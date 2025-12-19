Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Звонок мошенника
Звонок мошенника
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:05

Доверие, которое стоит денег: как мошенники используют праздничный челлендж для сбора данных

Мошенники создают фейковые сообщества Тайного Санты — Храпунова

В канун Нового года привычные онлайн-развлечения всё чаще превращаются в ловушку: мошенники адаптируют популярные форматы под быстрый сбор денег и персональных данных. Под удар попал и "Тайный Санта" — игра, которая обычно строится на доверии и анонимном обмене подарками. Об этом сообщают "Известия".

Как работает схема с "Тайным Сантой"

По словам куратора платформы "Мошеловка" Аллы Храпуновой, злоумышленники создают фейковые сообщества и предлагают присоединиться к обмену подарками. Участникам обещают стандартные правила челленджа, но итог оказывается предсказуемым: либо подарок получает только организатор, либо у людей выманивают деньги и данные, после чего "игра" исчезает вместе с администраторами.

Схема строится на эффекте вовлечения: человеку предлагают выбрать адресата, обсудить бюджет, написать пожелания, а затем перейти к "организационным" деталям. На этом этапе в ход идут уловки, которые создают видимость порядка и защиты от обмана, но на деле работают в пользу мошенников.

"Лёгкий вариант" и сбор денег через "общий фонд"

Храпунова описывает несколько сценариев. Иногда организатор просто получает подарок, а участнику ничего не отправляют. В других случаях всем "случайно" назначают один и тот же адрес доставки — адрес самого администратора. Также мошенники могут убеждать людей сделать перевод якобы в общий фонд, который обещают "застраховать" от недобросовестных участников.

"В легком варианте мошенник получает подарок, а вам ничего не отправляет. Иногда организатор указывает всем участникам один адрес доставки — свой собственный, или убеждает сделать взнос в общий фонд со страховкой, который якобы защитит от недобросовестных участников. После перевода средств чат с "Тайным Сантой" исчезает", — объяснила Алла Храпунова в беседе с "Известиями".

Механика проста: как только деньги поступают, коммуникация обрывается, а следы сообщества быстро исчезают.

Поддельные сайты и утечка личных данных

Отдельный риск — фишинговые сайты, замаскированные под страницы челленджа. Пользователю предлагают перейти по ссылке и оставить новогодние пожелания, но параллельно собирают личные сведения. Полученная информация затем может использоваться для дальнейших махинаций — от повторных попыток выманить деньги до других видов мошенничества.

Эксперт призвала соблюдать осторожность в сезон повышенной активности злоумышленников. В частности, рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять непроверенным источникам, даже если они выглядят как привычные праздничные сообщества.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

14 регионов полностью отказались от абортов в частных клиниках — Лукьянов сегодня в 9:35
Не только государство: частный медсектор присоединяется к борьбе с абортами — озвучена статистика

РПЦ заявила, что частные клиники в десятках регионов меняют практику по абортам. Параллельно регионы принимают законы о запрете склонения.

Читать полностью » ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о бесплатных лекарствах для детей — Слуцкий сегодня в 9:05
Недоступное здоровье: как законопроект о бесплатных лекарствах исправит ситуацию

ЛДПР предлагает бесплатно обеспечивать лекарствами детей до 14 лет при лечении на дому, чтобы семьи не выбирали между здоровьем и базовыми расходами.

Читать полностью » Госдума запретила пронос подарков и алкоголя в здание с 19 декабря — Дивейкин сегодня в 8:58
Внутри внезапного решения: что заставило Госдуму экстренно запретить подарки и алкоголь

В Госдуме с 19 декабря запретили проносить подарки и алкоголь. Депутаты объясняют меру вопросами безопасности, этики и новым курсом на аскетизм.

Читать полностью » Слепая милостыня может закрепить зависимость от подаяний — священник Степанов сегодня в 8:56
Разоблачение уличных попрошаек: как ваша доброта делает их богаче, а проблемы — глубже

Священник из Подмосковья объяснил, почему милостыня требует рассудительности и в каких случаях деньги — не лучшая форма помощи.

Читать полностью » Алкогольные конфеты формируют у детей вредную привычку — Тутельян сегодня в 8:51
Детям под видом конфет: как сладкий обман формирует алкогольную зависимость с юных лет

В Минздраве заявили, что алкогольные конфеты опасны для детей: даже несколько штук могут дать дозу, сравнимую с бокалом вина.

Читать полностью » Температура ниже 18°C дает право на перерасчет за отопление — Бондарь сегодня в 8:34
Горячая вода чуть теплая? Вы вправе платить меньше — вот какой должна быть ее температура по ГОСТу

Life.ru объяснил, когда зимнее отключение отопления и горячей воды дает право на перерасчет, и какие сроки перерывов считаются допустимыми по правилам.

Читать полностью » Студенты МГСУ строят свой новый кампус вместе с Capital Group — пресс-служба НИУ МГСУ сегодня в 8:30
Студенты-строители не учатся, а строят: их новый кампус возводят они сами

Студентов НИУ МГСУ привлекли к строительству нового кампуса: они прошли практику на площадке и работали с документацией и геодезией.

Читать полностью » В России вырос спрос на выгул собак и присмотр за питомцами — Авито сегодня в 8:15
Хозяева собирают чемоданы, зооняни — графики: что происходит с рынком ухода за питомцами

Перед Новым годом россияне массово нанимают зоонянь и скупают товары для питомцев — спрос на услуги и аксессуары заметно вырос.

Читать полностью »

Новости
Общество
На прямой линии с президентом Путиным у посетителей изъяли капусту и мандарины — РИАН
Еда
Поливание курицы в духовке делает корочку мягкой — кулинарный эксперт Келли
Экономика
ЦБ может пойти на смягчение денежно-кредитной политики — Лазутин
Мир
Путин заслужил похвалу в свой адрес — Такер Карлсон
Экономика
Средняя зарплата превысила 100 тысяч в 13 регионах РФ — Росстат
ЮФО
Средний чек покупки красной икры на Кубани составил 4,3 тысячи рублей — Платформа ОФД
Туризм
Горнолыжный сезон в Домбае стартует 20 декабря с массовым спуском — Это Кавказ
Мир
США приостановят лотерею грин-карт Diversity Lottery после стрельбы у Брауновского университета — Кристи Ноэм
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet