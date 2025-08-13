Без сахара, но сладкий; без муки, но пышный — банановый пирог, которому нет равных

Иногда самые тёплые рецепты приходят из тех самых летних обедов у бабушки, где на столе появлялось что-то ароматное и очень домашнее. Этот пирог как раз из таких: без муки, без сахара и без молока — но с полноценным вкусом, отличной текстурой и коротким списком ингредиентов. Идеален для тех, кто бережёт фигуру, следит за составом или имеет пищевые ограничения.

Чем он хорош

Без сахара и пшеницы: сладость дают спелые бананы и немного сухофруктов.

Питательно и сытно: овсянка + орехи = клетчатка, полезные жиры, микроэлементы.

Просто и стабильно: не требует миксера, капризных техник и длинного списка посуды.

Ориентир по калорийности: ~120 ккал на 100 г (оценка; зависит от конкретных ингредиентов).

Ингредиенты (на форму 20-22 см)

4 очень спелых банана;

4 яйца;

½ стакана изюма или фиников/финиковой пасты (без косточек);

½ стакана овсяных хлопьев мелкого помола (можно безглютеновые);

½ стакана грецких орехов/миндаля/кешью, мелко рубленных;

1 ст. л. разрыхлителя;

1 ч. л. молотой корицы (по желанию);

капля масла кокоса/растительного — для формы.

Опциональные добавки

1 ч. л. ванили, щепотка мускатного ореха;

горсть тёмного шоколада 70% (кусочки);

щепотка соли — усилит вкус банана.

Как приготовить

Духовка: разогрейте до 180 °C. Форму застелите пергаментом или смажьте маслом. Блендер: бананы + яйца + изюм (или финики) пробейте до однородности. Сухая смесь: в миске соедините овсянку, орехи, корицу, щепотку соли. Смешивание: влейте банановую массу к сухим, быстро перемешайте лопаткой. Разрыхлитель: вмешайте в конце, коротко и аккуратно. Выпечка: вылейте в форму, выпекайте 28-35 минут. Готовность — сухая шпажка из центра. Остудите в форме 10 минут, затем переложите на решётку.

Текстура должна быть влажной, но упругой. Если верх зарумянился раньше времени — накройте фольгой.

Как подать и хранить

Вкусен тёплым и холодным. Подавайте с несладким йогуртом/греческим, щепоткой корицы.

Хранение: 3-5 дней в контейнере в холодильнике. Заморозка: порезать порциями, до 2 месяцев.

Микро-лайфхаки стабильного результата