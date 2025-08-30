Один продукт заменяет витамины и лекарства: чем уникальна ламинария
Новое исследование показало, что мозг продолжает хранить информацию об утраченных конечностях, благодаря чему открываются новые перспективы в нейропротезировании.Читать полностью » сегодня в 10:02
Рвота, диарея, боль в животе — первые признаки отравления грибами у ребёнка. Врач объяснила, что делать и чего категорически нельзя предпринимать.Читать полностью » сегодня в 9:51
Диетолог Юлия Чехонина предупреждает: фитнес-хлеб не всегда полезнее обычного! Узнайте, когда он оправдан и как не попасть в ловушку калорий.Читать полностью » сегодня в 9:28
В интернете набирает популярность опасный тренд, где подростки режут губы! Врачи предупреждают о риске заражения и необратимых последствиях. Берегите здоровье!Читать полностью » сегодня в 9:19
Кардиолог объяснила, как отличить обычную усталость от выгорания и почему последнее не проходит само по себе, а требует особого подхода.Читать полностью » сегодня в 8:39
Врачи предупреждают: бесконтрольное употребление витамина C может навредить! Узнайте, как правильно принимать аскорбиновую кислоту, чтобы укрепить иммунитет и избежать опасных последствий передозировки.Читать полностью » сегодня в 8:28
Врачи бьют тревогу: краткосрочное голодание и разгрузочные дни, набирающие популярность, таят в себе скрытые опасности. Узнайте о негативных последствиях для здоровья и психики.Читать полностью » сегодня в 8:16
Репродуктолог объяснила, когда именно в цикле вероятность зачатия максимальна и какие факторы могут снизить шансы стать родителями.Читать полностью »