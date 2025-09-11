Розовая вода, ядовитые испарения и "вечное" тепло: тайны гиперсолёных озёр

Можно ли действительно утонуть в воде, которая сама выталкивает тело на поверхность? Ответ на этот вопрос человечество ищет веками, а примером стали самые солёные озёра Земли. Как сообщает канал "Яндекс Путешествия", концентрация соли в некоторых из них настолько высока, что делает купание особенным опытом — полезным, но и небезопасным.

Солёным считается озеро, если в одном литре воды содержится хотя бы грамм соли. Из таких водоёмов человек научился добывать не только привычную приправу, но и полезные минералы. При этом вода непригодна для питья, а продолжительное купание может нанести вред здоровью.

Сегодня многие гиперсолёные озёра стали туристическими центрами: здесь оборудованы пляжи, санатории и курорты. Но рядом с другими — лучше даже не задерживаться из-за токсичных испарений.

Мёртвое море — символ библейских легенд

Где находится: Израиль, Иордания, Палестина

Уровень соли: 340 г/л

Несмотря на название, это не море, а бессточное озеро. Его поверхность лежит на 403 метра ниже уровня Мирового океана.

Мёртвое море упоминается ещё в Библии, где оно носило название Восточного или Содомского. Греки и римляне звали его Асфальтовым морем, арабы — Зловонным. Легенда гласит: именно здесь водами было скрыто разрушенное Содомское царство.

Сегодня побережье — развитая курортная зона. Лечение здесь предлагают при заболеваниях сердца, кожи и нервной системы. А лечебные грязи с его дна считаются аналогом уникального природного лекарства. Рядом расположены достопримечательности — крепость Масада, пещера Лота и соляной столб жены Лота.

Африка и её розовые чудеса

Ретба (Сенегал, 400 г/л). Небольшое озеро площадью всего 3 км² поражает туристов ярко-розовой водой. Оттенок меняется от алого до оранжевого в зависимости от сезона. Но купание здесь ограничивают — не больше десяти минут, иначе можно получить ожоги. Добытчики соли традиционно защищают кожу маслом ши.

Ассаль (Джибути, 400 г/л). Это кратерное озеро в Афарской котловине находится на 155 метров ниже уровня моря, что делает его самой низкой точкой Африки. Водоём постоянно испаряется под жарким солнцем, а над его поверхностью висит лёгкая дымка.

Эль-Джерид (Тунис). Огромное розовое озеро в пустыне Сахара. Зимой оно наполняется водой и превращается в бескрайний водоём, а летом — в соляную пустыню. Здесь снимали знаменитую сцену "Звёздных войн" с двойным закатом планеты Татуин.

Америка и её соляные пустыни

Большое Солёное озеро (США, Юта, 137-300 г/л). Водоём разделён дамбой на две части. Южная сторона окрашена в привычный сине-зелёный цвет, а северная сияет малиново-красным из-за особых водорослей. Но это место небезопасно: ветра приносят сюда пыль с содержанием мышьяка.

Россия — от Эльтона до Медвежьего

Эльтон (Волгоградская область, 350 г/л). Крупнейшее минеральное озеро Европы (152 км²). Его вода весной отливает золотом, а летом становится розово-красной. На берегах расположен санаторий, а целебные грязи по свойствам сравнимы с мёртвоморскими.

Озеро Медвежье (Курганская область, 360 г/л). Согласно легенде, воду испробовал сам медведь, исцеливший лапу. Водоём питается талыми водами, летом прогревается до 20 °C, а его иловая грязь используется в лечении. Здесь работает санаторий, открытый ещё в 1925 году.

Самые экстремальные

Гаэтель (Эфиопия, 430 г/л) - самое солёное озеро Земли, образовавшееся после землетрясения 2005 года. Его вода желтоватая из-за железа, поверхность пузырится углекислым газом, а температура достигает 60 °C. Место смертельно опасно: испарения ядовиты, а почва вокруг нестабильна.

Дон-Жуан (Антарктида, 402 г/л). Озеро открыли пилоты Дона Ро и Джона Хики. Благодаря высокой минерализации оно не замерзает даже при антарктических морозах, но жизни в нём нет.

Кара-Богаз-Гол (Туркменистан, 310 г/л). Формально это залив-лагуна Каспия. Воды здесь настолько насыщены минералами, что издавна внушали страх кочевникам. Сейчас залив известен как богатейшее месторождение глауберовой соли.

Советы туристам

Купайтесь не дольше 15-20 минут, делая перерывы. Обязательно смывайте соль душем после выхода из воды. Надевайте аквашузы и используйте солнцезащиту. Никогда не допускайте попадания воды в глаза. Берите с собой запасы пресной воды. Консультируйтесь с врачом, если есть хронические болезни. Избегайте алкоголя: солёная вода и жара сильно обезвоживают.

Самые солёные озёра планеты — это и природные курорты, и опасные зоны, где лучше соблюдать осторожность. В них действительно почти невозможно утонуть, но риски для здоровья велики. Уникальные пейзажи и необычные свойства воды делают такие места объектами мирового туризма и научного интереса.