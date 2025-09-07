Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:13

"Текстовая шея": привычка, которая старит позвоночник быстрее, чем годы

Физиотерапевт Тайна Мессиас: наклон головы к смартфону создаёт нагрузку на шею до 27 кг

Боль в спине — одна из самых частых жалоб современного человека. По статистике Всемирной организации здравоохранения, до 80% людей хотя бы раз в жизни испытывают дискомфорт в области позвоночника. И в большинстве случаев причина кроется в неправильной осанке. Часы за компьютером, постоянный взгляд в экран смартфона, привычка сидеть, скрестив ноги, — всё это формирует стойкие нарушения, которые со временем перерастают в проблемы со здоровьем.

Чем опасна плохая осанка

Когда тело долгое время находится в неестественном положении, страдает не только позвоночник. Появляется боль в спине, шее и плечах, ухудшается дыхание, работа органов пищеварения и кровообращение. Вертикальное положение позвоночного столба даёт лёгким возможность полностью раскрываться, насыщая мозг и тело кислородом. При искривлении этого пространства становится меньше, а значит, снижается и качество дыхания.

Особенно коварен так называемый "синдром текстовой шеи". Слишком частое наклонение головы к экрану смартфона приводит к колоссальной нагрузке на шейный отдел.

"Наклонив голову на 60 градусов, чтобы смотреть вниз, давление на шею может достигать 27 килограммов — вес 8-летнего ребенка", — предупредил физиотерапевт Тайна Мессиас.

Постоянное напряжение мышц вызывает хроническую боль, скованность и в долгосрочной перспективе даже деформацию позвоночника.

Простые шаги к правильной осанке

Физиотерапевты уверены: чтобы поддерживать здоровье позвоночника, достаточно небольших привычек.

  1. Используйте стулья с жёсткой поддержкой спины.
  2. Расположите экран компьютера на уровне глаз.
  3. Держите стопы полностью на полу.
  4. Избегайте привычки закидывать ногу на ногу.
  5. Каждые 30-60 минут делайте перерыв и немного проходите.

Такие меры не требуют серьёзных усилий, но помогают снять лишнее напряжение и сохранить естественное положение тела.

Почему стоит обратить внимание на пилатес

Если проблемы с осанкой уже дают о себе знать, стоит включить в жизнь регулярные тренировки. Одним из лучших методов физиотерапевты называют пилатес. Он мягко укрепляет мышцы кора, которые поддерживают позвоночник, и постепенно формирует правильные двигательные привычки.

"Метод укрепляет мышцы кора, которые поддерживают позвоночник. Примерно через шесть месяцев регулярных занятий правильная осанка начинает естественным образом вписываться в рутину", — отметил физиотерапевт.

Занятия пилатесом улучшают гибкость, баланс и помогают снизить уровень стресса. Кроме того, развиваются навыки телесной осознанности: человек начинает замечать малейшие изменения в положении своего тела и легче исправляет их.

Как технологии влияют на осанку

Мобильные устройства и компьютеры стали частью повседневной жизни, но именно они во многом способствуют ухудшению осанки. Длительное сидение за столом, наклон к экрану, неподвижность — всё это разрушает естественное положение позвоночника. Поэтому специалисты советуют комбинировать работу с регулярной активностью: вставать каждые полчаса, менять позу, делать лёгкую разминку для шеи и плеч.

Баланс для здоровья и качества жизни

Поддержание правильной осанки — это не только про красивую походку или отсутствие боли. Это основа для эффективной работы мышц, нормального дыхания, хорошего пищеварения и полноценного кровообращения. Регулярные привычки, простые корректировки и физическая активность способны существенно улучшить общее самочувствие и качество жизни.

