Раскрываем тайны здорового рациона: три главных элемента от врача-гастроэнтеролога

Поддерживать работу пищеварительной системы можно не только при помощи медицины, но и благодаря грамотному рациону. Правильное питание помогает снизить уровень воспалений, укрепить микробиом и стимулировать рост полезных бактерий. Именно поэтому гастроэнтеролог Рабия де Латур, доктор медицинских наук, рассказала, как обычно строит свой дневной рацион.

Легкий завтрак

Свой день врач начинает с простого набора продуктов. Сначала она выпивает стакан воды, а затем съедает два яичных белка. По её словам, по утрам она не чувствует особого голода, но старается не пропускать белковую составляющую завтрака. При этом специалист призналась, что, будь её воля, она вовсе могла бы обходиться без утренней трапезы, однако считает важным начинать день именно с порции белка.

К привычным утренним ритуалам относится и чашка кофе. Врач напомнила, что напиток — как с кофеином, так и без него — положительно сказывается на пищеварении.

Эксперты в области питания отмечают, что цельные яйца могли бы быть даже более питательными вариантом, так как желток содержит витамин D, холин и антиоксиданты, но яичные белки остаются хорошим источником белка для тех, кто не хочет перегружать организм с утра.

Обед с акцентом на клетчатку

Днём гастроэнтеролог предпочитает растительные блюда — чаще всего салат. Главный компонент, на который она делает ставку, — клетчатка. По словам де Латур, именно её в рационе современного человека катастрофически не хватает.

Врач советует добавлять в рацион больше продуктов с высоким содержанием клетчатки: овощей, бобовых и цельных злаков.

Полезный и сытный ужин

Основной приём пищи де Латур устраивает вечером. Она выбирает сочетание риса с цветной капустой и чечевицей, дополняя блюдо йогуртом и небольшим количеством маринованных овощей (акар). Такое меню сочетает белки и клетчатку, а также пробиотики, поддерживающие микробиом кишечника.

Доктор отмечает, что для неё подобный ужин не только полезен, но и вкусен. Она убеждена: чтобы изменить пищевые привычки, важно найти вариант, который будет приносить удовольствие, тогда шансов закрепить результат гораздо больше.

Рацион гастроэнтеролога строится не на разнообразии, а на концентрации полезных компонентов — белка, клетчатки и пробиотиков. По её мнению, растительная диета наилучшим образом подходит для поддержания здоровья.

Де Латур советует подбирать те полезные продукты, которые нравятся, ведь именно тогда их проще включить в повседневное питание и придерживаться выбранного образа жизни.