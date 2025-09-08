Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Северная Корея
Северная Корея
© Victorious Fatherland Liberation War Museum and Ryugyong Hotel by Clay Gilliland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:39

"Всё включено" по-северокорейски: как выглядит курорт в стране с закрытыми границами

В программе отдыха в Северной Корее были экскурсии, пляж и восхождение на гору Пэкту

Можно ли провести отпуск в Северной Корее и при этом почувствовать себя на курорте? Как сообщает блогер Ra-ri-ru, в августе 2025 года его семья отправилась в Расон — особую экономическую зону КНДР. Поездка длилась неделю и включала в себя пляжный отдых, экскурсии и проживание по системе "всё включено".

Автор отмечает, что в последние годы о КНДР пишут и спорят всё чаще, и ему хотелось увидеть жизнь внутри страны своими глазами. Ранее их семья отдыхала в Южной Корее, поэтому поездка в Расон стала своего рода возможностью для сравнения.

Путь в Расон: автобусы, поезда и первый приём

Начало путешествия пришлось на Владивосток: билеты были куплены по тарифу для многодетных семей. Отсюда автобус доставил группу до Хасана, а затем пересадка на поезд "Хасан — Туманган" заняла всего двадцать минут. По словам блогера, это были два купейных вагона северокорейского состава.

После прохождения границы и таможни телефоны и камеры у туристов не изымали, а лишь записали в ведомость. Встречали путешественников уже местные гиды, которые сопровождали группу до отеля.

Первый приём — обед в "Доме Дружбы", после чего два часа дороги до гостиницы, расположенной на берегу живописной бухты неподалёку от Раджина.

Отель и условия проживания

Семья остановилась в отеле "Чайка" (Chujn). Персонал встречал гостей в национальных костюмах, а номера оказались просторными и хорошо оборудованными: кондиционер, горячая и холодная вода, электрочайник, полотенца, гигиенические наборы.

В гостинице работали ресторан, бильярдная и магазин сувениров, косметики и продуктов. Туристы расплачивались юанями. Автор приводит цены: вода стоила 2 юаня, пиво — 10, а мед — от 50 до 150 юаней.

Отдельно отмечается работа гидов: на группу из 45 человек приходилось четверо сопровождающих, которые жили в том же отеле и были доступны круглосуточно.

Экскурсии и развлечения

Программа поездки включала ежедневные выезды на автобусах. Туристов сопровождал гид и врач. Также была морская прогулка на катере и пеший поход в горы.

Среди посещённых мест:

  • фабрика школьной формы;
  • горячие источники;
  • оленья ферма;
  • завод минеральной воды и пивной завод с дегустацией;
  • концерт во Дворце пионеров и показательное выступление тхэквондистов;
  • морской заповедник с морскими котиками;
  • картинная галерея, книжный магазин, банк;
  • памятники советским солдатам и бывшим правителям страны.

Кроме того, группа участвовала в мастер-классе по приготовлению кимчи и совершила восхождение на гору Пэкту.

Питание: от ресторанов до пикника на пляже

Завтраки проходили в отеле, а обеды и ужины — как в гостинице, так и в ресторанах города. Отдельным впечатлением стал пикник с барбекю, где готовили мясо, морепродукты и птицу.

На обратной дороге туристам выдали сухой паёк, напоминающий бортовое питание в самолёте.

Атмосфера в городе и культурные особенности

Несмотря на скромные условия жизни, город выглядел ухоженным. Везде чисто, а население — приветливо настроено к иностранцам.

Автор делится наблюдениями:

  • портретов бывших лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира много, но они не создают ощущения "тотального присутствия";
  • в оранжерее выращены два уникальных цветка, названные в честь этих лидеров;
  • нынешний руководитель КНДР чаще появляется на телевидении, чем на плакатах.

Интересная деталь: хотя в стране действует собственное летоисчисление по чучхе (сейчас идёт 114-й год), календари и часы работают по традиционной системе.

Первые впечатления

По словам Ra-ri-ru, в глаза бросается следующее:

  • жизнь в целом скромная, но чистая;
  • население много работает руками и активно передвигается на велосипедах;
  • проблем с водой и электричеством в отеле не было;
  • еда простая, но сытная — всегда суп, рис, мясо и рыба;
  • косметика местного производства понравилась качеством.

Особенно запомнилась возможность плавать в море: автор поставил личный рекорд, преодолев почти 20 километров за неделю.

Минусы отдыха

Не обошлось и без ограничений. Туристов не выпускали за пределы отеля без сопровождения, общение с местными было под контролем. Также самостоятельные прогулки и поездки оказались невозможными из-за дефицита транспорта.

Расходы

Поездка для шести человек обошлась в:

  • авиаперелёт Москва — Владивосток — 72 000 рублей;
  • тур на 8 дней / 7 ночей — 30 000 рублей;
  • чаевые гидам — 400 юаней;
  • прогулка на катере — 510 юаней;
  • мастер-класс по кимчи — 30 юаней на троих;
  • покупки (сувениры, косметика, продукты) — 1200 юаней.

Автор подводит итог: несмотря на ограничения, отдых в Расоне оставил положительное впечатление. Дети выразили желание поехать ещё раз.

Ra-ri-ru советует туристам заранее настроиться на позитив, а также взять с собой привычные продукты: сладости, сыр, хлеб, чай и кофе. "После такого путешествия начинаешь больше любить и ценить свою Родину", — отмечает он.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Безопасность полётов на шарах в Каппадокии контролируется государственными службами сегодня в 14:26

Секрет безопасных полетов: кто отвечает за воздушные шары в Турции

Полёты на шарах в Каппадокии безопасны: их контролируют государственные службы, лицензированные пилоты и строгие стандарты турецкого воздухоплавания.

Читать полностью » Самые популярные маршруты на Великой Китайской стене — Бадалин и Мутяньюй 06.09.2025 в 13:53

Великая стена скрывает больше, чем видно туристам: секреты, растянувшиеся на 22 тысячи километров

Великая Китайская стена хранит тайны тысячелетий, и каждый её участок уникален. Узнайте, как подготовиться к визиту и увидеть её во всей красе.

Читать полностью » Утро в Каппадокии начинается с подготовки к полётам на шарах сегодня в 13:17

Почему туристы в Каппадокии встают до рассвета ради шаров

Утро в Каппадокии перед полётом на шарах — это ранний подъём, инструктаж, подготовка воздушных судов и рассвет, который делает событие незабываемым.

Читать полностью » Подготовка к полётам на шарах в Каппадокии ограничивается инструктажем и одеждой сегодня в 12:15

Нужно ли готовиться к полёту на шарах над Каппадокией: мифы и правда

Полёт на воздушном шаре в Каппадокии не требует тренировок: достаточно инструктажа, удобной одежды и готовности к раннему подъёму.

Читать полностью » Каппадокия признана столицей воздушных шаров благодаря уникальному климату сегодня в 11:13

Как природа и ветер превратили Каппадокию в столицу воздушных шаров

Каппадокия стала столицей воздушных шаров: стабильные утренние ветра, рельеф долин и мягкий климат делают полёты регулярными, зрелищными и безопасными.

Читать полностью » Осень считается лучшим временем для воздушных шаров в Каппадокии сегодня в 10:08

Полет на воздушных шарах в Каппадокии осенью стоит дешевле и выглядит лучше

Сентябрь в Каппадокии — лучшее время для полётов на шарах: мягкая погода, меньше туристов и заметно более низкие цены, чем в летний сезон.

Читать полностью » Пещерные отели становятся новым направлением мирового туристического рынка сегодня в 9:05

Ночь в пещере с Wi-Fi и завтраком: новый тренд туризма

Пещерные отели набирают популярность: древние формы жилья превращаются в современный комфорт и становятся новым трендом мирового туризма.

Читать полностью » Популярность домиков на деревьях растёт среди путешественников Европы и США сегодня в 8:03

Домики на деревьях меняют представление о роскошном отдыхе

Домики на деревьях стремительно набирают популярность: туристы выбирают необычный формат отдыха, совмещающий комфорт и близость к природе.

Читать полностью »

Новости
Туризм

В Логроньо в сентябре проходит Фиеста де Сан-Матео с топтанием винограда
Культура и шоу-бизнес

Олег Газманов получил травму пальца после концерта на Камчатке
УрФО

Губернатор Махонин: 60% свердловской молодёжи допускают переезд в Пермский край
Спорт и фитнес

Врачи рекомендуют отжимания и скручивания с малышом для восстановления после родов
Еда

Эксперты: раздельное приготовление лука и моркови улучшает вкус зажарки
Красота и здоровье

Константин Сухушин: мужчину с инсультом и интоксикацией подключили к ИВЛ в Нижневартовске
Питомцы

Пеленки для собак улучшают гигиену по данным ветеринара
Садоводство

Дачники используют органику и червей для восстановления почвы без перекопки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet