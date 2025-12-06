Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:37

Не верьте глазам: ноябрьская пауза перед Новым годом обрушила цены в 17 городах

Цены на вторичное жилье упали в 17 городах в ноябре — РБК Недвижимость

Ноябрь на рынке жилья всё чаще выглядит как месяц "паузы": спрос уже не летний, а декабрьский ажиотаж ещё не начался — и именно в такой тишине цены начинают сдавать позиции. Об этом сообщает "РБК Недвижимость". Число крупных городов, где стоимость квартир на вторичном рынке пошла вниз, выросло почти в 2,5 раза — с 7 из 50 в октябре до 17 из 50 в ноябре. Ещё в трёх городах цены не изменились.

Почему в конце осени "включилась" просадка

Аналитики объясняют происходящее сезонностью. Ноябрь называют промежутком между летним всплеском сделок и декабрьской суетой: в этот период активность традиционно снижается, а вместе с ней остывает и динамика стоимости квадратного метра. При таком фоне продавцы чаще становятся гибче, а покупатели — осторожнее, что и проявляется в статистике по городам.

При этом специалисты допускают, что в декабре рынок может слегка оживиться из-за предновогоднего интереса к покупке жилья. Но ключевая оговорка сохраняется: многое будет зависеть от общего экономического контекста, поэтому "эффект декабря" не рассматривается как гарантированный разворот, а скорее как возможность.

Где подешевело сильнее всего и на каком месте Москва

Самое заметное снижение в ноябре зафиксировали в Сочи — почти на 1,83%. Далее в списке городов с отрицательной динамикой названы Ставрополь и Пермь, а в десятку также вошли Ростов-на-Дону и Тула. Внутри этой группы рынок выглядит особенно чувствительным к падению спроса: там изменения заметнее, чем "в среднем по стране".

Москва по итогам месяца оказалась на шестом месте среди городов, где цена предложения снизилась: стоимость квадратного метра, по данным "РБК Недвижимости", опустилась примерно на 0,9%. Эксперты трактуют это как признак того, что рынок постепенно возвращается к более реалистичным ожиданиям после периода перегрева, когда ценовые запросы опережали настроение покупателей.

Но рост не исчез: кто стал лидером и почему это важно

Несмотря на увеличение числа городов со снижением, в большинстве мегаполисов рост цен всё же сохранился. Лидером ноября стал Воронеж: стоимость квадратного метра там увеличилась почти на 3%, сместив Курск, который удерживал первое место почти год. Также существенный рост зафиксирован в Томске, Екатеринбурге и Новосибирске.

Такая разнонаправленность подчёркивает главное: рынок не "падает повсеместно", а перестраивается. Где-то спрос просел сильнее и продавцы быстрее идут на уступки, а где-то сохраняется инерция роста — либо из-за структуры предложения, либо из-за устойчивого интереса покупателей. Ноябрьские цифры в этом смысле выглядят как карта настроений: больше городов вошло в зону снижения, но общий тренд всё ещё остаётся неоднородным.

