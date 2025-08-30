Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
морская капуста
морская капуста
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:12

Один продукт заменяет витамины и лекарства: чем уникальна ламинария

Врач Ольга Чиркова рассказала о пользе морской капусты для здоровья

Морская капуста — продукт, который часто недооценивают, хотя она заслуженно считается одним из самых полезных даров моря. Ламинария богата йодом, витаминами и минералами, поэтому способна поддерживать работу многих систем организма. Об этом рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова.

Польза для организма

Главное достоинство морской капусты — высокое содержание йода. Этот элемент необходим для нормального функционирования щитовидной железы, которая регулирует обмен веществ и уровень энергии. Помимо йода, в ламинарии есть витамины A, C, D, E и группы B, а также клетчатка и микроэлементы.

«Морская капуста (ламинария) — это бурая морская водоросль, богатая йодом, минералами и витаминами… Она укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и состояние сердца, способствует поддержанию крепких костей и нормализует работу кишечника», — пояснила врач Ольга Чиркова.

Для сердца и кишечника

Регулярное употребление морской капусты помогает снижать уровень холестерина и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Клетчатка нормализует работу кишечника, облегчает переваривание пищи и предотвращает запоры.

Контроль веса и сахара

Пищевые волокна ламинарии набухают в желудке, создавая ощущение сытости и помогая регулировать аппетит. Благодаря низкой калорийности (5,4–24 ккал на 100 г) этот продукт подходит людям с диабетом и ожирением. Кроме того, морская капуста помогает регулировать уровень сахара в крови.

Нормы потребления

Для покрытия суточной потребности в йоде достаточно:
• до 40 г свежей ламинарии;
• 2 чайные ложки сухой;
• 50–100 г маринованной.

Когда стоит отказаться

Несмотря на пользу, есть и противопоказания. Ламинария не подходит людям с гиперфункцией щитовидной железы, аллергией на йод и при фурункулёзе.

Таким образом, морская капуста — это доступный и полезный продукт, который может стать важной частью рациона при правильном употреблении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гомункул и фантомные боли: мозг хранит карту тела даже после ампутации сегодня в 10:28

Карта тела в мозге: почему ампутация не стирает воспоминания о движениях

Новое исследование показало, что мозг продолжает хранить информацию об утраченных конечностях, благодаря чему открываются новые перспективы в нейропротезировании.

Читать полностью » Педиатр Софья Олешкевич рассказала, что нельзя делать при отравлении грибами у детей сегодня в 10:02

Какие напитки можно давать при отравлении, а какие только ухудшат состояние

Рвота, диарея, боль в животе — первые признаки отравления грибами у ребёнка. Врач объяснила, что делать и чего категорически нельзя предпринимать.

Читать полностью » В чём подвох фитнес-хлеба: диетолог предупреждает о скрытой опасности для фигуры сегодня в 9:51

Хитрый ход маркетологов: почему фитнес-хлеб может испортить вашу диету – предостережение диетолога

Диетолог Юлия Чехонина предупреждает: фитнес-хлеб не всегда полезнее обычного! Узнайте, когда он оправдан и как не попасть в ловушку калорий.

Читать полностью » Ножницы вместо красоты: зачем подростки калечат губы и чем это грозит – мнение врача сегодня в 9:28

Цена красоты – шрамы на всю жизнь: почему опасен новый тренд с губами

В интернете набирает популярность опасный тренд, где подростки режут губы! Врачи предупреждают о риске заражения и необратимых последствиях. Берегите здоровье!

Читать полностью » Врач Тарасова: выгорание не проходит после отдыха и сна сегодня в 9:19

Усталость проходит, а выгорание остаётся: как распознать разницу

Кардиолог объяснила, как отличить обычную усталость от выгорания и почему последнее не проходит само по себе, а требует особого подхода.

Читать полностью » Витамин С: как не навредить здоровью – врачи предупреждают об опасных дозах сегодня в 8:39

Принимаете витамин C горстями: остановитесь, это может убить ваш кишечник

Врачи предупреждают: бесконтрольное употребление витамина C может навредить! Узнайте, как правильно принимать аскорбиновую кислоту, чтобы укрепить иммунитет и избежать опасных последствий передозировки.

Читать полностью » Врачи предостерегают: голодание опасно для здоровья и психики сегодня в 8:28

Молчание диетологов: почему краткосрочное голодание опасно для здоровья

Врачи бьют тревогу: краткосрочное голодание и разгрузочные дни, набирающие популярность, таят в себе скрытые опасности. Узнайте о негативных последствиях для здоровья и психики.

Читать полностью » Репродуктолог Ольга Белоусова назвала лучшие дни цикла для зачатия сегодня в 8:16

Почему 2–3 дня в месяце важнее остальных для будущей беременности

Репродуктолог объяснила, когда именно в цикле вероятность зачатия максимальна и какие факторы могут снизить шансы стать родителями.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Заводчики кошек предупреждают о рисках наследственных заболеваний у британской породы
Спорт и фитнес

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сообщил о лучшей форме в карьере
Дом

Запахи дома, которые помогают справляться со стрессом
Авто и мото

Удаление битума с автомобиля: какие средства использовать, а от каких лучше отказаться
Садоводство

Осенью в Татарстане жители выбирают морозоустойчивую подсветку для садов
Авто и мото

Автоэксперты назвали главные способы снизить расход топлива без затрат
Дом

Постельное бельё для аллергиков: советы по выбору
Наука и технологии

Веретенообразная извилина раскрывает секрет: как мозг отличает реальность от вымысла
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru