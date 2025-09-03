Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожилой мужчина бегает
Пожилой мужчина бегает
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:49

Вот что на самом деле определяет, сколько вы проживете: результат масштабного исследования

Ученые назвали главный секрет долголетия: отказ от этой привычки продлевает жизнь на 7 лет

Секрет долгой жизни всегда привлекал внимание философов, врачей и простых людей. В XXI веке наука подошла к этому вопросу максимально практично: какие реальные привычки способны продлить жизнь? Ответ попытались найти британские исследователи из Университета Лейчестера, проведя одно из самых масштабных наблюдений в своей области.

Что изучали ученые

В исследовании приняли участие более 480 тысяч взрослых жителей Великобритании. На протяжении многих лет ученые фиксировали их образ жизни: особенности питания, уровень физической активности, отношение к курению и алкоголю. Такой масштабный охват позволил выявить не только очевидные, но и скрытые взаимосвязи между привычками и продолжительностью жизни.

Результаты исследования

Анализ показал: соблюдение здорового образа жизни способно подарить человеку дополнительно 7-8 лет жизни. Причём эффект заметен даже у тех, кто начал менять привычки в среднем возрасте.

Особенно ярко выделялись данные о курении.

"Курильщики живут на 5-6 лет меньше, чем некурящие", — отметили авторы работы.

Другой фактор риска — чрезмерное употребление алкоголя и увлечение вредной пищей. Но именно курение оказалось наиболее разрушительным для здоровья и статистически сильнее всего сокращало жизнь.

Лучшая привычка долгожителя

Хотя регулярные физические тренировки и сбалансированный рацион действительно укрепляют организм, ключевым фактором оказалось полное избавление от вредных привычек.

Особенно значим отказ от курения: он не только снижает риск преждевременной смерти, но и уменьшает вероятность развития рака лёгких, сердечно-сосудистых заболеваний и хронических болезней дыхательной системы.

Таким образом, главный секрет долгожителей — вовсе не экзотические диеты и дорогие добавки, а осознанный отказ от того, что разрушает здоровье.

Дополнительные плюсы спорта и питания

Учёные подчёркивают: лучший результат достигается, когда полезные привычки работают в комплексе.

  • Здоровое питание обеспечивает организм витаминами, клетчаткой и полезными жирами, поддерживая обмен веществ.
  • Физическая активность укрепляет сердце, сосуды и мышцы, улучшает работу мозга и снижает стресс.
  • Нормальный сон восстанавливает организм и снижает риск хронических заболеваний.

Но все эти факторы дают максимальный эффект только тогда, когда человек полностью исключает курение и не злоупотребляет алкоголем.

По мнению исследователей, долголетие — это не результат генетической "удачи", а закономерный итог правильного образа жизни. Секрет прост: отказаться от вредных привычек, двигаться, правильно питаться и поддерживать баланс. Такой подход способен подарить человеку дополнительные годы, а главное — сделать их активными и здоровыми.

Три интересных факта

  1. В среднем бывшие курильщики через 10-15 лет после отказа по рискам смертности приближаются к уровню тех, кто никогда не курил.
  2. Исследования показывают: даже умеренная активность (ходьба по 30 минут в день) снижает риск сердечных заболеваний на 30-40%.
  3. Средиземноморская диета признана одной из самых полезных: она ассоциируется не только с долголетием, но и с улучшением когнитивных функций в старости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Умнов назвал стресс и кофеин частыми причинами тахикардии сегодня в 12:40

Тахикардия маскируется под стресс: когда учащённый пульс сигналит о болезни

Хирург объяснил, почему тахикардия не всегда связана с болезнями сердца и какие простые действия помогают быстро нормализовать пульс.

Читать полностью » Диетолог Мамина: ягоды и орехи замедляют возрастное снижение когнитивных функций сегодня в 11:37

Старение мозга начинается на тарелке: какие продукты тормозят память

Диетолог рассказала, какие продукты помогают укрепить память, замедляют старение мозга и почему важна регулярность их употребления.

Читать полностью » В России с октября начнется подчищающая иммунизация против краснухи сегодня в 10:35

Краснуха не прощает ошибок: болезнь передаётся даже от здорового на вид человека

В России запланирована подчищающая иммунизация против краснухи. Эксперт объяснила, чем опасна болезнь и почему особенно важно защитить беременных женщин.

Читать полностью » Чернышова посоветовала надевать резиновые тапки для защиты от грибка в бассейне сегодня в 9:31

Бассейн может обернуться больницей: грибок, вирусы и хлор подстерегают на бортике

Врач рассказала, как избежать грибка, ротавируса и отравления хлором в бассейне, и объяснила, почему лучше приходить туда утром.

Читать полностью » Врач Столярова предупредила об опасности заражения ботулизмом через консервы сегодня в 8:29

Ботулизм не пахнет и не имеет вкуса: как еда превращается в смертельную ловушку

Врач-инфекционист назвала пять правил, которые помогают защититься от ботулизма и избежать заражения через домашние консервы и мясные изделия.

Читать полностью » Врач Чернышова: избыток сладостей и углеводов провоцирует диабет у пожилых людей сегодня в 7:26

Сладости становятся ядом: чем опасны быстрые углеводы в пожилом возрасте

Врач объяснила, почему у людей старше 80 лет повышен риск диабета второго типа и какие привычки помогают снизить вероятность болезни.

Читать полностью » Психотерапевт Крашкина: осень подходит для саморефлексии и постановки новых целей сегодня в 6:23

Осень может дать больше, чем весна: как превратить сезон в источник энергии

Психотерапевт объяснила, почему осень может стать временем саморефлексии, новых увлечений и восстановления внутреннего баланса.

Читать полностью » Травматолог Скакун: рыба и морепродукты укрепляют суставы и снижают воспаление сегодня в 5:20

Суставы разрушаются быстрее без этих продуктов: еда, которую нельзя игнорировать

Врач рассказал, какие продукты укрепляют суставы, снижают воспаление и помогают замедлить возрастные изменения опорно-двигательного аппарата.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Уязвимые к холоду породы собак выявили ветеринары
Красота и здоровье

Эксперты советуют чередовать кардио, силовые упражнения и растяжку для поддержания мотивации
Спорт и фитнес

Оптимальный вес гантелей для новичков и опытных спортсменов назвали специалисты NASM
Красота и здоровье

Всего 100 грамм творога в день – и ваше тело преобразится: вот почему
Питомцы

Кошки помнят хозяев по запаху и голосу, по данным ветеринаров
Красота и здоровье

Диабет под контролем: имбирь как часть комплексной терапии
СФО

В Алтае хотят ввести льготы на проживание для работников сельского хозяйства
Спорт и фитнес

Тренер Порша Пейдж назвала упражнения для облегчения вздутия живота
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet