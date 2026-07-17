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семейная ипотека
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:09

Вторичному жилью пообещали ипотечный бум: почему прогноз оказался слишком смелым

Ожидания резкого всплеска числа ипотечных сделок на вторичном рынке жилья не имеют под собой реальных оснований, считает экономист Татьяна Куликова. В комментарии NewsInfo эксперт пояснила, почему текущая конъюнктура не располагает к ажиотажному росту спроса.

Ранее в медийном пространстве распространялся прогноз о том, что количество сделок с готовым жильем в ближайшее время продемонстрирует стремительный подъем, что повлечет за собой увеличение стоимости объектов. Ряд аналитиков при этом указывал на охлаждение интереса к первичному сектору.

Куликова отмечает, что вторичный сегмент практически полностью зависит от рыночных ставок, так как льготные государственные программы на него почти не распространяются. Для тех, кто планирует выбрать выгодные условия ипотеки, ситуация остается сложной из-за отсутствия доступа к субсидиям, доступным покупателям новостроек. Несмотря на то что существуют единичные точечные исключения, их доля в общем объеме продаж статистически незначима.

"Оснований думать о том, что сейчас ЦБ будет продолжать снижать ключевую ставку в прежних темпах, в общем-то, нет. Ситуация с инфляцией такая, что ЦБ на июльском заседании либо вообще не будет снижать ставку, либо снизит на символическую величину. И я не удивлюсь, если на сентябрьском или октябрьском заседании будет повышение ставки", — отметила Куликова.

Экономист подчеркнула, что прогнозы о возможном удешевлении кредитов, которые были актуальны весной, сейчас утратили свою силу. Понимание того, как глобальные изменения ключевой ставки влияют на рынок, критически важно для принятия решений о покупке недвижимости. Высокая инфляция делает смягчение денежно-кредитной политики маловероятным.

"Сейчас ситуация с инфляцией настолько ухудшилась, что речь о значимом снижении ставки не идет", — подчеркнула специалист.

Данная динамика заставляет потенциальных покупателей пересматривать свои стратегии. Ранее наблюдался период, когда покупатели всё чаще выбирали вторичку на фоне смены условий кредитования, однако текущая жесткая политика регулятора корректирует поведение участников рынка. Те, кто изучает планирование сделок в текущих реалиях, вынуждены учитывать отсутствие дешевых заемных средств. В то же время многие эксперты уже отмечали охлаждение спроса на новостройки, что подтверждает общую стагнацию инвестиционной активности в бетон.

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Проверено экспертом: Дизайнер Елена Маркова, Строитель Михаил Волков
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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