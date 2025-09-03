Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тушёная репа с курицей и сметаной
Тушёная репа с курицей и сметаной
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:11

Экономия времени и сил: идеальный рецепт тушёной курицы с картофелем для занятых хозяек

Как приготовить курицу тушеную с картошкой в мультиварке: ингредиенты

Хотите приготовить простое, но необычное блюдо, которое полюбится всей семье? Курица тушеная с картошкой в мультиварке — именно то, что нужно для уютного домашнего ужина. И в этом рецепте есть маленький секрет, который придаст блюду особый аромат и вкус.

Ингредиенты

  • Курица — 1 кг (любой части, целую тушку можно просто нарезать на кусочки)
  • Картофель — 700 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Рассол — 100 мл (секретный ингредиент)
  • Растительное масло — 20 г
  • Соль и сухие специи — по вкусу

Как приготовить

Начните с подготовки курицы. Если у вас целая тушка, просто разделите её на удобные кусочки. Пропорции картофеля и курицы можно менять по своему вкусу.

Обжарьте курицу на сковороде на сильном огне со всех сторон до лёгкой золотистой корочки — это придаст блюду насыщенный вкус и аромат. Затем переложите курицу в чашу мультиварки.

Пока курица обжаривается, очистите и измельчите лук с морковью. Обжарьте их на той же сковороде 3-5 минут, чтобы овощи стали мягче и раскрыли свой вкус. После этого добавьте их к курице в мультиварку.

Картофель очистите и нарежьте крупными кусочками. Выложите его поверх курицы и овощей. Добавьте нарезанный чеснок, влейте рассол — именно он придаст блюду необычную нотку. Посолите, добавьте любимые специи и аккуратно перемешайте.

Закройте крышку мультиварки и выберите режим "Тушение" на 1,5 часа. Время может немного варьироваться в зависимости от модели вашей техники.

Когда мультиварка подаст сигнал, блюдо готово! Разложите курицу с картошкой по тарелкам и подайте к столу.

