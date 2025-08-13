Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пирог с бананами
Пирог с бананами
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:18

Без сахара, но сладкий; без муки, но пышный — банановый пирог, которому нет равных

Пирог с бананами и орехами: как приготовить вкусный десерт без мучных ингредиентов

Иногда самые тёплые рецепты приходят из тех самых летних обедов у бабушки, где на столе появлялось что-то ароматное и очень домашнее. Этот пирог как раз из таких: без муки, без сахара и без молока — но с полноценным вкусом, отличной текстурой и коротким списком ингредиентов. Идеален для тех, кто бережёт фигуру, следит за составом или имеет пищевые ограничения.

Чем он хорош

  • Без сахара и пшеницы: сладость дают спелые бананы и немного сухофруктов.

  • Питательно и сытно: овсянка + орехи = клетчатка, полезные жиры, микроэлементы.

  • Просто и стабильно: не требует миксера, капризных техник и длинного списка посуды.

  • Ориентир по калорийности: ~120 ккал на 100 г (оценка; зависит от конкретных ингредиентов).

Ингредиенты (на форму 20-22 см)

  • 4 очень спелых банана;

  • 4 яйца;

  • ½ стакана изюма или фиников/финиковой пасты (без косточек);

  • ½ стакана овсяных хлопьев мелкого помола (можно безглютеновые);

  • ½ стакана грецких орехов/миндаля/кешью, мелко рубленных;

  • 1 ст. л. разрыхлителя;

  • 1 ч. л. молотой корицы (по желанию);

  • капля масла кокоса/растительного — для формы.

Опциональные добавки

  • 1 ч. л. ванили, щепотка мускатного ореха;

  • горсть тёмного шоколада 70% (кусочки);

  • щепотка соли — усилит вкус банана.

Как приготовить

  1. Духовка: разогрейте до 180 °C. Форму застелите пергаментом или смажьте маслом.

  2. Блендер: бананы + яйца + изюм (или финики) пробейте до однородности.

  3. Сухая смесь: в миске соедините овсянку, орехи, корицу, щепотку соли.

  4. Смешивание: влейте банановую массу к сухим, быстро перемешайте лопаткой.

  5. Разрыхлитель: вмешайте в конце, коротко и аккуратно.

  6. Выпечка: вылейте в форму, выпекайте 28-35 минут. Готовность — сухая шпажка из центра.

  7. Остудите в форме 10 минут, затем переложите на решётку.

Текстура должна быть влажной, но упругой. Если верх зарумянился раньше времени — накройте фольгой.

Как подать и хранить

  • Вкусен тёплым и холодным. Подавайте с несладким йогуртом/греческим, щепоткой корицы.

  • Хранение: 3-5 дней в контейнере в холодильнике. Заморозка: порезать порциями, до 2 месяцев.

Микро-лайфхаки стабильного результата

  1. Бананы комнатной температуры пробиваются "в крем" и дают лучшую структуру.

  2. Не "перемешивайте" долго после добавления разрыхлителя — торт лучше поднимается.

  3. Дайте полностью остыть перед нарезкой: крошится меньше, срез аккуратный.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Армянская толма: рецепт приготовления с виноградными листьями и мясом сегодня в 11:40

Толма, от которой невозможно оторваться: Как мясные рулетики стали культом армянской кухни

Узнайте, как приготовить армянскую толму — сочное мясное блюдо с пряными травами и освежающим соусом. Праздник на вашем столе!

Читать полностью » Рецепт чизкейка без выпечки: простой способ приготовления сегодня в 11:24

Вкусный чизкейк без духовки: как поднять настроение простыми ингредиентами

Лёгкий, нежный и без выпечки! Чизкейк с вишнёвой начинкой и творожным сыром — идеальный десерт для любого случая. Готовится просто, а результат восхищает!

Читать полностью » Рецепт салата с копчёным сыром и яйцом: простой способ приготовления сегодня в 10:33

20 минут и 7 ингредиентов: идеальный салат для внезапных гостей

Вам надоели обычные салаты? Попробуйте этот вариант с копчёным сыром — пикантный, сытный и простой в приготовлении. Всего 20 минут, и блюдо покорит даже гурманов!

Читать полностью » Как выбрать и подготовить баклажаны для запекания: советы кулинаров сегодня в 10:21

Секретный рецепт шеф-повара: как превратить баклажаны в кулинарный шедевр

Анонс Запечённые баклажаны с овощами и сыром — сочные, ароматные и невероятно вкусные! Простой рецепт с пошаговыми фото превратит ужин в праздник. Попробуйте!

Читать полностью » Как приготовить крем для торта из доступных ингредиентов: советы кондитеров сегодня в 9:27

От кухонного провала к шедевру: крем, который прощает все ошибки

Нежный крем из творожного сыра и сгущенки — идеальный выбор для тортов и капкейков. Просто, быстро и безупречно по текстуре!

Читать полностью » Креветки с грибами в сливочном соусе: рецепт от шеф-повара сегодня в 9:18

Нежные креветки и дерзкие грибы: идеальный дуэт для тех, кто устал от обыденности

Хотите порадовать семью ресторанным ужином за 25 минут? Ароматные креветки с грибами в нежном сырном соусе — идеальный выбор! Просто, вкусно и без лишних хлопот.

Читать полностью » Ингредиенты для вишнёвого компота: что нужно для закатки на зиму сегодня в 8:19

Секрет бабушкиного компота: что скрывают производители соков

Хотите сохранить вкус лета до зимы? Вишнёвый компот — простой рецепт, который порадует ярким вкусом и напомнит о тёплых днях. Узнайте, как правильно его приготовить!

Читать полностью » Рецепт тарталеток с сыром и икрой: пошаговый способ приготовления сегодня в 8:07

Праздник в каждой тарталетке: как простая закуска дарит радость

Закуска, которая покорит гостей за 10 минут! Тарталетки с икрой и сыром — просто, вкусно и празднично. Идеально для фуршета или ужина при свечах.

Читать полностью »

Новости
Дом

Почему не стоит мыть горячую посуду холодной водой: советы по уходу за сковородами и кастрюлями
Красота и здоровье

5 ярких трендов Недели моды в Копенгагене, которые стоит попробовать
Туризм

Дорогой отдых в Турции: турист из Уэльса делится впечатлениями о шокирующих ценах
Садоводство

Секреты хранения картофеля: как сохранить урожай свежим до весны - пошаговое руководство
Красота и здоровье

Кофе с куркумой, перцем и корицей: напиток, который согреет и поможет фигуре
Питомцы

Правильное использование команды Фу! для предотвращения нежелательного поведения у собак
Спорт и фитнес

Ученые ACE выяснили, какие упражнения наиболее эффективно укрепляют мышцы пресса
Наука и технологии

Химики поймали момент: самый тяжелый атом в действии – сенсационное открытие
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru