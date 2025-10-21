Квадрат по цене шкафа: Челябинск признан столицей доступного жилья

Челябинск стал лидером по доступности вторичного жилья. Средняя стоимость квадратного метра на рынке "вторички" здесь составляет 79,3 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Сбербанка со ссылкой на исследование сервиса "Домклик".

"Среди крупнейших регионов наименьшие цены на готовые квартиры отмечены в Челябинской, Саратовской и Кемеровской областях (79,3 тысячи рублей, 79,6 тысячи рублей и 81,1 тысячи рублей за квадратный метр соответственно). При этом, как и в августе, во всех трех регионах цена "квадрата” выросла", — уточнили в пресс-службе.

В то же время в целом по России стоимость вторичного жилья в августе по сравнению с июлем снизилась — со 132,6 тысячи рублей до 131,9 тысячи рублей за квадрат. Также уменьшилось и соотношение цены предложения к цене сделки — с 13,5% до 12,3%.

В большинстве регионов, наоборот, цены на "вторичку" растут. Сильнее всего подорожание отмечено в Свердловской области (1,4%), Республике Татарстан и Ставропольском крае (1,3%). В Москве стоимость вторичных квартир увеличилась на 1% и достигла 317,2 тысячи рублей за квадратный метр. В Санкт-Петербурге, напротив, отмечено небольшое снижение — на 0,4%, до 215 тысяч рублей за квадрат.