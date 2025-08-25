Где пряталась смерть: пациенты хотели защиты от COVID, а получили пневмонию от трубки
Смертельная опасность скрывалась не в самом SARS-CoV-2, а в том, что происходило вокруг него — именно так теперь объясняют учёные шокирующие цифры потерь пандемии.
Что действительно убивало пациентов
Не цитокиновый шторм. Ранее считалось, что организм "сгорает" из-за бури воспалительных белков. Данные показали: такое случается редко.
ВАП — вентиляторная пневмония. Почти половина погибших была подключена к ИВЛ, после чего развилась пневмония, вызванная самой машиной.
Бактерии, а не вирус. На фоне ослабленного иммунитета в больницах активировались стафилококки и клебсиеллы, став финальным ударом.
Истории болезни 500 человек легли в основу работы Северо-Западного университета США. 190 из них поступали с COVID-19, но при этом страдали и от других респираторных инфекций. С помощью ИИ команда:
- увидела кластеры пациентов с одинаковыми исходами;
- отделила "типичный" тяжёлый ковид от случаев VAP и внутрибольничных осложнений;
- показала, что причина смертности — инфекционное "навешивание" одного зла на другое, а не чудовищность самого вируса.
"Мы заговорили о "смертельном дуэте", где главный артист — не коронавирус, а обычные больничные бактерии", — говорит автор исследования, доктор Ришаб Мехта.
Почему это важно прямо сейчас
Результаты меняют подход к интенсивной терапии:
- акцент переносится на стерильность подключений к аппаратам;
- вводятся бактериальные скрининги при поступлении;
- реже ставят пациентов на ИВЛ без крайней необходимости
Смертности можно было бы избежать — если бы знание появилось раньше.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru