Обычное лечо вас не насытит: мясная версия меняет всё
Лечо — одно из самых простых и в то же время самых любимых венгерских (и уже давно и наших) летних блюд. Его основа — сладкий перец и спелые помидоры, которые именно в жаркие месяцы наполняются максимальным вкусом и ароматом. Но у этого блюда множество вариаций, и каждая хозяйка добавляет в него что-то своё.
Сегодня речь пойдёт о лечо с колбасой, салом и яйцами — сытной и насыщенной версии, которую особенно ценят любители мясных блюд.
Чем особенный этот рецепт?
Обычное лечо — это овощное рагу: лук, перец, помидоры, соль, специи. Но стоит добавить копчёности или яйца — и получается совершенно другое блюдо: плотное, питательное и очень ароматное.
В этом варианте используются сразу три вида мяса:
-
сало;
-
сырокопчёная колбаса;
-
традиционная "лечо-колбаса" (острая, ароматная).
А яйца придают блюду дополнительную питательность и мягкость вкуса.
Ингредиенты (на 6-8 порций)
-
100 г сала (копчёного или свежего);
-
500 г репчатого лука;
-
1 кг спелых помидоров;
-
1 кг сладкого перца (лучше смесь: белый "телевизионный" и красный капия);
-
200 г колбасы для лечо;
-
1 пара копчёных колбасок;
-
2 ч. л. молотой паприки;
-
2-4 зубчика чеснока;
-
6 яиц;
-
соль по вкусу.
Приготовление
-
Сало нарежьте мелкими кубиками и вытопите жир в глубокой сковороде или казане.
-
Добавьте нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета.
-
Всыпьте молотую паприку, быстро перемешайте (важно, чтобы она не подгорела).
-
Введите нарезанные помидоры и тушите до мягкости.
-
Добавьте полоски сладкого перца и готовьте до полуготовности.
-
Нарежьте колбасы кружочками, положите в лечо и тушите ещё 10-15 минут.
-
В конце вбейте яйца, аккуратно перемешайте и готовьте до нужной консистенции (можно оставить их слегка "кремовыми" или прожарить полностью).
-
Попробуйте на соль — и подавайте горячим.
Как подать?
Такое лечо можно есть как самостоятельное блюдо с ломтем хлеба или подать с рисом, картофелем или даже макаронами. В Венгрии его часто готовят большими порциями на компанию — и у каждого своя версия рецепта.
Секрет в том, что лечо — это бесконечное поле для фантазии. Можно делать его совсем простым (только овощи), можно добавлять грибы, кабачки или баклажаны. А можно приготовить вот такую "мясную" версию, которая особенно хороша в прохладный вечер, когда хочется чего-то сытного и душевного.
