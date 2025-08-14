Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ragesoss is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 2:08

Тайный метод бабушек: как спасти туи от летней засухи и вернуть им зелень

Как поливать туи летом: 5 простых шагов к сохранению зелени

В разгар лета даже неприхотливые туи, обычно радующие глаз густой вечнозеленой кроной, могут начать буреть, терять хвою и блеск. Наши бабушки, не имея под рукой дорогих удобрений и сложных систем полива, умели сохранять их сочную зелень даже в сорокаградусную жару. Их секрет был прост, но действенен — и актуален до сих пор.

Туи страдают не только от пересохшей почвы, но и от зноя, который обезвоживает хвою. Лучшее средство в таких условиях — утренний "душ". Лёгкое орошение мелким распылителем до восхода палящего солнца увлажняет воздух и смывает пыль, помогая растениям легче пережить зной. Опытные садоводы прошлого поливали туи сверху и у корней, причём в особо жаркие дни делали это дважды — утром и вечером, чтобы вода успела испариться до наступления ночной прохлады, снижая риск грибковых заболеваний.

Специалисты отмечают, что для сохранения здоровья в жаркий и сухой сезон туям требуется полив не реже двух раз в неделю, а при экстремальной засухе — чаще. Почва должна оставаться влажной, но не переувлажнённой. При этом важно, чтобы вода поступала к корням постепенно. Быстрый полив шлангом часто оказывается бесполезным: влага уходит в стороны, не доходя до корневой зоны. Капельное орошение или простая пластиковая бутылка с маленьким отверстием, воткнутая у основания растения, обеспечивает медленное и равномерное поступление влаги.

Наши предки также учитывали качество воды. Дождевая или из колодца считалась идеальной — мягкая и без химии. Хлорированная из бассейна или насыщенная железом из глубокой скважины могла повредить хвое, вызывая её побурение или посерение.

Помимо влаги, туям требуется питание. После дождя или обильного полива полезно внести натуральные подкормки: настой крапивы, травяной настой, компостный "чай". Древесная зола, богатая калием, помогала хвое сохранять яркий зелёный цвет.

Особое внимание требовалось молодым растениям. В жаркие дни их защищали от прямого солнца подручными средствами — старой простынёй, тростниковой циновкой или ветками лиственных деревьев. Такая временная тень нередко решала, переживёт ли саженец лето без повреждений.

Секрет красоты туй, как подчёркивали наши бабушки, кроется не в чудо-удобрениях, а в простом и регулярном уходе. Пара правильных приёмов — и живая изгородь снова будет выглядеть так, будто сошла с обложки садового журнала.

