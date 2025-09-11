Тайная связь между Стоунхенджем и Уэльсом: коровьи артефакты открывают новую эру

Стоунхендж остаётся одним из самых загадочных памятников древности, и каждая новая находка добавляет штрихи к картине его истории. В 1924 году археологи наткнулись на необычный артефакт — челюсть коровы, захороненную рядом с южным входом в комплекс. Сначала это выглядело как случайность, но современные исследования доказали: находка была частью куда более сложной истории.

Тайна, скрытая в зубах

Международная команда учёных из Университета Аристотеля в Салониках, Британской геологической службы и Кардиффского университета изучила один из зубов коровы с помощью изотопного анализа. Они сделали девять тончайших срезов и исследовали соотношение углерода, кислорода, стронция и свинца. Эти "подписи" сохранили информацию о рационе животного, климате и геологической среде. По сути, зуб оказался миниатюрной хроникой всей его жизни.

Следы ведут в Уэльс

Результаты удивили учёных: животное родилось не в Уилтшире, где стоит Стоунхендж, а в Уэльсе — более чем в 200 километрах от священного комплекса. Изотопы свинца, характерные для древних пород этой области, стали решающим доказательством. Оказалось, что корова кочевала по сезонам: зимой ела лесные растения, летом паслась на пастбищах.

Совпадение места происхождения животного с регионом, где добывали знаменитые синие камни Стоунхенджа, дало новое объяснение связи между этими территориями.

"Эта корова — ещё одно захватывающее доказательство связи Стоунхенджа с юго-западным Уэльсом", — отметил археолог Майкл Паркер Пирсон.

Животные и строительство

Исследователи предполагают, что коровы сопровождали людей в многодневных переходах, обеспечивая пищей строителей и, возможно, помогая в транспортировке камней.

"Нужно было кормить людей и скот, а это означало долгосрочную и тщательно продуманную экспедицию", — пояснила геолог Джейн Эванс.

Такие путешествия требовали сложной логистики: заготавливали корма, выбирали места стоянок, организовывали передвижение целых групп.

Наука и технологии

Современные методы анализа превратили обычный зуб в "биографию" животного. Уран-ториевое датирование уточнило возраст останков, а компьютерная томография показала скрытые слои минерализации без разрушения артефакта.

"Такой детализированный биографический подход к одному-единственному животному открывает совершенно новую грань истории Стоунхенджа", — подчеркнул исследователь Ричард Мэджвик.

Стоунхендж как центр связей

Находка подтверждает, что Стоунхендж был не изолированным культовым местом, а частью масштабной сети обмена и контактов. Животные, камни и, возможно, люди перемещались на сотни километров, объединяя разные регионы в единую культурную систему.

Это открытие помогает перейти от мифов к фактам: Стоунхендж предстает не загадочной аномалией, а центром сложной и хорошо организованной деятельности древних обществ.

Три интересных факта