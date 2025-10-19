Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хошимин, Вьетнам
Хошимин, Вьетнам
© commons.wikimedia.org by Диего Дельсо is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:18

Город, где восемь миллионов мопедов: Хошимин, который не спит

Туристы отмечают безопасность и гостеприимство Хошимина при высокой шумности города

Хошимин — город контрастов, где старинные пагоды соседствуют с небоскрёбами, а аромат уличной еды смешивается с запахом кофе и бензина. Местные зовут его Сайгоном — городом цветов и слёз. Он шумный, динамичный и по-азиатски непредсказуемый. Чтобы прочувствовать его атмосферу, важно не только составить маршрут, но и понять неписаные правила, по которым живёт этот южновьетнамский мегаполис.

Планируйте поездку по лунному календарю

Во Вьетнаме многие праздники, включая Тет — Лунный Новый год, ориентированы на лунный календарь. В эти дни страна буквально замирает: предприятия закрываются, транспорт переполнен, а улицы превращаются в сплошные ярмарки и процессии. Поэтому стоит сверить даты заранее, чтобы избежать лишней суеты. С другой стороны, именно в праздники можно увидеть Хошимин во всей красе — с красными фонарями, ароматом благовоний и улыбками местных жителей.

Когда шум — часть ритма города

Хошимин невозможно представить без звуков: мопеды сигналят, караоке звучит с балконов, люди громко разговаривают на улицах. Для новичков это может стать испытанием, особенно если вы привыкли к тишине. Лучшее решение — выбирать жильё не у дороги и взять с собой беруши. Те, кто останется подольше, быстро заметят, что за этой какофонией скрыта удивительная энергия: шум — это дыхание города, его способ быть живым.

Личное пространство — понятие условное

Местная культура основывается на коллективизме, поэтому понятие личных границ во Вьетнаме гибкое. Вас могут похлопать по плечу, задать личный вопрос или рассмеяться от радости при встрече. Не стоит воспринимать это как невежливость — напротив, так выражают симпатию. Маленьких детей иностранцев нередко берут на руки, а туристов фотографируют с улыбкой. Если относиться к этому спокойно, город ответит взаимной теплотой.

Одежда без ограничений, кроме храмов

Сайгон — одно из самых либеральных мест Юго-Восточной Азии, где никто не осудит вас за необычный наряд. Однако в пагодах и храмах правила строже: плечи и колени должны быть прикрыты. Возьмите с собой длинные брюки или лёгкий кардиган — они пригодятся и для защиты от солнца. В остальном — полная свобода: от шорт и маек до ярких платьев и пижам с цветочным принтом, которые местные женщины носят как повседневную одежду.

Интернет всегда под рукой

Быть офлайн в Хошимине почти невозможно — в городе более двадцати тысяч бесплатных Wi-Fi-точек. Даже в небольших кафе и уличных забегаловках вы сможете подключиться, просто попросив пароль у персонала. Если интернет пропал, молодые вьетнамцы всегда готовы поделиться точкой доступа. Онлайн-карты, мессенджеры и сервисы оплаты работают стабильно, так что можно легко ориентироваться в лабиринтах улиц и прокладывать маршруты без роуминга.

Обед по-сайгонски: без церемоний

Местные жители относятся к еде с радостью и без излишней строгости. Никто не осудит, если вы не умеете обращаться с палочками или захотите прихлебнуть бульон. Главное — наслаждаться вкусом. В уличных кафе часто можно увидеть, как люди бросают косточки под стол, ведь мусорные ведра встречаются не везде. Это не неуважение, а часть гастрономической культуры.

Советы шаг за шагом: как есть как местный

  1. Заказывайте блюда у уличных продавцов — там самые свежие ингредиенты.
  2. Добавляйте приправы по вкусу: в Хошимине любят баланс кислого, сладкого и острого.
  3. Не бойтесь смешивать соусы — чем смелее комбинации, тем ярче вкус.

Искусство приправ

На столах в местных кафе всегда стоит целая коллекция соусов: хойсин, рыбий, соевый, лайм, чили-масло. Это не просто дополнения, а способ найти гармонию вкусов. Для супов, например, добавляют свежий базилик и ростки фасоли, а для жареной лапши — немного перца и соевого соуса. Идеальный баланс — когда вкус блюда не прячет основной ингредиент, а подчёркивает его.

Дворец Независимости: проверьте расписание заранее

Одна из главных достопримечательностей города, Дворец Воссоединения, нередко закрыт из-за государственных мероприятий. Лучше проверить график на официальном сайте перед визитом. В обычные дни можно гулять по залам, где хранятся артефакты войны, и подняться на смотровую площадку, откуда открывается панорама центра.

Правила дорожного хаоса

Движение в Хошимине подчиняется своим законам. Потоки мопедов сливаются в единую реку, но всё происходит с удивительной синхронностью. Новичкам не стоит сразу арендовать байк — безопаснее воспользоваться приложениями для вызова такси или общественными автобусами. Если переходите дорогу, идите ровно и спокойно: водители объедут вас, если вы не будете делать резких движений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: спешить и перебегать дорогу.
  • Последствие: риск попасть под мопед.
  • Альтернатива: поднимите руку — это сигнал водителям, что вы идёте.

Что стоит знать о сигналах светофора

Во Вьетнаме есть негласное "правило трёх секунд". На жёлтый свет никто не тормозит, на красный — продолжают ехать ещё пару секунд, а на зелёный начинают движение заранее. Лучше быть внимательным и не полагаться на формальные правила.

Плюсы и минусы Хошимина

Плюсы

Минусы

Доступный транспорт, развитая связь

Шум и пыль в центре

Гостеприимные местные жители

Слабое знание английского у пожилых

Великолепная кухня и кофе

Жара круглый год

Разнообразие жилья

Переполненные улицы

Безопасность для туристов

Мошенники в туристических зонах

А что если… вы останетесь дольше?

Многие приезжают в Хошимин на пару дней, но остаются на месяцы. Здесь можно найти всё: коворкинги, уютные кафе, школы йоги, массажные салоны и рынки с тропическими фруктами. Для тех, кто ищет баланс между экзотикой и комфортом, город может стать идеальной базой для жизни в Юго-Восточной Азии.

Интересные факты

  • Сайгон был столицей Южного Вьетнама до 1975 года.
  • В городе насчитывается около восьми миллионов мопедов — почти по одному на каждого жителя.
  • Кофе со сгущённым молоком, или "кафе сюа да", появился именно здесь.

FAQ

Какое время года лучше для поездки?
С декабря по апрель — сухой сезон, когда меньше дождей и комфортнее путешествовать.

Сколько стоит проезд в такси?
Поездка по центру обойдётся примерно в 40-60 тысяч донгов (около 2 долларов).

Что обязательно попробовать из еды?
Фо, бань ми, свежие спринг-роллы и кофе с яйцом — фирменные блюда Хошимина.

