава именно такая — летом она превращается в площадку под открытым небом для фестивалей, вечеринок и прогулок по набережной Вислы, а зимой дарит тёплое рождественское сияние и уют в кафе с ароматом глинтвейна.

Летняя Варшава: город фестивалей и прогулок

С мая по сентябрь польская столица оживает особенно ярко. Жара редко превышает 27 °C, осадков мало, и именно это время считается "высоким сезоном". Варшава наполняется событиями: в конце мая проходит "Оранжевая Варшава", затем наступает пора джазовых вечеров на Староместской площади и знаменитых концертов Шопена в Лазенках, которые звучат под открытым небом всё лето.

Любители гастрономии обязательно оценят уличные рынки. "Рынок Nocny" превращает бывший железнодорожный вокзал в площадку с десятками кухонь мира, а "Рынок завтраков" собирает толпы на утренние трапезы в разных районах города. Для ночных прогулок подойдут Бульвары Вислы с их барами на воде, концертами и открытой атмосферой, где, кстати, официально разрешено пить на улице.

Даже самые туристические места в это время приобретают новое звучание. Старый город, внесённый в список ЮНЕСКО, летом оживает благодаря параду русалок и мультимедийному шоу фонтанов. Поднявшись на смотровую площадку костёла Святой Анны, можно увидеть Варшаву во всей её летней красе.

Зимняя Варшава: время огней и уюта

Но не стоит думать, что зимой город теряет своё очарование. Напротив — с конца ноября Варшава погружается в атмосферу Рождества. Главная ярмарка растягивается от Замковой площади до Барбакана, а во Дворце культуры и науки в декабре проходит ярмарка-фестиваль пельменей.

С декабря по февраль весь город сверкает иллюминацией: Королевский путь украшен ретро-гирляндами и огромной ёлкой, а в парке Вилянув открывается Королевский сад света. Одно из самых волшебных мест — ботанический сад Варшавского университета, где проходит выставка "Magiczny Botaniczny".

Холод (от -4 до +2 °C) становится скорее фоном, чем препятствием. Особенно если спрятаться в одном из ресторанов с тарелкой пышных вареников или традиционным бигосом. В это время особенно вкусен глинтвейн, а заведения вроде "Под Самсонем" или атмосферной "Сирены иренной" превращают зиму в праздник.

Когда лучше ехать?

Если вы любите уличные фестивали, прогулки у воды и атмосферу большого города, приезжайте в Варшаву летом или поздней весной. Но если вам ближе рождественская магия, тишина без толп туристов и низкие цены на жильё, зима станет отличным выбором. Варшава хороша круглый год — вопрос только в том, какую её сторону вы хотите открыть для себя.