Вдали от мегаполисов: эти 8 островов ы Японии поразят больше, чем Токио и Киото

Япония известна храмами Киото, футуристическим Токио и бурной поп-культурой, однако её красота не ограничивается мегаполисами. Стоит отойти от привычных маршрутов — и перед путешественниками открываются тихие острова с дикой природой, локальными традициями и атмосферой уединения. Большинство из них доступны на паромах или небольших судах, а некоторые даже не требуют бронирования заранее.

1. Амами Осима — для любителей природы и культуры

Остров, расположенный между Кюсю и Окинавой, занесён в список природного наследия ЮНЕСКО за уникальную флору и фауну. Здесь обитают редкие виды, включая кролика Амами и лягушку Исикава. Ночные сафари в лесу Кинсакубару позволяют увидеть их в естественной среде, а каякинг по мангровым зарослям открывает редкую экосистему с черными цаплями и полосатыми иллистниками.

Остров также славится шёлком "Осима цумуги", окрашенным в богатую железом грязь. В местной деревне-музее туристам предлагают попробовать ткачество и примерить кимоно.

Не обойтись и без дегустации кулинарных особенностей: блюдо кэйхан с рисом, курицей, грибами и цитрусовой цедрой готовят уже более четырёх веков, а местный коричневый сахар варят из тростникового сока. Белоснежные пляжи и коралловые рифы делают Амами Осима идеальным местом для купания и снорклинга.

2. Танэгасима — для интересующихся космосом и йогой

Всего в 43 км от Кагосимы находится космический центр JAXA. Здесь собирают и запускают спутники, а экскурсии дают возможность увидеть стартовые площадки и музей технологий.

Остров известен и как место силы для практики йоги. В городе Нисиномотэ занятия проводят на рассвете у пляжа Урада и в парке Амамегакура, а закаты особенно красивы на прибрежной трассе Rte 378.

3. Якусима — царство древних лесов

Сосед Танэгасимы поражает многообразием растений: на острове произрастает более 1900 видов. Главная достопримечательность — тысячелетние кедры, среди которых выделяется дерево Дзёмон Суги возрастом около 7000 лет. Пеший маршрут к нему составляет около 22 км туда-обратно.

На территории острова можно заниматься "лесными купаниями" — медитацией среди деревьев, посетить водопады и понаблюдать за макаками или черепахами, вылупляющимися на пляже Нагата Инака.

4. Сикинэ-дзима — для купания и горячих источников

Хотя остров административно относится к Токио, он находится более чем в 100 км южнее столицы. Здесь — спокойная атмосфера, живописное побережье и термальные источники под открытым небом. Некоторые из них, например Дзината Онсэн, расположены прямо у моря и доступны по тропам. Для дайвинга и снорклинга подойдут пляжи Наканура и Томари, а закат лучше всего встречать на пляже Оура.

5. Тосима — остров звёзд и дельфинов

Небольшая Тосима славится минимальным световым загрязнением, что делает её идеальной для астрономических наблюдений. Особенно популярны ночные прогулки в парке Минамигаяма.

Днём туристов привлекают дельфины: с марта по ноябрь можно поплавать рядом с ними. Весной и зимой остров преображается благодаря 200 тысячам цветущих камелий, а местное масло из их семян ценится ещё со времён Хэйан.

6. Инудзима — остров искусства

Небольшой остров у берегов Окаямы — часть арт-фестиваля "Триеннале Сетоути". Главное место — музей Сэйрэнсё, расположенный в здании бывшего медного завода. Здесь сочетаются индустриальная архитектура и современные инсталляции.

Остров можно обойти пешком за день: узкие улочки скрывают галереи и арт-объекты, а население в сто человек придаёт месту особую камерность.

7. Садосима — для ценителей истории и музыки

В Японском море у побережья Ниигаты расположен геопарк Садосима. Здесь можно увидеть рисовые террасы, отправиться на каяке в пещеры или прокатиться в лодке по заливу Сэнкаку.

В XVII веке остров был центром золотодобычи, и музей Садо Кинзан рассказывает об этом периоде. Сегодня Садосима известна культурой: здесь проводят представления театра, но и фестиваль барабанов тайко Kodo.

8. Авадзи-сима — остров поп-культуры и гастрономии

Остров соединён с Хонсю и Сикоку мостами, включая самый длинный подвесной мост в мире — Акаси Кайкё (3,9 км). На севере расположен тематический парк Nijigen no Mori, посвящённый аниме, а также шоу-пространство Hello Kitty.

Авадзи-сима издавна славится кулинарными традициями. Здесь подают блюда из местных овощей и рыбы, а в гастрономических комплексах можно попробовать луковые деликатесы, ведь именно лук является главным символом острова.