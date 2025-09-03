Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сетчатый ирис
© commons.wikimedia.org by Zeynel Cebeci is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 2:06

Сентябрь решает судьбу весны: посадите сейчас, иначе цветов не будет

Сентябрь — золотое время для садоводов, которые мечтают о пышном и ярком весеннем цветении. Именно сейчас стоит позаботиться о посадке луковичных растений, чтобы уже с конца зимы грядки начали оживать и радовать глаз первыми красками.

Ранние вестники весны

Первые после зимы появляются подснежники и белоснежки. Они прокладывают себе путь даже сквозь снег и создают ощущение настоящего чуда. Высаживать их лучше небольшими группами в местах, которые будут хорошо видны ранней весной. Эти цветы отлично смотрятся вместе и задают тон всей клумбе.

Чуть позже на сцену выходят крокусы. Они невысокие, но очень декоративные. Особенно эффектно смотрятся на переднем плане клумб или в бордюрах, где их яркие лепестки оживляют сад.

Классика весеннего сада

С марта начинают цвести нарциссы — белые, жёлтые или махровые. Но их не стоит высаживать поодиночке: эти цветы раскрываются во всей красе, только когда их несколько. В компании с ними прекрасно смотрятся ароматные гиацинты или миниатюрные мускари (виноградные гиацинты).

Особая гордость весны — тюльпаны. Сортов и оттенков настолько много, что их можно комбинировать бесконечно. Есть низкорослые, идеально подходящие для бордюров, и высокие — для центра цветочной композиции. Тюльпаны бывают классическими гладкими или махровыми, с изогнутыми или даже "лохматыми" лепестками.

Эффектные акценты

Тем, кто любит необычное, стоит обратить внимание на декоративный чеснок. Его высокие цветоносы и шаровидные соцветия украшают сад с мая по июнь, создавая изысканный акцент.

Не менее интересен сетчатый ирис (Iris reticulata). Этот скромный, но изящный цветок радует уже в феврале-марте и прекрасно дополняет крокусы и подснежники.

Как правильно сажать

Луковичные растения нуждаются в холодном периоде, поэтому их высаживают именно осенью. Основное правило простое: глубина посадки должна быть в три раза больше размера луковицы. Важно располагать их кончиком вверх и выбирать рыхлую, хорошо дренированную почву. На тяжёлых и влажных участках велик риск загнивания.

Лучше всего сажать луковицы не по одной, а группами или рядами — так клумба выглядит более естественной и наполненной.

Полезные советы

Перед посадкой внимательно осмотрите луковицы. Все мягкие и повреждённые нужно удалить. Чтобы снизить риск грибковых заболеваний, посадочный материал можно обработать специальным раствором или использовать натуральное средство — отвар хвоща полевого.

После посадки землю нужно полить, но без излишков влаги. Дополнительная защита — слой мульчи, который удержит влагу, предохранит почву от морозов и пересыхания. Если в вашем саду есть полёвки, лучше использовать специальные корзины из пластика или проволоки — так корни будут в безопасности.

Сентябрьская посадка — это инвестиция в красоту весны. Подснежники, крокусы, нарциссы, гиацинты, тюльпаны, декоративный чеснок и ирисы создадут эффектный живой ковер, который будет радовать глаз с первых тёплых дней.

