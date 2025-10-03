Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:10

Шампунь не решает проблемы: что действительно важно для крепких волос

Врач-дерматолог Егорова заявила, что шампунь не влияет на рост и здоровье волос

Секрет здоровых и крепких волос кроется не в выборе шампуня, а в уходе за организмом в целом. Об этом EcoSever рассказала трихолог, косметолог, врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она подчеркнула, что шампунь выполняет лишь очищающую функцию, а его "полезность" или "вред" зачастую переоцениваются.

Шампунь — это не лечение

По словам специалиста, задача шампуня сводится к удалению загрязнений с кожи головы и волос.

"Они не полезны, они не вредны, они просто смывают грязь. Всё изнутри идёт в основном", — пояснила трихолог Татьяна Егорова.

При этом она отметила, что в составе должны присутствовать кондиционирующие компоненты, чтобы волосы не пересушивались. Даже недорогие шампуни могут справляться со своей функцией, если содержат такие добавки.

Сравнение шампуней

Вид шампуня

Особенности

Для кого подходит

Сульфатный

Активно пенится, хорошо удаляет загрязнения

Для жирной кожи головы, густых волос

Бессульфатный

Более мягкий, меньше сушит

Для сухих и окрашенных волос

Лечебный (с добавками)

Содержит компоненты против перхоти, себореи, псориаза

Для людей с дерматологическими проблемами

Советы шаг за шагом

  1. Определите тип кожи головы (жирная, сухая, нормальная).
  2. Подберите шампунь по этой характеристике, а не по рекламным обещаниям.
  3. Используйте кондиционер или бальзам для смягчения стержня волоса.
  4. Раз в неделю применяйте маску для питания.
  5. Уделяйте внимание питанию: витамины, минералы, достаточное количество белка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупать шампунь "для роста волос".
    Последствие: Разочарование и трата денег, так как шампунь не влияет на рост.
  • Альтернатива: Включить в рацион продукты с омега-3, витамином D, цинком.
  • Ошибка: Мыть волосы слишком часто агрессивными средствами.
    Последствие: Пересушивание кожи головы, ломкость.
    Альтернатива: Использовать мягкие шампуни и регулировать частоту мытья.

А что если отказаться от шампуня совсем?

Метод "no-poo" (мытьё только водой или альтернативными средствами) набирает популярность. Но по словам специалистов, он подходит не всем. У людей с жирной кожей головы волосы быстро теряют свежесть, а при склонности к перхоти может усугубить проблему.

Плюсы и минусы разных подходов

Подход

Плюсы

Минусы

Регулярное мытьё шампунем

Чистота, свежесть, комфорт

Возможна сухость при частом применении

Бессульфатные средства

Мягкий уход, бережное очищение

Слабо справляются с сильными загрязнениями

No-poo

Минимум химии, экономия

Подходит не всем, риск неприятного запаха

FAQ

Как выбрать шампунь для чувствительной кожи головы?
Лучше всего обратить внимание на бессульфатные формулы и мягкие ПАВ.

Сколько стоит хороший шампунь?
Цена не всегда показатель качества. Даже бюджетные варианты с кондиционирующими компонентами могут быть эффективны.

Что лучше для окрашенных волос?
Подойдут бессульфатные шампуни с увлажняющими добавками и бальзамы для фиксации цвета.

Мифы и правда

  • Миф: Шампунь лечит выпадение волос.
    Правда: Волосы укрепляются изнутри — через питание и витамины.
  • Миф: Чем дороже шампунь, тем лучше.
    Правда: Важнее состав, а не бренд.
  • Миф: Мыть голову каждый день вредно.
    Правда: Частота зависит от типа кожи головы, а не от "правил".

3 факта о волосах

  1. Средняя скорость роста волос — около 1 см в месяц.
  2. Каждый волос проходит стадии роста, отдыха и выпадения.
  3. Волосы на голове могут жить до 7 лет, прежде чем выпадут естественным образом.

Исторический контекст

Ещё в Древнем Египте для ухода за волосами использовали смеси из масел и трав. В Европе долгое время мытьё считалось редкой процедурой, а волосы очищали пудрой и ароматическими маслами. Массовое производство шампуней началось только в XX веке, и именно тогда появился устойчивый миф о том, что шампунь способен "лечить" волосы.

