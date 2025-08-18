Сад как картина: почему приподнятые грядки в Ричмонде выглядят как музейное полотно

В Ричмонде (штат Массачусетс) сад исторической гостиницы Inn at Kenmore Hall напоминает живописное полотно. Пространство площадью почти 475 кв. м (около 5 100 кв. футов) с 24 приподнятыми грядками сочетает гармонию цвета, формы и текстуры, где овощи, травы и цветы образуют единый ритм.

Эстетика этого сада — результат работы художника Скотта Эдварда Коула и модельера Фрэнка Мюйтьенса. Вдохновившись "порядком и хаосом" английских садов, они создали пространство, в котором практичность соединяется с красотой. Их опыт может пригодиться каждому, кто хочет обустроить собственные приподнятые грядки.

1. Начните с цветовой истории

Хозяева планируют посадки ещё зимой. Мюйтьенс отмечал, что на это уходит несколько дней: сначала составляется цветовая концепция, а затем — схема на миллиметровой бумаге. Основой становится холодная палитра, дополненная яркими акцентами для выразительности. Большинство растений они выращивают из семян под лампами в подвале.

2. Задайте основу симметрии

Грядки расположены вокруг центрального фонтана. Коул объяснял, что они стремились к симметрии, но не зеркальной — это делает пространство интереснее. Важный акцент — конический самшит, который задаёт структуру в каждом секторе сада.

3. Используйте предметы с историей

В центре сада установлено небольшое антикварное французское бистро с облупившейся жёлтой краской. Оно добавляет характер и служит уютным местом для отдыха.

4. Работайте на контрасте

Чтобы оттенить яркие краски сада, садовый домик покрасили в насыщенный тёмно-зелёный оттенок (Benjamin Moore Black Forest Green). Напротив разместили винтажный стол для горшков, который стал декоративным акцентом. На фоне стены ярко выделяются терракотовые горшки.

5. Смягчите переход к природе

По краям сада высажены многолетники: дуболистные гортензии, азалии, бузина Black Lace и другие. Они обеспечивают непрерывное цветение и плавный переход к природному ландшафту вокруг.

6. Сделайте ставку на любимые растения

Владельцы выращивают разные цветы, но особая страсть Мюйтьенса — георгины. Каждую весну он добавляет новые сорта к тем, что перезимовали. Из-за высокого спроса садовод признался, что иногда приходится буквально следить за интернет-магазинами, чтобы успеть заказать редкие клубни.

7. Отдавайте предпочтение натуральным материалам

Все грядки построены из местной чёрной акации, которую ценят за долговечность. Коул с улыбкой замечал, что в округе говорят: этот материал "продержится на сто лет дольше камня".

8. Допускайте немного дикости

Владельцы подбирают растения не только по совместимости, но и по сочетанию форм и текстур. Им нравится, когда сад выглядит чуть необузданным: шалфей разрастается по краям, амарант переплетается с фенхелем, а брокколи оставляют цвести ради декоративности. Мюйтьенс подчеркивал, что иногда они сознательно жертвуют кулинарной ценностью ради красоты.