Штамм коронавируса SARS-CoV-2
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:49

Где пряталась смерть: пациенты хотели защиты от COVID, а получили пневмонию от трубки

Учёные: причиной 40% смертей на ИВЛ у ковидных стало воспаление лёгких

Смертельная опасность скрывалась не в самом SARS-CoV-2, а в том, что происходило вокруг него — именно так теперь объясняют учёные шокирующие цифры потерь пандемии.

Что действительно убивало пациентов

Не цитокиновый шторм. Ранее считалось, что организм "сгорает" из-за бури воспалительных белков. Данные показали: такое случается редко.

ВАП — вентиляторная пневмония. Почти половина погибших была подключена к ИВЛ, после чего развилась пневмония, вызванная самой машиной.

Бактерии, а не вирус. На фоне ослабленного иммунитета в больницах активировались стафилококки и клебсиеллы, став финальным ударом.

Истории болезни 500 человек легли в основу работы Северо-Западного университета США. 190 из них поступали с COVID-19, но при этом страдали и от других респираторных инфекций. С помощью ИИ команда:

  • увидела кластеры пациентов с одинаковыми исходами;
  • отделила "типичный" тяжёлый ковид от случаев VAP и внутрибольничных осложнений;
  • показала, что причина смертности — инфекционное "навешивание" одного зла на другое, а не чудовищность самого вируса.

"Мы заговорили о "смертельном дуэте", где главный артист — не коронавирус, а обычные больничные бактерии", — говорит автор исследования, доктор Ришаб Мехта.

Почему это важно прямо сейчас

Результаты меняют подход к интенсивной терапии:

  • акцент переносится на стерильность подключений к аппаратам;
  • вводятся бактериальные скрининги при поступлении;
  • реже ставят пациентов на ИВЛ без крайней необходимости

Смертности можно было бы избежать — если бы знание появилось раньше.

