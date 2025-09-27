Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мошенничество с недвижимостью
Мошенничество с недвижимостью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:19

Вторичка или новостройка: где вас подстерегают самые опасные ловушки

Эксперты объяснили, чем опасна покупка квартиры на вторичном рынке

Покупка квартиры на вторичном рынке может показаться выгодным решением: жильё уже готово к заселению, часто расположено в обжитых районах с развитой инфраструктурой. Но именно здесь скрываются самые высокие риски. Мошеннические схемы во вторичке встречаются чаще, чем при приобретении новостроек, поэтому покупателю необходимо знать правила безопасности.

Почему вторичное жильё рискованнее

При сделках с новостройками покупатель имеет дело с застройщиком, который работает в рамках закона и под надзором госорганов. Во вторичном рынке продавцом выступает частное лицо. Это значит, что возможны:

  • несколько собственников с разными интересами;
  • арест или залог на квартиру;
  • наличие наследников, которые могут оспорить сделку;
  • задолженности по коммунальным услугам;
  • поддельные документы и мошенничество с авансами.

Распространённые схемы обмана

Продажа "воздушной" квартиры

Создаётся объявление с заманчивой ценой и пометкой "срочно". Требуют предоплату 10-20 тыс. рублей за "бронь", после чего исчезают.
Защита: проверка ЕГРН и заключение предварительного договора.

Аренда вместо продажи

Мошенники арендуют квартиру на короткий срок, показывают её покупателям и берут предоплату за "сделку". Затем скрываются.
Защита: проверка оригиналов документов и личное присутствие владельца.

Наследственные квартиры

Сделка совершается вскоре после вступления продавца в наследство. Другие наследники могут оспорить продажу в течение трёх лет.
Защита: юрист должен проверить сроки и документы о вступлении в наследство.

Продажа от имени недееспособного

Используются поддельные справки или отсутствует согласие опекуна. Сделку позже признают недействительной.
Защита: проверка медицинских документов и разрешений органов опеки.

Как распознать подозрительное объявление

  • цена на 20-30% ниже рыночной;
  • общие формулировки вроде "все документы в порядке";
  • отсутствие точного адреса;
  • новые аккаунты с одинаковыми объявлениями;
  • фотографии, найденные в интернете.

Эти признаки должны насторожить и стать поводом для дополнительной проверки.

Таблица: риски вторичного рынка

Риск Чем опасен Как защититься
Несколько собственников Споры и оспаривание сделки Получить письменное согласие всех
Арест или залог Отмена сделки, суд Проверка ЕГРН и Росреестра
Наследственные споры Отмена сделки в течение 3 лет Юрист проверяет документы
Поддельные документы Потеря денег и квартиры Сверка с базами и нотариальное сопровождение
Задолженности Новый владелец получает долги Запрос справок от УК и ТСЖ

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте ЕГРН на сайте Росреестра.
  2. Подтверждайте личность продавца через паспорт и оригиналы документов.
  3. Выясняйте, есть ли обременения или долги через "Госуслуги.Недвижимость".
  4. Никогда не передавайте деньги без предварительного договора.
  5. Привлекайте юриста или нотариуса для сопровождения сделки.

Плюсы и минусы вторички

Плюсы Минусы
Готовое жильё для заселения Риск мошенничества
Развитая инфраструктура района Возможные юридические проблемы
Возможность торга Старые коммуникации и ремонты

Покупка вторичного жилья возможна и безопасна, но только при строгой последовательной проверке: выписка из ЕГРН, сверка оригиналов, исключение обременений, предварительный договор и юридическое сопровождение — ваш минимальный набор защиты. Бережное отношение к процедурам и спокойное "не сейчас" при малейших сомнениях значительно снижают риск стать жертвой мошенников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Универсальный инструмент для дома и дачи: обзор дрелей-шуруповертов сегодня в 13:53

Как выбрать дрель-шуруповёрт без ошибок: чек-лист из 7 пунктов

Как выбрать дрель-шуруповёрт без переплат: разберём напряжение, момент, батареи и функции, сравним сценарии и дадим чек-лист, чтобы инструмент работал, а не лежал на полке.

Читать полностью » Виды шпаклевки для малярных работ: акриловая, гипсовая, масляная и латексная сегодня в 13:22

Какая шпаклёвка нужна именно вам: сухая, готовая или универсальная

Шпаклевка — основа качественного ремонта. Узнайте, какие бывают виды, чем они отличаются и как правильно подобрать материал для ваших задач.

Читать полностью » Лист стальной оцинкованный: свойства, производство и области применения сегодня в 12:48

Материал, который переживает дождь, снег и время: секрет оцинкованной стали

Как один материал стал основой кровли, фасадов, техники и ЛСТК? Разбираем устройство, выбор и применение оцинкованного листа без переплат и сюрпризов.

Читать полностью » Зонирование и перепланировка однушки: дизайнеры назвали популярные решения сегодня в 12:43

Зонирование или перепланировка: что выбрать для маленькой квартиры

Хотите превратить однушку в двушку? Узнайте, чем отличается зонирование от перепланировки, какие решения законны и какие идеи лучше всего подходят для маленьких квартир.

Читать полностью » Скандинавский стиль в интерьере: основные особенности и материалы сегодня в 12:41

Почему скандинавский интерьер стал выбором миллионов семей

Светлые стены, дерево, текстиль и минимум лишнего — скандинавский стиль остаётся одним из самых уютных и универсальных направлений в интерьере.

Читать полностью » Закон о перепланировке балкона: разъяснения по ЖК РФ и постановлениям Москвы сегодня в 12:38

Можно ли присоединить балкон к комнате без нарушений: разбор закона

Узнайте, можно ли объединить балкон с комнатой, какие изменения требуют согласования и какой вариант перепланировки разрешён законом.

Читать полностью » Умные дома в России и за рубежом: отличия, интеграция и стоимость систем сегодня в 12:36

Что на самом деле скрывается за словами умный дом в новостройках

Узнайте, что включает в себя Умный дом в современных новостройках, какие технологии реально работают в России и стоит ли вкладываться в цифровую экосистему.

Читать полностью » Тренды в дизайне интерьера 2025 года: ключевые направления и материалы сегодня в 12:34

Дизайн 2025: какие интерьеры будут в моде, а какие уйдут в прошлое

Интерьеры 2025 года становятся яркими, экологичными и технологичными. Узнайте, какие тренды приходят на смену минимализму и лофту.

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперты сравнили новостройки и вторичное жильё: преимущества и недостатки
Дом

Звукоизоляция, безопасность и удобство: ключевые принципы интерьера для большой семьи
Дом

Бесплатное жильё от государства: условия получения и необходимые документы
Садоводство

Летнее удаление пасынков у винограда помогает избежать загущения и сохранить урожайность
Дом

Эксперты объяснили, как проверить отделку и коммуникации при приемке квартиры
Дом

Эксперты рассказали, как сократить расходы на ремонт без потери качества
Садоводство

Эксперты: комнатные растения в транспортировочном субстрате нуждаются в пересадке сразу после покупки
Еда

Шеф-повар Шолохов: горечь замороженного болгарского перца связана с семенами и перегородками
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet