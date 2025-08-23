Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:24

Обычное лечо вас не насытит: мясная версия меняет всё

Лечо по-венгерски с мясом: пошаговый рецепт с салом и паприкой

Лечо — одно из самых простых и в то же время самых любимых венгерских (и уже давно и наших) летних блюд. Его основа — сладкий перец и спелые помидоры, которые именно в жаркие месяцы наполняются максимальным вкусом и ароматом. Но у этого блюда множество вариаций, и каждая хозяйка добавляет в него что-то своё.

Сегодня речь пойдёт о лечо с колбасой, салом и яйцами — сытной и насыщенной версии, которую особенно ценят любители мясных блюд.

Чем особенный этот рецепт?

Обычное лечо — это овощное рагу: лук, перец, помидоры, соль, специи. Но стоит добавить копчёности или яйца — и получается совершенно другое блюдо: плотное, питательное и очень ароматное.

В этом варианте используются сразу три вида мяса:

  • сало;

  • сырокопчёная колбаса;

  • традиционная "лечо-колбаса" (острая, ароматная).

А яйца придают блюду дополнительную питательность и мягкость вкуса.

Ингредиенты (на 6-8 порций)

  • 100 г сала (копчёного или свежего);

  • 500 г репчатого лука;

  • 1 кг спелых помидоров;

  • 1 кг сладкого перца (лучше смесь: белый "теле­визи­онный" и красный капия);

  • 200 г колбасы для лечо;

  • 1 пара копчёных колбасок;

  • 2 ч. л. молотой паприки;

  • 2-4 зубчика чеснока;

  • 6 яиц;

  • соль по вкусу.

Приготовление

  1. Сало нарежьте мелкими кубиками и вытопите жир в глубокой сковороде или казане.

  2. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета.

  3. Всыпьте молотую паприку, быстро перемешайте (важно, чтобы она не подгорела).

  4. Введите нарезанные помидоры и тушите до мягкости.

  5. Добавьте полоски сладкого перца и готовьте до полуготовности.

  6. Нарежьте колбасы кружочками, положите в лечо и тушите ещё 10-15 минут.

  7. В конце вбейте яйца, аккуратно перемешайте и готовьте до нужной консистенции (можно оставить их слегка "кремовыми" или прожарить полностью).

  8. Попробуйте на соль — и подавайте горячим.

Как подать?

Такое лечо можно есть как самостоятельное блюдо с ломтем хлеба или подать с рисом, картофелем или даже макаронами. В Венгрии его часто готовят большими порциями на компанию — и у каждого своя версия рецепта.

Секрет в том, что лечо — это бесконечное поле для фантазии. Можно делать его совсем простым (только овощи), можно добавлять грибы, кабачки или баклажаны. А можно приготовить вот такую "мясную" версию, которая особенно хороша в прохладный вечер, когда хочется чего-то сытного и душевного.

