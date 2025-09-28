Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Термессос
Термессос
© commons.wikimedia.org by Saffron Blaze is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:04

Город, который победил Александра Македонского: место, о котором молчат путеводители

Руины Термессоса сохранили гимназию, булейтерион и цистерны

Высоко в горах юго-западной Турции, среди густых лесов и скал, лежат руины Термессоса. Этот древний город, прозванный "орлиным гнездом", стал легендой ещё во времена Александра Македонского, которому так и не удалось его покорить. Сегодня сюда редко добираются туристы, хотя дорога занимает меньше часа от шумной Анталии. Те, кто всё же решается на поход, оказываются в особом мире — тишина, величие природы и каменные свидетели истории создают уникальную атмосферу.

Город, который время оставило в одиночестве

Термессос стоит пустым уже много веков. Здесь нет толп, как в Эфесе или Перге. Среди заросших троп можно встретить саркофаги воинов с изображениями щитов и копий, гробницы знатных граждан и руины храмов. Особенно поражает театр на вершине холма — с него открываются панорамные виды, сравнимые с Мачу-Пикчу.

Доехать до руин несложно: дорога ведёт через национальный парк Гюлюк-Термессос, где билет стоит всего три евро. Последний участок пути выводит к древней агоре, когда-то шумному рынку, а сегодня — точке старта для прогулки по городу.

Сравнение: Термессос и другие древние города

Город

Особенность

Степень сохранности

Популярность у туристов

Термессос

Расположен на высоте 1000 м, "орлиное гнездо"

Средняя, без реконструкций

Низкая, уединённое место

Эфес

Центр римской культуры

Высокая, активно реставрируется

Очень высокая

Перге

Славился стадионом и банями

Хорошая

Средняя

Мачу-Пикчу

Город инков в Андах

Частично восстановлен

Одна из самых популярных достопримечательностей мира

Советы шаг за шагом: как готовиться к походу в Термессос

  1. Наденьте прочные кроссовки или треккинговые ботинки — тропы неровные и каменистые.
  2. Возьмите воду — источников на пути почти нет.
  3. Планируйте визит утром, чтобы избежать жары.
  4. Не забудьте головной убор и солнцезащитный крем.
  5. Закладывайте не менее 3-4 часов на осмотр: территория обширна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать без удобной обуви.
    Последствие: травмы или невозможность подняться к театру.
    Альтернатива: лёгкие треккинговые ботинки, которые можно купить в спортивных магазинах.
  • Ошибка: посещать днём в июле или августе.
    Последствие: риск теплового удара.
    Альтернатива: ранний выезд и прогулка в утренние часы.
  • Ошибка: игнорировать карту.
    Последствие: легко пропустить гимназию, цистерны или булейтерион.
    Альтернатива: скачать схему национального парка или взять экскурсию.

А что если…

А что если Александр Македонский всё же смог бы завоевать Термессос? Возможно, этот город стал бы частью его империи, а не сохранился в виде непокорённой цитадели. Тогда он не был бы символом свободы и хитроумной стратегии Солимов — народа, построившего неприступное поселение.

Плюсы и минусы посещения

Плюсы

Минусы

Уникальная атмосфера уединения

Отсутствие инфраструктуры

Захватывающие виды и театр на вершине

Труднопроходимые тропы

Историческая ценность и подлинные руины

Нет кафе и воды внутри

Близость к Анталии

Летом очень жарко

Низкая цена входного билета

Нет ограждений, нужна осторожность

FAQ

Как выбрать лучшее время для посещения?
Лучше ехать весной или осенью, когда температура комфортная и меньше туристов.

Сколько стоит вход?
Билет в национальный парк обойдётся примерно в 3 евро.

Что лучше — ехать самостоятельно или с гидом?
Самостоятельно вы получите больше уединения, но гид расскажет о деталях истории и покажет скрытые объекты, которые легко пропустить.

Мифы и правда

  • Миф: Термессос был разрушен Александром Македонским.
    Правда: город устоял перед его армией, а разрушили его землетрясения.
  • Миф: здесь нечего смотреть, кроме театра.
    Правда: в Термессосе сохранились гимназия, цистерны, булейтерион и улица с колоннадой.
  • Миф: сюда трудно добраться.
    Правда: от Анталии до парка всего 45 минут на машине.

3 интересных факта

  1. В цистернах Термессоса помещалось до 1500 тонн воды.
  2. Сцена театра ориентирована на священную гору, почитавшуюся жителями.
  3. В античности город называли "орлиным гнездом" за неприступность и расположение.

Исторический контекст

  • Около IV века до н. э. Солимы строят город в горах.
  • 333 год до н. э. — Александр Македонский безуспешно пытается взять Термессос.
  • Римляне включают город в свою систему, сохраняя ему автономию.
  • IV-V века н. э. — землетрясение разрушает Термессос, после чего он постепенно пустеет.
  • XXI век — начинаются первые систематические раскопки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бархатный сезон на Чёрном море: Адлер, Ялта, Феодосия и Геленджик осенью сегодня в 6:26

Бархатный сезон 2025: 15 городов, где лето продолжается

Осень — лучшее время для поездок: тёплое море, меньше людей и мягкие цены. Собрали 15 городов и готовый план, как провести бархатный сезон без суеты.

Читать полностью » Осенние фестивали в России 2025: лучшие направления для поездок сегодня в 5:25

Поэзия, театр, вино и музыка: фестивали, ради которых стоит путешествовать этой осенью

Фестивали осени в России: от винных маршрутов Кубани и поэзии Есенина до театральных премьер и анимационных показов. Где искать вдохновение?

Читать полностью » ТОП-6 идей для отдыха в России: спа-выходные, диджитал-детокс и йога-ретриты сегодня в 4:20

Санаторий вместо тусовки: почему взрослые мечтают о тихом часе и душe Шарко

Нужен отдых без перелётов и сложного планирования? Шесть форматов на любой запрос — от СПА и глэмпинга до санатория и ретрита. Выбирайте сердцем.

Читать полностью » Осенний отпуск в России: лучшие направления на сентябрь, октябрь и ноябрь сегодня в 3:19

Идеальный рецепт осеннего отпуска: море, термы, древние города и фестивали

Осень — время спокойных путешествий. Спа-курорты, древние города и фестивали превращают каждый месяц сезона в новый повод для поездки.

Читать полностью » Forbes включил деревню Ия на Санторини в топ-10 самых красивых в мире сегодня в 2:31

Белоснежный каскад над Эгейским морем: вот чем эта деревня покорила весь мир

Греческая Ия вошла в список Forbes самых красивых деревень мира. Узнайте, чем она покоряет туристов и как правильно спланировать поездку.

Читать полностью » CLIA: средний возраст пассажиров круизов в 2023 году составил 46 лет сегодня в 1:17

Круизы называют раем на воде, но для одних это отдых, для других — ловушка

Круизы манят одних и пугают других. Разбираем, для кого это лучший формат отпуска, а кому лучше поискать альтернативу.

Читать полностью » Врач-офтальмолог Корнилова: в самолёте лучше снимать линзы на длительный рейс сегодня в 0:25

Лес и горы против линз: где риск потерять зрение выше всего

Поездка с контактными линзами может стать испытанием. Узнайте, как избежать ошибок и защитить глаза от сухости, солнца и пыли.

Читать полностью » Туроператоры сообщили о росте жалоб на задержки при въезде в Россию по е-визам вчера в 23:06

Электронные визы ускорили оформление, но не границу: иностранцев держат часами

Туристы жалуются на долгие проверки при въезде в Россию: кого задерживают чаще всего и какие документы помогут пройти границу быстрее.

Читать полностью »

Новости
Наука

Уникальный клад византийской эпохи найден у Галилейского моря: 97 золотых монет и ювелирные изделия
Красота и здоровье

Куркума и магний усиливают действие друг друга и поддерживают сердце, мышцы и иммунитет
Технологии

Sony и Huawei лидируют по поломкам смартфонов за шесть лет — исследование Which?
Дом

Межкомнатные двери из массива сосны: плюсы, минусы и советы по выбору
Садоводство

Астра-сентябринка: агрессивное растение, которое может вытеснить другие культуры
Красота и здоровье

Врач Муртазалиева: резкое похолодание опасно для пациентов с сердечно-сосудистыми и дыхательными болезнями
Авто и мото

Honda отзывает 1937 автомобилей Civic Type R в Японии из-за ошибки ПО блока подушек безопасности
Питомцы

Самцы волнистых попугаев запоминают до 300 слов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet