Вы думаете, что ваш сад в порядке? Тогда проверьте, что с его приствольными кругами

В отличие от диких деревьев, в саду за каждым растением важно следить и создавать комфортные условия для его роста и развития. Одним из таких важных элементов является приствольный круг — пространство вокруг ствола дерева, которое играет ключевую роль в его жизни. Эта зона, с одной стороны, предназначена для улучшения доступа питательных веществ, воды и кислорода к корням, а с другой — позволяет эффективно ухаживать за деревом и поддерживать его здоровье.

Зачем нужен уход за приствольным кругом?

В природных условиях деревья прекрасно растут без вмешательства человека, но в саду без регулярного ухода в этом месте не обойтись. Без него сложнее обеспечить эффективный полив, внести удобрения и поддерживать нормальный рост растений. Ведь даже если почва на участке плодородная, она всё равно требует внимания, чтобы корни могли свободно получать все необходимые вещества.

Правильный уход за приствольным кругом — это не только улучшение внешнего вида сада, но и важная агротехническая мера, которая прямо влияет на урожайность деревьев. Уход включает в себя такие операции, как рыхление, удобрение, прополка и уборка опавших листьев. Все эти действия способствуют тому, чтобы дерево получало необходимые условия для полноценного развития.

Основные работы по уходу за приствольным кругом

Рыхление почвы — это регулярное удаление твёрдой земляной корки, которая мешает поступлению кислорода к корням. Без рыхления почва быстро уплотняется, и корни начинают страдать от недостатка воздуха. Внесение удобрений — может быть как сухим, так и жидким. Органические удобрения равномерно распределяются по приствольному кругу, затем их заделывают в землю с помощью тяпки. Это помогает улучшить структуру почвы и насытить её необходимыми элементами. Прополка сорняков — важное мероприятие, которое помогает избавить сад от растений, потребляющих питательные вещества, которые должны поступать к дереву. Кроме того, сорняки могут стать убежищем для вредителей. Осенняя перекопка — проводится для того, чтобы избавиться от насекомых, которые зимуют в почве. При этом нужно удалить все растительные остатки, такие как листья и опавшие плоды, чтобы исключить возможность распространения болезней. Уборка листвы — это профилактическая мера для защиты от болезней. Листья, особенно больные, могут быть источником грибков и вредителей, которые негативно влияют на здоровье дерева.

Все эти операции помогают дереву нормально развиваться, улучшая доступ воды и питательных веществ к корням. Также это предотвращает уплотнение почвы и помогает бороться с вредителями.

Как ухаживать за приствольными кругами: методы

Существует несколько способов содержания почвы под деревьями, и выбор метода зависит от предпочтений садовода и размеров сада. Среди самых популярных — пахотная система, дерново-мульчирующая система и системы с использованием сидератов.

Пахотная система

Этот способ активно используется в крупных садах, особенно на промышленных плантациях. Он включает в себя глубокую перекопку не только приствольных кругов, но и междурядий. Однако для частных садов этот метод подходит не всегда, так как частая перекопка может повредить корни деревьев.

Дерново-мульчирующая система

Эта система более щадящая и подходит для частных садов. Она не требует глубокого переворачивания почвы, а лишь поверхностного рыхления в междурядьях, если почва слишком уплотнилась. Для улучшения структуры почвы рекомендуется использовать мульчу. Это может быть как органический материал (перегной, листья, солома), так и неорганический (плёнка, агроволокно, резиновая крошка).

Мульчирование помогает сохранить влагу, улучшить питательные свойства почвы и защитить её от перегрева летом и замерзания зимой. Каждый слой мульчи со временем перерабатывается почвенными микроорганизмами, поэтому её нужно подсыпать в течение сезона.

Использование сидератов

Засев приствольного круга сидератами — это ещё один способ улучшить структуру почвы. Сидераты — это растения, которые улучшат состав почвы, обогатят её азотом и защищают от эрозии. Их также можно заделывать в землю, что способствует улучшению её питательных свойств.

О чем стоит помнить

Не стоит забывать, что каждое дерево индивидуально, и уход за ним должен учитывать его особенности. Например, малина или смородина плохо переносят частую перекопку, а вот яблоня или вишня хорошо реагируют на такую обработку.

Также важно помнить, что выбор между пахотной и дерново-мульчирующей системой зависит от типа почвы, размера участка и личных предпочтений садовода. В любом случае, регулярное внимание к приствольным кругам будет способствовать не только хорошему росту деревьев, но и повышению их урожайности.