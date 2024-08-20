В Московской области внедрена система раздельного сбора и переработки отходов для улучшения экологии

В Московской области с 2019 года внедрена система раздельного сбора отходов, благодаря которой на переработку отправлено более 14,5 млн тонн мусора, включая макулатуру, пластик, стекло, металл и органику. За это время свыше 4,5 млн человек стали более экологически осведомленными.

На контейнерных площадках установлены специальные баки: синие для сухих отходов и серые для органики. Также открыты 60 площадок "Мегабак" для приема вторсырья, с планами увеличить их количество до 100. Правильная сортировка отходов важна для успешной переработки, поскольку смешивание снижает качество перерабатываемых материалов.

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