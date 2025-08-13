Без сахара, но сладкий; без муки, но пышный — банановый пирог, которому нет равных
Иногда самые тёплые рецепты приходят из тех самых летних обедов у бабушки, где на столе появлялось что-то ароматное и очень домашнее. Этот пирог как раз из таких: без муки, без сахара и без молока — но с полноценным вкусом, отличной текстурой и коротким списком ингредиентов. Идеален для тех, кто бережёт фигуру, следит за составом или имеет пищевые ограничения.
Чем он хорош
-
Без сахара и пшеницы: сладость дают спелые бананы и немного сухофруктов.
-
Питательно и сытно: овсянка + орехи = клетчатка, полезные жиры, микроэлементы.
-
Просто и стабильно: не требует миксера, капризных техник и длинного списка посуды.
-
Ориентир по калорийности: ~120 ккал на 100 г (оценка; зависит от конкретных ингредиентов).
Ингредиенты (на форму 20-22 см)
-
4 очень спелых банана;
-
4 яйца;
-
½ стакана изюма или фиников/финиковой пасты (без косточек);
-
½ стакана овсяных хлопьев мелкого помола (можно безглютеновые);
-
½ стакана грецких орехов/миндаля/кешью, мелко рубленных;
-
1 ст. л. разрыхлителя;
-
1 ч. л. молотой корицы (по желанию);
-
капля масла кокоса/растительного — для формы.
Опциональные добавки
-
1 ч. л. ванили, щепотка мускатного ореха;
-
горсть тёмного шоколада 70% (кусочки);
-
щепотка соли — усилит вкус банана.
Как приготовить
-
Духовка: разогрейте до 180 °C. Форму застелите пергаментом или смажьте маслом.
-
Блендер: бананы + яйца + изюм (или финики) пробейте до однородности.
-
Сухая смесь: в миске соедините овсянку, орехи, корицу, щепотку соли.
-
Смешивание: влейте банановую массу к сухим, быстро перемешайте лопаткой.
-
Разрыхлитель: вмешайте в конце, коротко и аккуратно.
-
Выпечка: вылейте в форму, выпекайте 28-35 минут. Готовность — сухая шпажка из центра.
-
Остудите в форме 10 минут, затем переложите на решётку.
Текстура должна быть влажной, но упругой. Если верх зарумянился раньше времени — накройте фольгой.
Как подать и хранить
-
Вкусен тёплым и холодным. Подавайте с несладким йогуртом/греческим, щепоткой корицы.
-
Хранение: 3-5 дней в контейнере в холодильнике. Заморозка: порезать порциями, до 2 месяцев.
Микро-лайфхаки стабильного результата
-
Бананы комнатной температуры пробиваются "в крем" и дают лучшую структуру.
-
Не "перемешивайте" долго после добавления разрыхлителя — торт лучше поднимается.
-
Дайте полностью остыть перед нарезкой: крошится меньше, срез аккуратный.
