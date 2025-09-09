Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анна Седокова
© Вконтакте / Анна Седокова by Unknown author is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:11

Тайна Анны Седоковой: кто дарит ей цветы и скрывается за слухами о новом романе

Анна Седокова прокомментировала слухи о тайном возлюбленном

Анна Седокова публично прокомментировала слухи, связанные с её личной жизнью, в которых упоминался несуществующий тайный возлюбленный. После того как в СМИ начали появляться обсуждения её возможного романа, певица решила разъяснить ситуацию и попросила не распространять подобные домогательства. Она записала видеообращение и опубликовала его в социальных сетях.

Седокова показала цветочные корзины, которые ей подарили, и пояснила, что букеты приходят от разных людей, а не от одного конкретного поклонника. Она подчеркнула свою любовь к цветам, добавив:

"Я просто очень люблю цветы", — заявила Анна Седокова в своём обращении.

Певица также попросила прессу не фантазировать о её личной жизни и не приписывать ей несуществующих возлюбленных. Она вежливо и уверенно объяснила, что цветы — это знак внимания от разных людей, и не более того.

Ещё недавно, в конце 2024 года, личная жизнь Седоковой пережила трагический момент: она потеряла бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тимму. Это событие случилось в день её рождения. Янис был найден мертвым в подъезде своего дома в Москве, что стало настоящим шоком для певицы и её близких. Анна пережила тяжёлый нервный срыв, вследствие чего ей пришлось отменить гастрольный тур.

"С того момента я не могла выйти из дома три месяца. Я думала, что меня все ненавидят", — призналась певица.

Этот трагический момент стал причиной для глубоких изменений в жизни Седоковой. Она стала бояться людей, и её восприятие мира кардинально изменилось. Несмотря на это, она старалась сохранить спокойствие и не позволять чужим мнениям влиять на её личные решения. Певица, как и любой другой человек, нуждается в поддержке и понимании со стороны окружающих, особенно в такие сложные моменты жизни.

