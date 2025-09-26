Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:03

Лишний вес не приговор: что спасает даже полных людей от ранней смерти

100-летний врач Джон Шарффенберг: ежедневная активность продлевает жизнь даже при ожирении

Многие задаются вопросом: что именно позволяет некоторым людям дожить до глубокой старости и при этом сохранить бодрость духа и ясность ума? Большинство ответов сводится к контролю веса, правильному питанию, уходу за сердцем и давлением. Всё это играет роль, но есть фактор, который может перевесить даже наследственность или медицинские диагнозы. Об этом рассказывает Джон Шарффенберг, профессор диетологии и врач профилактической медицины, которому уже исполнилось сто лет.

Почему физическая активность важнее, чем кажется

В своих интервью доктор подчеркивает: ежедневная нагрузка — это не просто полезная привычка, а фундамент долголетия. Движение работает как универсальное лекарство, которое снижает риск десятков болезней и улучшает качество жизни.

"Нам нужно заниматься спортом каждый день. Это очень важно", — сказал врач Джон Шарффенберг.

Он сравнивает свою судьбу с судьбой братьев, которые ушли из жизни намного раньше, и отмечает, что регулярные тренировки позволили ему пережить их и по-прежнему чувствовать себя энергичным.

Сравнение: активность против пассивности

Категория

Малоподвижный образ жизни

Регулярная физическая активность

Продолжительность жизни

Ниже средней

Выше средней

Риск ожирения

Высокий

Контролируемый

Здоровье сердца

Повышенные риски

Снижение рисков

Энергия в повседневности

Частая усталость

Бодрость и выносливость

Психологическое состояние

Склонность к стрессу

Уменьшение тревожности

Советы шаг за шагом: как встроить спорт в жизнь

  1. Начните с 10-15 минут зарядки утром — лёгкая гимнастика разгоняет кровь.
  2. Добавьте пешие прогулки: 30 минут в день помогут укрепить сердце.
  3. Используйте бытовые активности — уборка, работа в саду, подъем по лестнице.
  4. Подключите силовые упражнения 2-3 раза в неделю — гантели или резинки.
  5. Старайтесь соблюдать ритм: лучше немного, но каждый день.

Такие простые шаги не требуют абонемента в спортзал и доступны практически каждому.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что спорт нужен только для похудения.
    Последствие: отказ от тренировок при нормальном весе, что ведет к рискам для сердца и суставов.
    Альтернатива: воспринимать физическую активность как профилактику болезней и источник энергии.
  • Ошибка: заниматься "рывками" — интенсивные нагрузки раз в неделю.
    Последствие: риск травм и отсутствие эффекта.
    Альтернатива: равномерные тренировки каждый день, пусть и лёгкие.
  • Ошибка: игнорировать движение при хронических болезнях.
    Последствие: ухудшение состояния и быстрая потеря сил.
    Альтернатива: согласовать умеренные упражнения с врачом (йога, плавание, ходьба).

А что если у меня лишний вес?

Доктор Шарффенберг приводит показательный пример. Его коллега по работе имела избыточную массу тела, и врач честно сказал ей, что это увеличивает риск многих болезней. Но затем добавил:

"Несмотря на то, что вы страдаете ожирением, если вы занимаетесь спортом каждый день, вы проживете дольше, чем женщина с нормальным весом, которая не занимается спортом", — подчеркнул Джон Шарффенберг.

Таким образом, регулярные тренировки способны перевесить минусы ожирения и других факторов риска.

Плюсы и минусы ежедневных тренировок

Плюсы

Минусы

Увеличение продолжительности жизни

Требует дисциплины

Снижение риска сердечно-сосудистых болезней

Возможна усталость в начале

Поддержание веса и тонуса мышц

Нужен подбор подходящих нагрузок

Улучшение сна и психического здоровья

Иногда необходима консультация врача

Экономия на лечении и лекарствах

Требует времени каждый день

FAQ

Как выбрать вид спорта, если я новичок?
Начните с ходьбы, лёгких упражнений дома или плавания. Главное — регулярность.

Сколько стоит поддерживать физическую активность?
Большинство нагрузок не требует вложений: прогулки, зарядка, растяжка. Дополнительные расходы могут появиться только при покупке гантелей или абонемента.

Что лучше: бег или силовые тренировки?
Лучший вариант — сочетать аэробные и силовые нагрузки. Это укрепляет сердце и поддерживает мышцы.

Мифы и правда

  • Миф: спорт нужен только молодым.
    Правда: умеренные нагрузки полезны в любом возрасте.
  • Миф: без похудения занятия бессмысленны.
    Правда: даже при лишнем весе физическая активность продлевает жизнь.
  • Миф: спорт опасен для пожилых.
    Правда: правильные упражнения укрепляют здоровье и снижают риск падений.

Сон и психология

Регулярные тренировки улучшают качество сна и помогают бороться с тревожностью. Умеренная нагрузка стимулирует выработку эндорфинов, что положительно влияет на настроение и когнитивные функции.

Три интересных факта

  1. Ежедневные прогулки по 30 минут снижают риск инсульта на 20-30%.
  2. Люди, которые регулярно занимаются спортом, в среднем тратят на лекарства на 40% меньше.
  3. Активные пожилые люди реже страдают от деменции и дольше сохраняют ясность мышления.

Исторический контекст: как менялось отношение к спорту

  • В XIX веке гимнастика считалась развлечением, а не обязательным элементом здоровья.
  • В середине XX века начали проводиться масштабные исследования о влиянии физкультуры на сердце.
  • Сегодня спорт признан ключевым фактором профилактической медицины.

Читайте также

Врачи и фитотерапевты назвали калину, бруснику и шиповник природными источниками витаминов осенью сегодня в 15:22

Живые витамины под ногами: ягоды, которые держат иммунитет крепче лекарств

Осенние ягоды — это не просто угощение, а настоящий природный витаминный комплекс. Какие плоды стоит успеть включить в меню, читайте далее.

Читать полностью » Врач Мизинова: натуральные овощи и фрукты улучшают состояние кожи за счёт антиоксидантов сегодня в 11:12

Кожа не прощает ошибок: продукты, которые ускоряют её старение

Как питание влияет на красоту кожи? Диетолог объясняет, почему фастфуд стоит заменить овощами и фруктами для молодости и здоровья.

Читать полностью » Газировка с подсластителями повышает риск нарушений памяти и настроения — предупредил Jasdeep S. Hundal сегодня в 10:48

Мозг любит воду, но ненавидит соки: три напитка, которые убивают память и внимание

Учёные назвали напитки, которые незаметно вредят мозгу. Узнайте, чем их заменить, чтобы сохранить память и концентрацию.

Читать полностью » Врач Елена Павлова предупредила об опасности лапши быстрого приготовления для сердца и сосудов сегодня в 10:08

Лапша против сердца: как любимый продукт тихо приближает инфаркт и инсульт

Почему любимая многими лапша быстрого приготовления может привести к проблемам с сердцем? Врач объясняет риски и даёт советы по питанию.

Читать полностью » Пшено укрепляет сердце, сосуды и улучшает пищеварение — Международный институт сельскохозяйственных культур сегодня в 9:47

Гречка ревнует не зря: пшено не уступает по пользе, богато минералами, почти не аллерген

Пшено — древняя крупа с современным значением. Оно помогает контролировать уровень сахара, улучшает пищеварение и поддерживает сердце.

Читать полностью » Врач Заболоцкая: белый налёт на языке может быть признаком гастрита или грибковой инфекции сегодня в 9:04

Зеркало организма во рту: язык сигналит о проблемах задолго до анализов

Что может рассказать язык о здоровье и почему его цвет и налёт — важные подсказки для диагностики? Врач объясняет, на что обращать внимание.

Читать полностью » Витамин Е защищает клетки печени от разрушения и воспаления — подчеркнул гепатолог Сергей Вялов сегодня в 8:47

Орган, который работает без выходных: продукты, способные продлить жизнь печени и замедлить старение

Поддержать печень можно не таблетками, а продуктами. Какие продукты реально помогают фильтру организма работать лучше?

Читать полностью » Врач Ялаева: рак молочной железы и кишечника чаще всего диагностируют у жителей Башкирии при диспансеризации сегодня в 8:03

Шанс на спасение: диспансеризация ловит рак на первых стадиях, когда лечение реально работает

Какие болезни чаще всего выявляют при диспансеризации и почему важно проходить её регулярно? Врачи делятся статистикой и советами.

Читать полностью »

