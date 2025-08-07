Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шефшауэн
Шефшауэн
© commons.wikimedia.org by Kdouri omar is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 17:25

Три дня в Шефшауэне: что скрывает за голубыми фасадами этот магический город?

3 дня в Шефшауэне: откройте для себя голубой уголок Марокко

Среди зелёных склонов Рифских гор прячется Шефшауэн — один из самых живописных городов Марокко. Местные называют его просто Шауэн. Ещё недавно сюда ехали хиппи в поисках уединения, теперь же улицы заполняют туристы, охотящиеся за идеальным кадром на фоне голубых фасадов.

Однако за внешней красотой скрывается богатое прошлое. Город был основан в 1471 году как укреплённый пункт амазигских племён, защищавшихся от португальских захватчиков. Позже сюда переселились мусульманские и еврейские беженцы из Испании, принеся андалузскую архитектуру и быт. А вот голубой цвет появился значительно позже — происхождение этой традиции до сих пор вызывает споры среди историков.

До 1920 года христианам не разрешалось посещать Шефшауэн — запрет сняли только после испанской оккупации. После череды восстаний и ухода колонизаторов, город стал частью независимого Марокко в 1956 году.

Когда ехать
Оптимальное время для поездки — весна или осень. Жара в горах спадает, а туристов становится меньше. В утренние часы понедельника или четверга в городе проходит традиционный рынок риффиан. В выходные сюда активно приезжают местные, и улицы могут быть переполнены.

Как добраться
Ближайший аэропорт находится в Танжере. Оттуда можно доехать до Шефшауэна на междугороднем автобусе или такси, дорога займёт около двух с половиной часов. Частные трансферы нередко организуются через гостевые дома и риады.

Передвижение по городу
Старая часть города — медина — полностью пешеходная. Лучше всего исследовать её пешком: мощёные улицы, узкие переулки и лестницы требуют удобной обуви и терпения. За пределами медины можно воспользоваться городскими такси.

Что взять с собой
Одежда должна быть скромной и подходящей для активных прогулок: закрытые плечи и колени, многослойные вещи на вечернюю прохладу. Удобная обувь обязательна — рельеф города холмистый.

День 1: Атмосфера и панорамы

Утро:
Начать день стоит с завтрака с видом на крыши медины. На столе — берберские яйца, козий сыр и свежие блины. После этого отправляйтесь к площади у подножия мечети и старинной касбы XV века. Это сердце города — шумное и оживлённое.

День:
После прогулки можно отдохнуть за мятным чаем у фонтана, а затем пройтись по ремесленным лавкам — шерстяные пледы, резные деревянные фигурки и традиционные одеяния ручной работы. Обязательно стоит дойти до восточных ворот, перейти мост через горный ручей и подняться по тропе к Испанской мечети. Отсюда открывается один из лучших видов на город, особенно на закате.

Вечер:
На главной площади можно попробовать свежевыжатые соки или редкие для региона напитки с виноградной историей. В некоторых уголках медины найдётся место для неспешного ужина с марокканскими закусками и вином — такие заведения здесь единичны.

День 2: Природа вокруг

Утро:
Рано утром стоит отправиться в сторону национального парка Таласемтане. Сначала — на такси до села Акчур, откуда начинаются пешие маршруты. Путь может занять от пары часов до целого дня, в зависимости от цели — будь то водопады или природная арка "Божий мост". Гид поможет не сбиться с тропы и расскажет о редких растениях и птицах региона.

День:
После возвращения особенно приятно посетить традиционный хаммам. Это может быть общественная баня или небольшой частный комплекс — в последнем часто предлагают пилинг, глиняные маски и расслабляющий массаж с маслами.

День 3: Вкус Марокко

Утро:
Если позволяют время и интерес, можно присоединиться к кулинарному мастер-классу. Участники обычно выбирают блюда, собирают продукты на местном базаре, где женщины в традиционных шляпах торгуются за каждый дирхам, а затем готовят и обедают вместе. Это даёт возможность не только узнать о кухне, но и глубже понять культуру города.

Три дня в Шефшауэне — это не только возможность сделать сотни эффектных фото. Это неспешное путешествие сквозь историю, тишину гор, вкус специй и тепло марокканского гостеприимства.

