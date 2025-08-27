Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Амами, Кагосима, Япония
Амами, Кагосима, Япония
© commons.wikimedia.org by 松岡明芳 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:06

Вдали от мегаполисов: эти 8 островов ы Японии поразят больше, чем Токио и Киото

От храмов к джунглям: 8 островов Японии для эко-туризма и релаксации

Япония известна храмами Киото, футуристическим Токио и бурной поп-культурой, однако её красота не ограничивается мегаполисами. Стоит отойти от привычных маршрутов — и перед путешественниками открываются тихие острова с дикой природой, локальными традициями и атмосферой уединения. Большинство из них доступны на паромах или небольших судах, а некоторые даже не требуют бронирования заранее.

1. Амами Осима — для любителей природы и культуры

Остров, расположенный между Кюсю и Окинавой, занесён в список природного наследия ЮНЕСКО за уникальную флору и фауну. Здесь обитают редкие виды, включая кролика Амами и лягушку Исикава. Ночные сафари в лесу Кинсакубару позволяют увидеть их в естественной среде, а каякинг по мангровым зарослям открывает редкую экосистему с черными цаплями и полосатыми иллистниками.
Остров также славится шёлком "Осима цумуги", окрашенным в богатую железом грязь. В местной деревне-музее туристам предлагают попробовать ткачество и примерить кимоно.
Не обойтись и без дегустации кулинарных особенностей: блюдо кэйхан с рисом, курицей, грибами и цитрусовой цедрой готовят уже более четырёх веков, а местный коричневый сахар варят из тростникового сока. Белоснежные пляжи и коралловые рифы делают Амами Осима идеальным местом для купания и снорклинга.

2. Танэгасима — для интересующихся космосом и йогой

Всего в 43 км от Кагосимы находится космический центр JAXA. Здесь собирают и запускают спутники, а экскурсии дают возможность увидеть стартовые площадки и музей технологий.
Остров известен и как место силы для практики йоги. В городе Нисиномотэ занятия проводят на рассвете у пляжа Урада и в парке Амамегакура, а закаты особенно красивы на прибрежной трассе Rte 378.

3. Якусима — царство древних лесов

Сосед Танэгасимы поражает многообразием растений: на острове произрастает более 1900 видов. Главная достопримечательность — тысячелетние кедры, среди которых выделяется дерево Дзёмон Суги возрастом около 7000 лет. Пеший маршрут к нему составляет около 22 км туда-обратно.
На территории острова можно заниматься "лесными купаниями" — медитацией среди деревьев, посетить водопады и понаблюдать за макаками или черепахами, вылупляющимися на пляже Нагата Инака.

4. Сикинэ-дзима — для купания и горячих источников

Хотя остров административно относится к Токио, он находится более чем в 100 км южнее столицы. Здесь — спокойная атмосфера, живописное побережье и термальные источники под открытым небом. Некоторые из них, например Дзината Онсэн, расположены прямо у моря и доступны по тропам. Для дайвинга и снорклинга подойдут пляжи Наканура и Томари, а закат лучше всего встречать на пляже Оура.

5. Тосима — остров звёзд и дельфинов

Небольшая Тосима славится минимальным световым загрязнением, что делает её идеальной для астрономических наблюдений. Особенно популярны ночные прогулки в парке Минамигаяма.
Днём туристов привлекают дельфины: с марта по ноябрь можно поплавать рядом с ними. Весной и зимой остров преображается благодаря 200 тысячам цветущих камелий, а местное масло из их семян ценится ещё со времён Хэйан.

6. Инудзима — остров искусства

Небольшой остров у берегов Окаямы — часть арт-фестиваля "Триеннале Сетоути". Главное место — музей Сэйрэнсё, расположенный в здании бывшего медного завода. Здесь сочетаются индустриальная архитектура и современные инсталляции.
Остров можно обойти пешком за день: узкие улочки скрывают галереи и арт-объекты, а население в сто человек придаёт месту особую камерность.

7. Садосима — для ценителей истории и музыки

В Японском море у побережья Ниигаты расположен геопарк Садосима. Здесь можно увидеть рисовые террасы, отправиться на каяке в пещеры или прокатиться в лодке по заливу Сэнкаку.
В XVII веке остров был центром золотодобычи, и музей Садо Кинзан рассказывает об этом периоде. Сегодня Садосима известна культурой: здесь проводят представления театра, но и фестиваль барабанов тайко Kodo.

8. Авадзи-сима — остров поп-культуры и гастрономии

Остров соединён с Хонсю и Сикоку мостами, включая самый длинный подвесной мост в мире — Акаси Кайкё (3,9 км). На севере расположен тематический парк Nijigen no Mori, посвящённый аниме, а также шоу-пространство Hello Kitty.
Авадзи-сима издавна славится кулинарными традициями. Здесь подают блюда из местных овощей и рыбы, а в гастрономических комплексах можно попробовать луковые деликатесы, ведь именно лук является главным символом острова.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сентябрь в Мюнхене: фестиваль пива и баварской культуры сегодня в 6:17

Октоберфест: зачем тысячи туристов устремляются в Мюнхен в сентябре

Октоберфест в Мюнхене — не только про пиво. Это фестиваль культуры, музыки и традиций, ради которых сентябрь становится лучшим временем для визита в Германию.

Читать полностью » Бархатный сезон в Европе: особенности осеннего отдыха сегодня в 5:12

Почему осень превращает Европу в лучшее место для отдыха

Бархатный сезон в Европе — время мягкой погоды, ярких красок и спокойного отдыха. Узнайте, чем хороша осень для путешествий по странам Старого Света.

Читать полностью » Путешествия в сентябре: обзор направлений по регионам мира сегодня в 4:00

Мир делится на две части: куда лететь в начале осени

Сентябрь — удобное время для путешествий, но сезонность меняет всё. Разберём основные направления: Европа, Азия, Америка — где отдыхать, а где лучше не рисковать.

Читать полностью » Сезон дождей и ураганов: куда лучше не планировать поездку в сентябре сегодня в 3:57

Отдых под угрозой: эти страны в сентябре превращаются в зону риска

Сентябрь кажется идеальным для отдыха, но есть страны, где сезонность делает поездку неудачной. Узнайте, куда лучше не лететь в начале осени.

Читать полностью » Национальный парк Дартмур возглавил рейтинг локаций Великобритании для съёмки дикой природы — Jessops сегодня в 2:16

Здесь парят птицы из Африки: туристы открыли новое райское место в Нортумберленде

Адрианов вал вошёл в тройку лучших мест Великобритании для съёмки дикой природы, обогнав многие знаменитые локации и удивив экспертов.

Читать полностью » Архивы Сардинии: Карлофорте основан рыбаками из Пельи в XVIII веке сегодня в 1:15

Туристы заходят в Карлофорте и не верят глазам: это вам не Сардиния

Карлофорте — городок на Сардинии, где всё напоминает Лигурию. Архитектура, кухня и атмосфера делают его мостом между двумя регионами Италии.

Читать полностью » В Биг-Суре находится уникальный пурпурный пляж Пфайффер сегодня в 0:26

Туристы замирают на этом пляже Калифорнии — песок там не такой, как везде

Фиолетовый песок, сияющий на закате, и арка, превращающая пляж в волшебную декорацию. Чем уникален Пфайффер-Бич в Калифорнии?

Читать полностью » Путешественница из России сравнила настроение людей в Сальвадоре и России вчера в 23:39

Как радоваться жизни без денег: чему может научить Россиян латиноамериканская повседневность

Марина Ершова рассказала, как в Сальвадоре даже водители и дворники встречают день с улыбкой. Почему их жизнерадостность поразила россиянку?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

General Motors отзывает 23,5 тыс. Chevrolet Corvette из-за дефекта бензобака
Питомцы

Почему язык кошки шершавый: причина в крючковидных сосочках из кератина
Садоводство

В Карелии дачники всё чаще отказываются от глухих заборов в пользу естественных перегородок
Питомцы

Собаки породы ши-тцу проявляют охранные качества, заявил кинолог
Еда

Как сделать пасту из авокадо: советы по выбору ингредиентов
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова: мать разрушала мои отношения с мужчинами — ОСН
Садоводство

Как правильно поливать свеклу в жару: секреты богатого урожая
Красота и здоровье

Рост описторхоза в Югре: симптомы, диагностика и лечение – мнение эксперта Веры Серёжиной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru