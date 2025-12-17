Цена вопроса — 440 тысяч квадрат: как Москва за год превратилась в самого дорогого игрока на рынке

Москва в 2025 году показала самый заметный рост цен на вторичное жильё среди всех городов-миллионников. Рынок готовых квартир дорожает повсеместно, но темпы в столице оказались максимальными. Об этом сообщает RuNews24. ru.

Москва вышла в лидеры по росту цен

В ноябре средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Москвы оказалась на 24,5% выше январских значений. Показатель достиг 439,8 тыс. рублей за "квадрат". Таким образом, столица заняла первое место в рейтинге городов-миллионников по динамике стоимости готового жилья с начала 2025 года.

Исследование подготовили аналитики "НДВ Супермаркет Недвижимости". В материале подчёркивается, что речь идёт именно о вторичном рынке, где продаются квартиры в уже введённых домах. Для сравнения, в большинстве крупных городов рост также фиксируется, но уступает московскому.

Как распределились места в рейтинге

Вслед за Москвой в тройку вошли Казань и Санкт-Петербург. В Казани цена квадратного метра с начала года увеличилась на 23,4% и достигла 216,9 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге рост составил 19,3%, а средняя стоимость поднялась до 249,9 тыс. рублей за квадратный метр.

Четвёртое и пятое места заняли Екатеринбург и Пермь. В Екатеринбурге увеличение цен составило 18,9% (до 155,4 тыс. рублей), в Перми — 18,1% (до 123,7 тыс. рублей). Отдельно отмечается, что среди миллионников не было ни одного города, где "вторичка" подешевела с начала 2025 года.

Почему дорожает "вторичка" и где рост оказался минимальным

Эксперты "НДВ Супермаркет Недвижимости" объясняют лидерство Москвы перераспределением спроса с первичного рынка — новостроек — на вторичный сегмент готового жилья. Такой сдвиг меняет структуру сделок и повышает конкуренцию за уже существующие предложения. РБК также обращал внимание на эту связку факторов, обсуждая причины динамики на столичном рынке.

Самый скромный рост цен зафиксирован в Волгограде: +3,3% с начала 2025 года, до 106,7 тыс. рублей за квадратный метр. При этом в третьем квартале 2025 года наиболее заметное подорожание вторичного жилья наблюдалось в Казани (+7%), Екатеринбурге (+6,1%) и Санкт-Петербурге (+5,9%). Эти цифры показывают, что ускорение спроса и цен шло неравномерно по регионам.