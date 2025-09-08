Минус 5% за студии: где жильё дешевеет, а спрос взлетает

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активнее покупать жильё на вторичном рынке. По данным аналитиков "Авито", за месяц спрос вырос сразу на 15%.

Какие квартиры ищут чаще всего

однокомнатные — +24%;

двухкомнатные — +10%;

трёхкомнатные — +16%;

студии — +15%.

При этом и предложение увеличилось: с начала года количество выставленных на продажу квартир выросло на 11%.

Почему оживился рынок

Ранее число сделок снижалось, но ситуацию изменило снижение ключевой ставки до 18%. Это сделало ипотеку более доступной и снизило привлекательность вкладов, что подтолкнуло югорчан вкладывать средства в недвижимость.

Что с ценами

На фоне роста интереса стоимость квадратного метра, напротив, немного снизилась:

"однушки" — на 3%;

"двушки" — на 3%;

"трешки" — на 3%;

студии — на 5%.

В среднем по региону цена составляет 95 тысяч рублей за квадратный метр.