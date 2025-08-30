Один продукт заменяет витамины и лекарства: чем уникальна ламинария

Морская капуста — продукт, который часто недооценивают, хотя она заслуженно считается одним из самых полезных даров моря. Ламинария богата йодом, витаминами и минералами, поэтому способна поддерживать работу многих систем организма. Об этом рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова.

Польза для организма

Главное достоинство морской капусты — высокое содержание йода. Этот элемент необходим для нормального функционирования щитовидной железы, которая регулирует обмен веществ и уровень энергии. Помимо йода, в ламинарии есть витамины A, C, D, E и группы B, а также клетчатка и микроэлементы.

«Морская капуста (ламинария) — это бурая морская водоросль, богатая йодом, минералами и витаминами… Она укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и состояние сердца, способствует поддержанию крепких костей и нормализует работу кишечника», — пояснила врач Ольга Чиркова.

Для сердца и кишечника

Регулярное употребление морской капусты помогает снижать уровень холестерина и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Клетчатка нормализует работу кишечника, облегчает переваривание пищи и предотвращает запоры.

Контроль веса и сахара

Пищевые волокна ламинарии набухают в желудке, создавая ощущение сытости и помогая регулировать аппетит. Благодаря низкой калорийности (5,4–24 ккал на 100 г) этот продукт подходит людям с диабетом и ожирением. Кроме того, морская капуста помогает регулировать уровень сахара в крови.

Нормы потребления

Для покрытия суточной потребности в йоде достаточно:

• до 40 г свежей ламинарии;

• 2 чайные ложки сухой;

• 50–100 г маринованной.

Когда стоит отказаться

Несмотря на пользу, есть и противопоказания. Ламинария не подходит людям с гиперфункцией щитовидной железы, аллергией на йод и при фурункулёзе.

Таким образом, морская капуста — это доступный и полезный продукт, который может стать важной частью рациона при правильном употреблении.