Вот что на самом деле определяет, сколько вы проживете: результат масштабного исследования

Секрет долгой жизни всегда привлекал внимание философов, врачей и простых людей. В XXI веке наука подошла к этому вопросу максимально практично: какие реальные привычки способны продлить жизнь? Ответ попытались найти британские исследователи из Университета Лейчестера, проведя одно из самых масштабных наблюдений в своей области.

Что изучали ученые

В исследовании приняли участие более 480 тысяч взрослых жителей Великобритании. На протяжении многих лет ученые фиксировали их образ жизни: особенности питания, уровень физической активности, отношение к курению и алкоголю. Такой масштабный охват позволил выявить не только очевидные, но и скрытые взаимосвязи между привычками и продолжительностью жизни.

Результаты исследования

Анализ показал: соблюдение здорового образа жизни способно подарить человеку дополнительно 7-8 лет жизни. Причём эффект заметен даже у тех, кто начал менять привычки в среднем возрасте.

Особенно ярко выделялись данные о курении.

"Курильщики живут на 5-6 лет меньше, чем некурящие", — отметили авторы работы.

Другой фактор риска — чрезмерное употребление алкоголя и увлечение вредной пищей. Но именно курение оказалось наиболее разрушительным для здоровья и статистически сильнее всего сокращало жизнь.

Лучшая привычка долгожителя

Хотя регулярные физические тренировки и сбалансированный рацион действительно укрепляют организм, ключевым фактором оказалось полное избавление от вредных привычек.

Особенно значим отказ от курения: он не только снижает риск преждевременной смерти, но и уменьшает вероятность развития рака лёгких, сердечно-сосудистых заболеваний и хронических болезней дыхательной системы.

Таким образом, главный секрет долгожителей — вовсе не экзотические диеты и дорогие добавки, а осознанный отказ от того, что разрушает здоровье.

Дополнительные плюсы спорта и питания

Учёные подчёркивают: лучший результат достигается, когда полезные привычки работают в комплексе.

Здоровое питание обеспечивает организм витаминами, клетчаткой и полезными жирами, поддерживая обмен веществ.

обеспечивает организм витаминами, клетчаткой и полезными жирами, поддерживая обмен веществ. Физическая активность укрепляет сердце, сосуды и мышцы, улучшает работу мозга и снижает стресс.

укрепляет сердце, сосуды и мышцы, улучшает работу мозга и снижает стресс. Нормальный сон восстанавливает организм и снижает риск хронических заболеваний.

Но все эти факторы дают максимальный эффект только тогда, когда человек полностью исключает курение и не злоупотребляет алкоголем.

По мнению исследователей, долголетие — это не результат генетической "удачи", а закономерный итог правильного образа жизни. Секрет прост: отказаться от вредных привычек, двигаться, правильно питаться и поддерживать баланс. Такой подход способен подарить человеку дополнительные годы, а главное — сделать их активными и здоровыми.

