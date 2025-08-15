Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 2:45

Как выбрать идеальные луковицы тюльпанов: 6 признаков качественного посадочного материала

Эксперты назвали признаки качественных луковиц тюльпанов для осенней посадки

Осенний выбор луковиц напрямую определяет, насколько ярким и обильным будет весеннее цветение тюльпанов. Специалисты отмечают, что успех зависит от качества посадочного материала и внимательности к деталям при покупке.

Эксперты предупреждают, что начинающие садоводы часто совершают ошибку, выбирая самые маленькие или чрезмерно светлые луковицы. По их словам, такие экземпляры не накапливают достаточно питательных веществ для формирования крепкого стебля и крупных бутонов. При покупке рекомендуется выбирать твердые и тяжелые для своего размера луковицы, без ощущения пустоты. Проверить их можно легким сжатием в руке — качественная луковица должна быть упругой.

Важен и внешний вид чешуек: они должны быть чистыми, без трещин, повреждений и темных пятен гнили, а цвет — равномерным и соответствующим сорту. Донце должно быть сухим и твердым, без мягких участков или следов плесени. Допустимо наличие зачатков корней, но не проросших побегов.

Агрономы советуют избегать луковиц с длинными ростками — они уже израсходовали силы на преждевременное развитие, а цветение будет слабым. Также стоит с осторожностью относиться к слишком крупным "экстра"-луковицам: нередко это старые экземпляры, утратившие способность давать мощные цветы.

Еще один тревожный сигнал — резкий неприятный запах, указывающий на начало гнили или болезни. Перед покупкой следует проверить, нет ли признаков поражения луковым клещом: коричневой пыли между чешуйками или повреждений на донце. Лучшее время для приобретения — конец лета или начало осени, когда луковицы только выкопали. Весенние партии для осенней посадки непригодны.

Перед высадкой специалисты советуют обработать луковицы фунгицидом, чтобы снизить риск загнивания, особенно если есть сомнения в их состоянии. До момента посадки хранить материал нужно в сухом, темном и прохладном месте с хорошей вентиляцией — высокая влажность и жара ускоряют развитие болезней и преждевременный рост.

Правильно выбранные и вовремя посаженные тюльпаны успеют укорениться до наступления заморозков, сформировать цветочные почки и весной порадовать обильным цветением.

