© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:47

Кухня теряет стиль за секунды: эти привычки превращают её в склад

The Spruce: минимализм на кухне достигается отказом от лишних предметов на виду

Кухня — сердце дома, но именно здесь быстрее всего накапливается беспорядок. По мнению экспертов издания The Spruce, достаточно нескольких лишних предметов на рабочей поверхности, чтобы даже самая современная кухня выглядела захламлённой.

Бытовая техника, которой вы не пользуетесь ежедневно

Тостер, чайник, блендер — многие оставляют их на виду, хотя используют пару раз в месяц. Дизайнеры советуют убирать технику в шкафы или на полки: так кухня выглядит просторнее, а приборы не пылятся без дела.

Кастрюли и сковороды

Любимые сковороды и даже "парадные" кастрюли часто становятся "декором" на столешнице. На деле же они крадут ценное пространство. Гораздо удобнее хранить их на крючках, рейлингах или в шкафах — и место свободно, и порядок сохранён.

Фруктовые баночки и специи

Модные баночки со специями красиво смотрятся первые недели. Потом они создают впечатление хаоса. Гораздо удобнее держать их в отдельном ящике или на узкой полке: всё под рукой, но не мешает готовить.

Рулон бумажных полотенец

Без бумажных полотенец не обойтись, но одинокий рулон в углу стола портит весь вид. Лучший вариант — настенный держатель, встроенный отсек в шкафчике или удобный диспенсер.

Современные кухни стремятся к минимализму и лёгкости. Убирая с глаз те предметы, которыми вы не пользуетесь постоянно, вы не только освобождаете пространство, но и создаёте ощущение уюта и гармонии.

