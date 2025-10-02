Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Самуи, пляж Корал Коув
Самуи, пляж Корал Коув
© commons.wikimedia.org by Fabio Achilli from Milano, Italy is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:15

Зелёные джунгли против белых пляжей: какой Таиланд настоящий

Юг Таиланда простирается на 500 км и делится между Андаманским морем и Сиамским заливом

Юг Таиланда — это не только пляжи Пхукета или шумные вечеринки на Пангане. Регион протянулся более чем на 500 км от перешейка Кра и включает десятки провинций, где можно найти горячие источники, древние джунгли, культовые острова и деревни, сохранившие традиционный уклад. Путешествие сюда открывает другую сторону страны — менее туристическую, но не менее впечатляющую.

Основные особенности региона

Юг страны условно делится на две линии побережья — Андаманское море на западе и Сиамский залив на востоке. Каждое направление имеет свои климатические особенности, популярные курорты и скрытые жемчужины.

  • Ранонг славится водопадами и источниками.
  • Пханг-Нга манит карстовыми пейзажами и пещерами.
  • Сураттхани известен парком Као Сок и островами для вечеринок.
  • Чумпхон и Накхон Си Тхаммарат хранят культурные традиции.
  • Транг — рай для гурманов, особенно любителей свинины.
  • Сатун удивляет разнообразием культур и национальным парком Ко Тарутао.

Сравнение двух побережий

Характеристика

Андаманское побережье

Сиамский залив

Сезон солнца

Декабрь-апрель

Январь-август

Известные места

Пхукет, Краби, Пханг-Нга

Самуи, Панган, Тао

Особенности

Карстовые скалы, дайвинг, заповедники

Длинный сухой сезон, вечеринки полнолуния

Дожди

Сентябрь-октябрь

Октябрь-декабрь

Советы шаг за шагом: как организовать поездку

  1. Определитесь с сезоном. Для Андамана лучше брать зиму и весну, для залива — почти весь год, кроме конца осени.
  2. Выберите базу. Као Лак или Краби — для Андамана; Самуи — для залива.
  3. Решите, сколько времени у вас есть. Неделя — минимум, месяц — идеальный вариант.
  4. Забронируйте транспорт. Билеты на поезда и катера лучше покупать заранее.
  5. Планируйте бюджет. Средние траты — 1000 бат в день, но комфортный отдых обойдется дороже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: арендовать скутер без прав.
    Последствие: штрафы и риск ДТП.
    Альтернатива: автобус, тук-тук, приложение Bolt.
  • Ошибка: ехать в сезон дождей без подготовки.
    Последствие: затопленные дороги и отмена экскурсий.
    Альтернатива: выбирать культурные направления — Накхон Си Тхаммарат, музеи, храмы.
  • Ошибка: надеяться на Apple Pay.
    Последствие: невозможность оплатить покупки.
    Альтернатива: наличные и банковские карты (Visa/MasterCard).

А что если поехать вне сезона?

Сентябрь и октябрь часто отпугивают путешественников проливными дождями. Но именно в это время можно получить лучшие скидки на жильё и туры. Кроме того, джунгли выглядят особенно зелёными, а водопады — полноводными. Для фотографов и любителей уединения это может оказаться удачным выбором.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы

Минусы

Живописные пляжи и джунгли

Долгий перелёт из Европы

Доступные цены на еду

Сезонные дожди

Тёплый климат круглый год

Туристическая толпа на популярных островах

Богатая культура и кухня

Ограниченные возможности безналичной оплаты

Возможность экотуризма

Сложности с безопасным движением на скутере

FAQ

Как выбрать направление на юге Таиланда?
Если вы любите дайвинг и скалы — Андаман. Если нужен спокойный пляжный отдых и вечеринки — Сиамский залив.

Сколько стоит неделя отдыха?
При экономном подходе — около 7000 бат, при комфортном — от 25 000 бат.

Что лучше: Пхукет или Самуи?
Пхукет удобнее для активного отдыха и экскурсий, Самуи — для уединения и спокойного ритма.

Мифы и правда

  • Миф: "В Таиланде небезопасно".
    Правда: туристические зоны спокойны, но в приграничных районах Наратхивата и Паттани лучше не ездить.
  • Миф: "Без скутера в Таиланде не обойтись".
    Правда: автобусы, сонгтео и такси покрывают почти все маршруты.
  • Миф: "В сезон дождей отдых испорчен".
    Правда: часто дожди идут ночью, а днём погода солнечная.

3 интересных факта

  1. Национальный парк Као Сок считается старше Амазонских джунглей.
  2. В Транге завтраки подают уже с 4 утра — традиция, связанная с рынками.
  3. В Сатуне до сих пор процветает кофейная культура с малайскими корнями.

Исторический контекст

  • VII-XIII века: господство королевства Шривиджайя, развитие теневого кукольного театра.
  • XIV-XIX века: усиление влияния Сиама и строительство храмов.
  • XX век: превращение островов Самуи и Пхукета в туристические центры.
  • XXI век: развитие экотуризма и культурных маршрутов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фукуок и Нячанг во Вьетнаме — лучшие курорты для отдыха с детьми разного возраста сегодня в 16:06

Семейный отдых во Вьетнаме превращается в квест: секреты, о которых молчат путеводители

Узнайте, почему Вьетнам — идеальное направление для семейных путешествий с детьми. Погрузитесь в атмосферу приключений и уникальных впечатлений!

Читать полностью » В Госдуме предложили закрепить правовой статус турагрегаторов на туристическом рынке сегодня в 16:05

Турагрегаторы под прицелом: депутаты решили законодательно «прописать» онлайн-витрины

Новый законопроект вводит правовое определение турагрегаторов. Но почему сами площадки не собираются становиться туроператорами?

Читать полностью » Подъём на крепость в Которе стоит 15 евро, туристы находят бесплатные тропы сегодня в 15:39

Европа рядом, но с неожиданными контрастами: три страны за одну поездку

Подготовьтесь к зимнему путешествию в Сербию! Узнайте о секретах, ошибках и сравните атмосферу и цены стран Балкан – от Сербии до Боснии.

Читать полностью » Водитель такси сбил сотрудника охраны и протаранил шлагбаумы в Шереметьево — суд арестовал нарушителя сегодня в 15:28

Таксист отказался платить за парковку и сбил охранника: чем закончилась погоня

В Шереметьево таксист протаранил шлагбаумы и сбил сотрудника, но был задержан. Почему такие инциденты происходят и как их избежать?

Читать полностью » Подъём на Домбай осенью 2025 года стоит 2700 рублей за три очереди канатной дороги сегодня в 14:16

Один день в Домбае заменяет неделю на море: секрет кроется в осени

Один день в горах способен заменить отпуск! Узнайте, как осенний маршрут на Домбай из Пятигорска подарит вам невероятные эмоции и отдых!

Читать полностью » Египет подешевел на 6%, Турция подорожала на 9,5% — данные туроператоров о ценах на осень 2025 сегодня в 13:12

Россияне массово меняют Турцию на Китай: что стоит за этим поворотом

Осень 2025 года показала удивительный рост интереса россиян к зарубежным поездкам, особенно в Азию и на Ближний Восток. Узнайте о ценах и популярных направлениях!

Читать полностью » Религии Китая: буддизм, даосизм, ислам, христианство и конфуцианство сегодня в 12:23

Китай живёт по двум календарям: как лунные и григорианские даты уживаются вместе

Китай — страна, где буддизм соседствует с исламом и христианством, а даосские монахи до сих пор живут в горах. Узнайте о вере в Поднебесной.

Читать полностью » Праздники в Китае: список официальных и традиционных дат сегодня в 11:08

Праздники Китая: когда улицы превращаются в театральную сцену

Китайские праздники — это зрелище с тысячелетними традициями, яркими уличными шоу и вкусной национальной кухней. Узнайте, что скрывается за ними.

Читать полностью »

Новости
СФО

"РусЛайн" снизил тарифы на перелёты Ханты-Мансийск — Сухум до 11 127 рублей
УрФО

Депутат Иванов: при пропаже военного первым шагом нужно позвонить на горячую линию Минобороны
Технологии

Windows 11 получила патч KB5065789: ускорение «Проводника» и Click to Do в Copilot+
Экономика

Дмитрий Голубовский рассказал, стоит ли покупать доллар при курсе ниже 81 рубля
Питомцы

Ящерицы становятся популярными домашними питомцами
Садоводство

Альпийский вереск начинает цвести в декабре и украшает зимний сад
Еда

Пирог с грушами: фрукт богат клетчаткой и витаминами, корица усиливает вкус
Красота и здоровье

Лорен Манакер: матча обеспечивает более плавный подъём энергии по сравнению с кофе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet