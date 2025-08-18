Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приподнятые грядки
Приподнятые грядки
© Instagram / theinnatkenmorehall by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 2:24

Сад как картина: почему приподнятые грядки в Ричмонде выглядят как музейное полотно

В Ричмонде художник и модельер создали сад с 24 приподнятыми грядками у гостиницы

В Ричмонде (штат Массачусетс) сад исторической гостиницы Inn at Kenmore Hall напоминает живописное полотно. Пространство площадью почти 475 кв. м (около 5 100 кв. футов) с 24 приподнятыми грядками сочетает гармонию цвета, формы и текстуры, где овощи, травы и цветы образуют единый ритм.

Эстетика этого сада — результат работы художника Скотта Эдварда Коула и модельера Фрэнка Мюйтьенса. Вдохновившись "порядком и хаосом" английских садов, они создали пространство, в котором практичность соединяется с красотой. Их опыт может пригодиться каждому, кто хочет обустроить собственные приподнятые грядки.

1. Начните с цветовой истории

Хозяева планируют посадки ещё зимой. Мюйтьенс отмечал, что на это уходит несколько дней: сначала составляется цветовая концепция, а затем — схема на миллиметровой бумаге. Основой становится холодная палитра, дополненная яркими акцентами для выразительности. Большинство растений они выращивают из семян под лампами в подвале.

2. Задайте основу симметрии

Грядки расположены вокруг центрального фонтана. Коул объяснял, что они стремились к симметрии, но не зеркальной — это делает пространство интереснее. Важный акцент — конический самшит, который задаёт структуру в каждом секторе сада.

3. Используйте предметы с историей

В центре сада установлено небольшое антикварное французское бистро с облупившейся жёлтой краской. Оно добавляет характер и служит уютным местом для отдыха.

4. Работайте на контрасте

Чтобы оттенить яркие краски сада, садовый домик покрасили в насыщенный тёмно-зелёный оттенок (Benjamin Moore Black Forest Green). Напротив разместили винтажный стол для горшков, который стал декоративным акцентом. На фоне стены ярко выделяются терракотовые горшки.

5. Смягчите переход к природе

По краям сада высажены многолетники: дуболистные гортензии, азалии, бузина Black Lace и другие. Они обеспечивают непрерывное цветение и плавный переход к природному ландшафту вокруг.

6. Сделайте ставку на любимые растения

Владельцы выращивают разные цветы, но особая страсть Мюйтьенса — георгины. Каждую весну он добавляет новые сорта к тем, что перезимовали. Из-за высокого спроса садовод признался, что иногда приходится буквально следить за интернет-магазинами, чтобы успеть заказать редкие клубни.

7. Отдавайте предпочтение натуральным материалам

Все грядки построены из местной чёрной акации, которую ценят за долговечность. Коул с улыбкой замечал, что в округе говорят: этот материал "продержится на сто лет дольше камня".

8. Допускайте немного дикости

Владельцы подбирают растения не только по совместимости, но и по сочетанию форм и текстур. Им нравится, когда сад выглядит чуть необузданным: шалфей разрастается по краям, амарант переплетается с фенхелем, а брокколи оставляют цвести ради декоративности. Мюйтьенс подчеркивал, что иногда они сознательно жертвуют кулинарной ценностью ради красоты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Декоративная отсыпка из щебня помогает жителям Орловской области бороться с сорняками вчера в 18:30

Щебень творит чудеса: жители Орловской области нашли простой способ украсить дачу

Декоративная отсыпка из щебня в Орловской области: простой способ украсить участок, избавиться от сорняков и выдержать сезонные капризы.

Читать полностью » Подкормка в конце лета превращает обычную морковь в сладкий и крупный урожай вчера в 17:08

Три недели до сбора: почему именно сейчас нельзя оставлять морковь без внимания

Чтобы морковь выросла крупной и сладкой, август — решающий месяц. Узнайте, какие удобрения использовать и как правильно поливать растения.

Читать полностью » Август остаётся временем для посадки скороспелых овощей и зелени перед заморозками вчера в 16:32

Август ещё не конец: какие культуры успеют дать урожай до заморозков

Даже в августе можно посадить овощи и зелень, которые успеют созреть до заморозков. Какие культуры выбрать для позднего урожая — читайте в материале.

Читать полностью » Агроном: розмарин отпугивает тлю, морковную муху и капустную моль вчера в 15:44

Соседи думают, что я трачу тысячи на химию: а у меня один куст защищает весь огород

Розмарин - природный репеллент. Эффективно отпугивает тлю, мух и моль, защищая огород без химии. Узнайте, как правильно посадить розмарин для защиты урожая.

Читать полностью » Британский садовод Джо Кларк размножает клубнику усами для увеличения урожаяс вчера в 15:44

Один куст — и горы ягод: простой приём, который превращает пару саженцев клубники в плантацию

Гениальный метод размножения клубники от Джо Кларка. Превратите один кустик в плантацию, используя простые "усы". Советы для обильного урожая и выращивания в горшках.

Читать полностью » Флоксы, пионы и хосты: неприхотливые многолетники для вашего сада вчера в 14:44

Минимальный уход – максимальный результат: эти цветы созданы для тех, у кого нет времени на садоводство

Опытный агроном раскрыл секрет цветущего и яркого сада с минимальными усилиями. Узнайте, какие неприхотливые цветы станут настоящим спасением для новичков и занятых садоводов, требуя минимум ухода и радуя взгляд обилием красок в течение всего сезона.

Читать полностью » Орхидеи желтеют при застое влаги и нехватке воздуха у корней вчера в 14:07

Хотели спасти листья удобрением — а убили корни своими руками: как спасти орхидеи от желтизны

Желтеют листья орхидеи? Узнайте о 5 критических ошибках в уходе! Проверьте полив корни и освещение.

Читать полностью » Весенняя битва с клещами: лучшие способы защиты дачного участка вчера в 13:44

Секреты защиты от клещей: 3 шага к безопасному отдыху на природе

Роспотребнадзор Волгограда предупреждает: клещи несут угрозу! Узнайте, как защитить себя и участок от опасных переносчиков болезней, чтобы избежать заражения.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автоюрист рассказал, когда водитель обязан тормозить перед пешеходным переходом
Культура и шоу-бизнес

Даррен Аронофски пытался поссорить Портман и Кунис на съёмках "Чёрного лебедя"
Спорт и фитнес

Психотерапевт Стефани Рот-Голдберг объяснила, почему лёгкая активность засчитывается как тренировка
Еда

Как приготовить медовый торт: пошаговая инструкция и советы по рецепту
Питомцы

Зоологи: домашний каракал остаётся диким и требует особых условий содержания
Авто и мото

Методы проверки реальной ёмкости батареи электромобиля — обзор экспертов
Еда

Салат Муравейник: советы по выбору ингредиентов и сервировке
ЮФО

Shot: Около 10 взрывов прогремело в небе над Волгоградом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru