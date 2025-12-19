Доверие, которое стоит денег: как мошенники используют праздничный челлендж для сбора данных

В канун Нового года привычные онлайн-развлечения всё чаще превращаются в ловушку: мошенники адаптируют популярные форматы под быстрый сбор денег и персональных данных. Под удар попал и "Тайный Санта" — игра, которая обычно строится на доверии и анонимном обмене подарками. Об этом сообщают "Известия".

Как работает схема с "Тайным Сантой"

По словам куратора платформы "Мошеловка" Аллы Храпуновой, злоумышленники создают фейковые сообщества и предлагают присоединиться к обмену подарками. Участникам обещают стандартные правила челленджа, но итог оказывается предсказуемым: либо подарок получает только организатор, либо у людей выманивают деньги и данные, после чего "игра" исчезает вместе с администраторами.

Схема строится на эффекте вовлечения: человеку предлагают выбрать адресата, обсудить бюджет, написать пожелания, а затем перейти к "организационным" деталям. На этом этапе в ход идут уловки, которые создают видимость порядка и защиты от обмана, но на деле работают в пользу мошенников.

"Лёгкий вариант" и сбор денег через "общий фонд"

Храпунова описывает несколько сценариев. Иногда организатор просто получает подарок, а участнику ничего не отправляют. В других случаях всем "случайно" назначают один и тот же адрес доставки — адрес самого администратора. Также мошенники могут убеждать людей сделать перевод якобы в общий фонд, который обещают "застраховать" от недобросовестных участников.

"В легком варианте мошенник получает подарок, а вам ничего не отправляет. Иногда организатор указывает всем участникам один адрес доставки — свой собственный, или убеждает сделать взнос в общий фонд со страховкой, который якобы защитит от недобросовестных участников. После перевода средств чат с "Тайным Сантой" исчезает", — объяснила Алла Храпунова в беседе с "Известиями".

Механика проста: как только деньги поступают, коммуникация обрывается, а следы сообщества быстро исчезают.

Поддельные сайты и утечка личных данных

Отдельный риск — фишинговые сайты, замаскированные под страницы челленджа. Пользователю предлагают перейти по ссылке и оставить новогодние пожелания, но параллельно собирают личные сведения. Полученная информация затем может использоваться для дальнейших махинаций — от повторных попыток выманить деньги до других видов мошенничества.

Эксперт призвала соблюдать осторожность в сезон повышенной активности злоумышленников. В частности, рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять непроверенным источникам, даже если они выглядят как привычные праздничные сообщества.