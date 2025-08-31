Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Luca Florio is licensed under CC BY-SA 3.0
Опубликована сегодня в 6:45

Секрет бабушек для борьбы с вредителями: как спички спасают ваши растения

Спички в почве комнатных растений действуют как антисептики и помогают от насекомых

Секретный приём ухода за комнатными цветами, которым пользовались ещё наши бабушки, снова набирает популярность. Речь идёт о простом способе борьбы с вредителями в почве — использовании обычных спичек.

Опытные цветоводы отмечают, что даже при внимательном уходе растения порой начинают вянуть: листья желтеют, бутоны опадают, а стебли теряют упругость. Причин может быть несколько — от пересушенной или чрезмерно увлажнённой земли до резкой смены условий освещения. Однако нередко главная проблема скрыта в самом грунте. В нём заводятся грибные комарики и другие насекомые, которые питаются корнями и постепенно разрушают растение.

Чтобы избавиться от этих мелких вредителей, наши предки советовали воткнуть в почву спички серной головкой вниз. Делать это нужно примерно в 5 см от края горшка. В небольшой ёмкости достаточно двух-трёх спичек, а в крупной понадобится больше. После полива химические вещества из спичечной головки — хлорат калия и сера — начинают действовать как своеобразный антисептик. Через два дня спички рекомендуется заменить на новые.

Существует и другой вариант применения — приготовление жидкого удобрения. Для этого в лейку кладут около 15 спичек, заливают водой и оставляют настаиваться сутки. Полученным раствором можно поливать растения раз в две недели. Такой способ подойдёт не только для домашних горшков, но и для клумб на участке.

Специалисты предупреждают: количество активных веществ в спичках невелико, поэтому полностью заменить привычные удобрения этот метод не сможет. Тем не менее многие цветоводы замечают, что регулярное использование "спичечной подкормки" помогает растениям выглядеть здоровее и устойчивее к вредителям.

