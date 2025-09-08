Минус 5% за студии: где жильё дешевеет, а спрос взлетает
Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активнее покупать жильё на вторичном рынке. По данным аналитиков "Авито", за месяц спрос вырос сразу на 15%.
Какие квартиры ищут чаще всего
-
однокомнатные — +24%;
-
двухкомнатные — +10%;
-
трёхкомнатные — +16%;
-
студии — +15%.
При этом и предложение увеличилось: с начала года количество выставленных на продажу квартир выросло на 11%.
Почему оживился рынок
Ранее число сделок снижалось, но ситуацию изменило снижение ключевой ставки до 18%. Это сделало ипотеку более доступной и снизило привлекательность вкладов, что подтолкнуло югорчан вкладывать средства в недвижимость.
Что с ценами
На фоне роста интереса стоимость квадратного метра, напротив, немного снизилась:
-
"однушки" — на 3%;
-
"двушки" — на 3%;
-
"трешки" — на 3%;
-
студии — на 5%.
В среднем по региону цена составляет 95 тысяч рублей за квадратный метр.
