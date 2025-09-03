Экономия времени и сил: идеальный рецепт тушёной курицы с картофелем для занятых хозяек
Хотите приготовить простое, но необычное блюдо, которое полюбится всей семье? Курица тушеная с картошкой в мультиварке — именно то, что нужно для уютного домашнего ужина. И в этом рецепте есть маленький секрет, который придаст блюду особый аромат и вкус.
Ингредиенты
- Курица — 1 кг (любой части, целую тушку можно просто нарезать на кусочки)
- Картофель — 700 г
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Рассол — 100 мл (секретный ингредиент)
- Растительное масло — 20 г
- Соль и сухие специи — по вкусу
Как приготовить
Начните с подготовки курицы. Если у вас целая тушка, просто разделите её на удобные кусочки. Пропорции картофеля и курицы можно менять по своему вкусу.
Обжарьте курицу на сковороде на сильном огне со всех сторон до лёгкой золотистой корочки — это придаст блюду насыщенный вкус и аромат. Затем переложите курицу в чашу мультиварки.
Пока курица обжаривается, очистите и измельчите лук с морковью. Обжарьте их на той же сковороде 3-5 минут, чтобы овощи стали мягче и раскрыли свой вкус. После этого добавьте их к курице в мультиварку.
Картофель очистите и нарежьте крупными кусочками. Выложите его поверх курицы и овощей. Добавьте нарезанный чеснок, влейте рассол — именно он придаст блюду необычную нотку. Посолите, добавьте любимые специи и аккуратно перемешайте.
Закройте крышку мультиварки и выберите режим "Тушение" на 1,5 часа. Время может немного варьироваться в зависимости от модели вашей техники.
Когда мультиварка подаст сигнал, блюдо готово! Разложите курицу с картошкой по тарелкам и подайте к столу.
