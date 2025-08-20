Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
приседания с гирей девушка
приседания с гирей девушка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Сидячая жизнь разрушает спину: гиря становится единственным спасением

Силовые упражнения с гирей сидя рекомендуют при травмах ног и малой активности

Выбор правильного спортивного инвентаря может сбить с толку: десятки вариантов, сотни советов. Но есть один снаряд, который подходит почти всем — гири. Они универсальны, просты в освоении и позволяют укрепить тело без сложных тренажёров. Особенно полезны упражнения с гирей для тех, кто проводит много времени сидя: они улучшают осанку, развивают мышцы спины и кора и делают движения более уверенными и лёгкими.

Почему именно гири?

Гири помогают развивать силу задней поверхности тела — ног, ягодиц, спины. Этот комплекс мышц напрямую связан с нашей повседневной активностью: ходьбой, подъёмом тяжестей, даже правильной посадкой за столом. К тому же, упражнения с гирей активируют бицепсы, трицепсы, плечи и предплечья, делая тренировки максимально функциональными.

Интересный факт: первые гири появились в России ещё в XVIII веке как инструмент для измерения веса товаров, и лишь позже стали спортивным снарядом. Сегодня они используются в фитнесе по всему миру.

Кому подойдёт тренировка сидя

Тренировки с гирей в положении сидя — находка для тех, кто только начинает силовые занятия или восстанавливается после паузы. Это отличный вариант для пожилых людей, людей с травмами нижней части тела или ограниченной подвижностью. При этом нагрузка на верхнюю часть тела остаётся полноценной.

Весь комплекс занимает около 15 минут и состоит из шести упражнений. Каждое выполняется в 3 подхода по 10-15 повторений, с паузой в 30 секунд между ними. Главное — подобрать вес, который будет ощущаться как вызов, но позволит держать правильную технику.

6 упражнений с гирей сидя

  • Halo (орбитальное вращение гирей) — круговое движение вокруг головы для укрепления плеч и кора.
  • Жим одной рукой — развитие силы плеч и стабилизация корпуса.
  • Сгибания на бицепс — классика, которая отлично работает даже сидя.
  • Французский жим — укрепляет трицепсы, при этом важно держать локти ближе к голове.
  • Тяга к подбородку — акцент на плечи и верхнюю часть спины.
  • Скручивания с гирей — тренировка косых мышц живота, выполняется с поворотами корпуса.

Каждое упражнение имеет простую технику, но требует внимания к дыханию и положению корпуса. Например, при жиме гиря всегда начинается из так называемой "стойки" — у груди, с прямым запястьем. А при скручиваниях важно, чтобы работал только торс, а ноги оставались неподвижными.

Где тренироваться

Все эти упражнения можно выполнять как дома, если есть место и гиря подходящего веса, так и в спортзале. Универсальность делает гири отличным выбором для любых условий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ротач назвала четыре упражнения, которые помогают сформировать рельефный живот сегодня в 13:37

Кубики без часов в зале: как короткая тренировка меняет фигуру

Фитнес-эксперт рассказала, как добиться рельефного пресса за пять минут в день. Складка, медвежья походка и планка с прыжками прорабатывают все мышцы живота. Главное — делать регулярно и сочетать с дефицитом калорий.

Читать полностью » Фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал, как безопасно тренироваться в жару сегодня в 12:47

Вода важнее рекордов: главные правила летних тренировок

Фитнес-тренер объяснил, как безопасно тренироваться в жару: заниматься утром или вечером, пить воду, избегать плотной одежды и снижать рабочие веса. Летом главное — не навредить организму.

Читать полностью » Ирина Ротач: регулярное упражнение скалолаз уменьшает объём талии сегодня в 11:44

Жир на животе уходит труднее всего — но это движение справляется

Фитнес-эксперт назвала простое упражнение, которое помогает убрать живот после 40 лет. "Скалолаз" задействует пресс, ягодицы и плечи, укрепляет осанку и активно сжигает калории — особенно при регулярном выполнении.

Читать полностью » Фитнес-тренер Ольга Яблокова: объёмные квадрицепсы у женщин чаще связаны с техникой упражнений сегодня в 10:40

Зал делает бёдра больше? На самом деле причина в технике

Фитнес-тренер объяснила, как девушкам избежать излишнего роста квадрицепсов при тренировках. Главное — техника в базовых упражнениях и отказ от изолирующих движений вроде разгибания ног в тренажёре.

Читать полностью » Фитнес-инструктор Эмили Жак назвала ослиные пинки эффективным упражнением для ягодиц сегодня в 9:50

Незаметное упражнение, которое спасает от диастаза и хронических проблем со спиной

Простое движение на четвереньках может изменить вашу тренировку. Как «ослиный пинок» укрепляет ягодицы, защищает спину и помогает даже во время беременности?

Читать полностью » Каролина Араухо назвала подходящий вес медицинбола для разных уровней подготовки сегодня в 9:10

Тренировка превращается в игру: что скрывает обычный медицинбол

Один снаряд способен заменить и гантели, и штангу: медицинбол укрепляет мышцы, развивает скорость и добавляет кардио. Но какой вес выбрать?

Читать полностью » Упражнения с собственным весом помогают нарастить мышцы без оборудования — Американский совет по упражнениям сегодня в 8:50

Простые упражнения, от которых мышцы растут, а лишний вес тает

Можно ли накачать мышцы и стать сильнее без спортзала и гантелей? Узнайте, как тренировки с собственным весом помогают развить силу и выносливость.

Читать полностью » Сара Тейлор и Морит Саммерс назвали доступные упражнения для укрепления кора при ожирении сегодня в 8:10

Семь движений, которые меняют тело, даже если спортзал кажется кошмаром

Сильный кор — это не про кубики на животе. Узнайте, какие простые упражнения помогут людям с лишним весом укрепить тело и чувствовать себя увереннее.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные выявили связь между выходными и развитием социального апноэ
Дом

Как ухаживать за детской одеждой: правила стирки, сушки и глажки для безопасности ребёнка
Еда

Шампиньоны с травами и лимоном: готовим в духовке по простому рецепту
Садоводство

Дачники в Ульяновской области совмещают клумбы с мини-огородами
Питомцы

Козы различают эмоции человека по голосу и выражению лица
Красота и здоровье

Сексолог Джесс О’Рейли: после 70 лет интимная жизнь становится глубже и эмоциональнее
Туризм

Тайна невидимых уголков Италии: 99% страны еще не исследованы
Наука и технологии

Норвежские исследователи раскрыли данные о климатических изменениях в Арктике 75 тысяч лет назад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru