Руины форта Святого Иоанна, Котор
Руины форта Святого Иоанна, Котор
© commons.wikimedia.org by Prioryman is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:39

Европа рядом, но с неожиданными контрастами: три страны за одну поездку

Подъём на крепость в Которе стоит 15 евро, туристы находят бесплатные тропы

Балканы всё чаще становятся направлением, которое выбирают путешественники из России. Елена Репич решила проверить, насколько доступны и интересны три страны региона — Сербия, Черногория и Босния и Герцеговина. Первоначально она рассматривала также Албанию и Северную Македонию, но визовые требования ограничили выбор. Главная цель поездки — найти место, где зимой можно почувствовать атмосферу Рождества.

Сербия: европейская классика и русское сообщество

Белград встретил путешественницу золотой осенью и дождём. Город произвёл впечатление европейской столицы, в которой удачно сочетается современность и традиции. Среди обязательных пунктов посещения оказался музей Николы Теслы, где вход в тот день был бесплатным.

Во время прогулок по центру Elena Repich отмечала гармоничное сочетание архитектуры и уюта. В одном из кафе ей удалось пообщаться с эмигрантами из России, что только укрепило ощущение: Белград — это город с сильным русским сообществом.

Следующей точкой маршрута стал Нови-Сад. Старый город с крепостью, костёлами и уличной едой показался особенно атмосферным. В целом Сербия произвела впечатление доступной по ценам страны, где валюта близка к рублю. Такси показалось дороговатым, но транспорт и аэропорт оставили положительные впечатления.

Черногория: контрасты и морские пейзажи

Подгорица оказалась небольшой, но удобной и симпатичной столицей. Здесь чувствуется, что страна живёт в евро, цены выше, чем в Сербии.

Поездка в Будву подарила смешанные ощущения: потрясающие горные виды сочетались с сильным укачиванием в автобусе. Сам город очаровал туристическую часть: рестораны с вкусной кухней, старый город и набережная. Однако отель за 150 евро за ночь оказался с неприятным сюрпризом — без горячей воды.

Кулинарным открытием стала плескавица — огромная котлета, которую сложно доесть до конца. Особое впечатление оставила прогулка по набережной: местный певец исполнил на русском языке песню "А любовь как сон стороной прошла".

В Которе Elena Repich посетила морской музей, поднялась к крепости и наблюдала ливень, который буквально смыл кафе напротив. Несмотря на непогоду, город произвёл яркое впечатление: яхты, старый город и панорамы надолго остаются в памяти.

Босния и Герцеговина: следы истории и доступные цены

Завершающим этапом маршрута стала Босния и Герцеговина. Здесь особенно заметно османское наследие. Путешественница посетила музеи, связанные с началом Первой мировой войны, и знаменитый мост в Мостаре.

Цены оказались самыми приятными во всей поездке: именно здесь удалось купить кроссовки Adidas дешевле, чем в России. Курьёзным моментом стала ситуация в супермаркете: Elena Repich случайно вышла мимо кассы, но вернулась оплатить покупки.

По её мнению, именно Сербия лучше всего подходит для рождественского отдыха. В будущем она планирует снова посетить Нови-Сад зимой или, получив визу, отправиться в Северную Македонию.

Сравнение

Страна

Валюта

Уровень цен

Атмосфера

Ключевые впечатления

Сербия

Динар

Доступные

Европейская, тёплая

Музей Теслы, Нови-Сад

Черногория

Евро

Дороговато

Морская и горная

Будва, Котор, кухня

Босния и Герцеговина

Марка

Очень выгодные

Восточные мотивы

Мостар, музеи, покупки

Советы шаг за шагом

  1. В Сербии удобнее всего передвигаться на поездах.
  2. В Черногории выгоднее арендовать автомобиль для горных маршрутов.
  3. В Которе стоит заранее подготовиться к подъёму на крепость.
  4. В Боснии разумно покупать одежду и обувь — цены очень привлекательные.
  5. Наличные лучше иметь всегда: карты принимают не везде.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать жильё без отзывов.
    → Последствие: отсутствие базовых удобств.
    → Альтернатива: проверенные площадки с высоким рейтингом.
  • Ошибка: ехать автобусом по горным дорогам при склонности к укачиванию.
    → Последствие: дискомфорт.
    → Альтернатива: аренда авто.
  • Ошибка: не учитывать переменчивую погоду.
    → Последствие: испорченные планы.
    → Альтернатива: лёгкий дождевик и запасная обувь.

А что если…

Если отправиться в Черногорию не летом, а зимой, можно увидеть страну совсем иначе: пустынные пляжи, тишину в горах и более доступные цены.

Плюсы и минусы

Страна

Плюсы

Минусы

Сербия

Доступные цены, общительность людей

Такси дороже, чем ожидалось

Черногория

Виды, кухня, море

Высокие цены, сервис нестабилен

Босния

История, недорогой шопинг

Много баров, атмосфера на любителя

FAQ

Как выбрать направление для зимнего отдыха?
Для рождественской атмосферы лучше всего подходит Сербия.

Сколько стоит неделя путешествия?
В Сербии — от 60-70 тыс. руб., в Черногории — от 100 тыс. руб., в Боснии — около 50 тыс. руб.

Что удобнее — транспорт или аренда машины?
В Сербии хороши поезда, а в Черногории практичнее брать авто.

Мифы и правда

  • Миф: Черногория — бюджетное направление.
    Правда: цены на жильё и питание высокие.
  • Миф: в Сербии интересен только Белград.
    Правда: Нови-Сад и маленькие города заслуживают внимания.
  • Миф: Босния бедна культурой.
    Правда: здесь богатое наследие и музеи мирового уровня.

Исторический контекст

  • Черногория находилась под влиянием Венецианской республики.
  • Сараево в Боснии стало отправной точкой Первой мировой войны.

