Экономия времени и сил: идеальный рецепт тушёной курицы с картофелем для занятых хозяек

Хотите приготовить простое, но необычное блюдо, которое полюбится всей семье? Курица тушеная с картошкой в мультиварке — именно то, что нужно для уютного домашнего ужина. И в этом рецепте есть маленький секрет, который придаст блюду особый аромат и вкус.

Ингредиенты

Курица — 1 кг (любой части, целую тушку можно просто нарезать на кусочки)

Картофель — 700 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Рассол — 100 мл (секретный ингредиент)

Растительное масло — 20 г

Соль и сухие специи — по вкусу

Как приготовить

Начните с подготовки курицы. Если у вас целая тушка, просто разделите её на удобные кусочки. Пропорции картофеля и курицы можно менять по своему вкусу.

Обжарьте курицу на сковороде на сильном огне со всех сторон до лёгкой золотистой корочки — это придаст блюду насыщенный вкус и аромат. Затем переложите курицу в чашу мультиварки.

Пока курица обжаривается, очистите и измельчите лук с морковью. Обжарьте их на той же сковороде 3-5 минут, чтобы овощи стали мягче и раскрыли свой вкус. После этого добавьте их к курице в мультиварку.

Картофель очистите и нарежьте крупными кусочками. Выложите его поверх курицы и овощей. Добавьте нарезанный чеснок, влейте рассол — именно он придаст блюду необычную нотку. Посолите, добавьте любимые специи и аккуратно перемешайте.

Закройте крышку мультиварки и выберите режим "Тушение" на 1,5 часа. Время может немного варьироваться в зависимости от модели вашей техники.

Когда мультиварка подаст сигнал, блюдо готово! Разложите курицу с картошкой по тарелкам и подайте к столу.