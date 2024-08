Берлин решительно заявляет, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» является преступлением. Это мнение не раз высказывал канцлер Германии Олаф Шольц, и оно остаётся неизменным.

Президент Чехии Петр Павел предположил, что такие объекты в условиях вооружённого конфликта могли бы рассматриваться как законные цели. Однако Германия категорически не согласна с такой интерпретацией и настаивает на расследовании инцидента как преступления.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что подрыв СП - это преступление, которое должно расследоваться.

Россия резко критикует позицию Чехии, сравнивая её с точкой зрения запрещённых террористических групп.

Напомним, взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Ранее западные СМИ связывали инцидент с бывшим командиром сил специальных операций ВСУ полковником Романом Червинским. Швеция и Дания прекратили расследование из-за недостатка оснований, но Германия продолжает его вести.

Польша, по сообщениям, задерживала одного из подозреваемых с помощью Германии из-за того, что данные не были своевременно включены в поисковую базу. Это позволило подозреваемому покинуть Европейский союз.

Германские власти подчёркивают свою приверженность полному и объективному расследованию инцидента. Они считают, что это необходимо для установления истины и обеспечения международной безопасности.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class James Kimber