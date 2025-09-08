"Всё включено" по-северокорейски: как выглядит курорт в стране с закрытыми границами

Можно ли провести отпуск в Северной Корее и при этом почувствовать себя на курорте? Как сообщает блогер Ra-ri-ru, в августе 2025 года его семья отправилась в Расон — особую экономическую зону КНДР. Поездка длилась неделю и включала в себя пляжный отдых, экскурсии и проживание по системе "всё включено".

Автор отмечает, что в последние годы о КНДР пишут и спорят всё чаще, и ему хотелось увидеть жизнь внутри страны своими глазами. Ранее их семья отдыхала в Южной Корее, поэтому поездка в Расон стала своего рода возможностью для сравнения.

Путь в Расон: автобусы, поезда и первый приём

Начало путешествия пришлось на Владивосток: билеты были куплены по тарифу для многодетных семей. Отсюда автобус доставил группу до Хасана, а затем пересадка на поезд "Хасан — Туманган" заняла всего двадцать минут. По словам блогера, это были два купейных вагона северокорейского состава.

После прохождения границы и таможни телефоны и камеры у туристов не изымали, а лишь записали в ведомость. Встречали путешественников уже местные гиды, которые сопровождали группу до отеля.

Первый приём — обед в "Доме Дружбы", после чего два часа дороги до гостиницы, расположенной на берегу живописной бухты неподалёку от Раджина.

Отель и условия проживания

Семья остановилась в отеле "Чайка" (Chujn). Персонал встречал гостей в национальных костюмах, а номера оказались просторными и хорошо оборудованными: кондиционер, горячая и холодная вода, электрочайник, полотенца, гигиенические наборы.

В гостинице работали ресторан, бильярдная и магазин сувениров, косметики и продуктов. Туристы расплачивались юанями. Автор приводит цены: вода стоила 2 юаня, пиво — 10, а мед — от 50 до 150 юаней.

Отдельно отмечается работа гидов: на группу из 45 человек приходилось четверо сопровождающих, которые жили в том же отеле и были доступны круглосуточно.

Экскурсии и развлечения

Программа поездки включала ежедневные выезды на автобусах. Туристов сопровождал гид и врач. Также была морская прогулка на катере и пеший поход в горы.

Среди посещённых мест:

фабрика школьной формы;

горячие источники;

оленья ферма;

завод минеральной воды и пивной завод с дегустацией;

концерт во Дворце пионеров и показательное выступление тхэквондистов;

морской заповедник с морскими котиками;

картинная галерея, книжный магазин, банк;

памятники советским солдатам и бывшим правителям страны.

Кроме того, группа участвовала в мастер-классе по приготовлению кимчи и совершила восхождение на гору Пэкту.

Питание: от ресторанов до пикника на пляже

Завтраки проходили в отеле, а обеды и ужины — как в гостинице, так и в ресторанах города. Отдельным впечатлением стал пикник с барбекю, где готовили мясо, морепродукты и птицу.

На обратной дороге туристам выдали сухой паёк, напоминающий бортовое питание в самолёте.

Атмосфера в городе и культурные особенности

Несмотря на скромные условия жизни, город выглядел ухоженным. Везде чисто, а население — приветливо настроено к иностранцам.

Автор делится наблюдениями:

портретов бывших лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира много, но они не создают ощущения "тотального присутствия";

и много, но они не создают ощущения "тотального присутствия"; в оранжерее выращены два уникальных цветка, названные в честь этих лидеров;

нынешний руководитель КНДР чаще появляется на телевидении, чем на плакатах.

Интересная деталь: хотя в стране действует собственное летоисчисление по чучхе (сейчас идёт 114-й год), календари и часы работают по традиционной системе.

Первые впечатления

По словам Ra-ri-ru, в глаза бросается следующее:

жизнь в целом скромная, но чистая;

население много работает руками и активно передвигается на велосипедах;

проблем с водой и электричеством в отеле не было;

еда простая, но сытная — всегда суп, рис, мясо и рыба;

косметика местного производства понравилась качеством.

Особенно запомнилась возможность плавать в море: автор поставил личный рекорд, преодолев почти 20 километров за неделю.

Минусы отдыха

Не обошлось и без ограничений. Туристов не выпускали за пределы отеля без сопровождения, общение с местными было под контролем. Также самостоятельные прогулки и поездки оказались невозможными из-за дефицита транспорта.

Расходы

Поездка для шести человек обошлась в:

авиаперелёт Москва — Владивосток — 72 000 рублей;

тур на 8 дней / 7 ночей — 30 000 рублей;

чаевые гидам — 400 юаней;

прогулка на катере — 510 юаней;

мастер-класс по кимчи — 30 юаней на троих;

покупки (сувениры, косметика, продукты) — 1200 юаней.

Автор подводит итог: несмотря на ограничения, отдых в Расоне оставил положительное впечатление. Дети выразили желание поехать ещё раз.

Ra-ri-ru советует туристам заранее настроиться на позитив, а также взять с собой привычные продукты: сладости, сыр, хлеб, чай и кофе. "После такого путешествия начинаешь больше любить и ценить свою Родину", — отмечает он.