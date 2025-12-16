Долина проиграла, но вторичка выиграла: раскрыты неожиданные последствия для рынка

Ситуация на российском рынке вторичного жилья получила новый импульс после решения Верховного суда по делу Ларисы Долиной. Об этом сообщает издание "Газета.Ru". Суд оставил право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье и направил вопрос о возможном выселении певицы на повторное рассмотрение в апелляцию. Эксперты называют это решение справедливым и отмечают, что оно может вернуть уверенность добросовестным покупателям.

Позиция Верховного суда и последствия для сделки

По мнению управляющего директора компании "Метриум" Руслана Сырцова, решение Верховного суда является "максимально взвешенным и справедливым". Он подчеркнул, что право собственности осталось за Лурье, а вопрос компенсации ущерба со стороны Долиной на данном этапе не рассматривается. При этом Долина сохраняет право проживания в квартире по факту прописки, но суд апелляционной инстанции может принять решение о её принудительном выселении, если она не согласится добровольно покинуть помещение.

Сырцов отмечает, что судебная практика теперь создаёт позитивный прецедент для рынка: продавцы, потерявшие деньги из-за действий мошенников, не смогут отменять сделки с добросовестными покупателями.

"Лица, не наносившие ущерб, не должны его компенсировать, и ущемление их прав недопустимо", — пояснил эксперт.

По его словам, подобная позиция способствует стабилизации вторичного рынка и повышает безопасность сделок даже с участием пожилых собственников.

Эффект Долиной и доверие к вторичке

На рынке вторичного жилья сложилось понятие "эффект Долиной" — ситуация, когда собственник пытается оспорить продажу уже после регистрации сделки. Как правило, продавец заявляет о том, что действовал под давлением мошенников и просит вернуть квартиру, не гарантируя возврат денег покупателю. Именно такая история произошла с Ларисой Долиной летом 2024 года: она продала квартиру, затем обратилась в суд, утверждая, что подписывала документы под давлением, и в итоге недвижимость была возвращена.

После громкого дела Долиной и серии подобных случаев осенью 2025 года доверие к сделкам на вторичном рынке снизилось. Покупатели особенно осторожны при приобретении недвижимости у пожилых собственников, поскольку есть риск потерять и квартиру, и средства, если сделку признают недействительной. Юристы советуют максимально тщательно проверять документы и, по возможности, дожидаться уточнения законодательства, которое могло бы снизить риски для добросовестного покупателя.