Олег Белов Опубликована сегодня в 22:08

Одно упражнение против боли, вызванной часами сидения

Физиотерапевты назвали упражнение Сидячая четвёрка простым способом снять зажатость бёдер

Долгое сидение за компьютером, в дороге или даже дома на диване неизбежно сказывается на бёдрах и ягодицах: мышцы становятся зажатыми, появляется дискомфорт. Простое решение — растяжка "сидячая четвёрка" (seated figure-four stretch). Это офис- и travel-friendly вариант классического упражнения, который можно выполнять прямо в кресле.

Какие мышцы работает

• грушевидная мышца (piriformis),
• средняя и малая ягодичные,
• часть большой ягодичной,
• мелкие наружные ротаторы бедра (quadratus femoris, obturator externus).

То есть весь "бок и низ" ягодиц, которые часто страдают от гиподинамии.

Польза упражнения

  • снимает напряжение и скованность в области бёдер,
  • помогает при болях от долгого сидения или, наоборот, долгого стояния на ногах,
  • улучшает подвижность тазобедренного сустава,
  • может стать частью практики осознанности: при медленном дыхании работает и как антистресс.

Как делать правильно

  1. Сядьте прямо на стуле.
  2. Положите правую щиколотку на левое бедро так, чтобы колено было согнуто.
  3. Держите спину ровно и медленно наклоняйтесь вперёд до ощущения растяжки в ягодице.
  4. Сделайте 6 глубоких вдохов-выдохов (~30 секунд).
  5. Повторите 2-3 раза на каждую сторону.

Фишки:

  • Чтобы усилить растяжку, слегка надавите рукой на колено согнутой ноги.

  • Если трудно держать прямую спину, подложите валик или полотенце под поясницу.

Важные предостережения

Упражнение не подходит при острых болях в спине, коленях или тазобедренных суставах, а также в реабилитационный период после операций. При артрозе и других диагнозах лучше сначала проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.

Физиологи рассказали, чем опасны занятия фитнесом при 40 градусах 10.09.2025 в 21:03

Жаркий зал против холодного разума: мифы о горячих тренировках

Популярность горячих тренировок растёт, но стоит ли считать их эффективнее обычных? Эксперты объясняют, почему пот и жара не равны результату.

Читать полностью » Инструкторы назвали 7 распространённых ошибок на занятиях пилатесом сегодня в 20:04

Спешка против точности: что убивает смысл пилатеса

Инструкторы пилатеса назвали главные ошибки, которые мешают извлечь максимум пользы из практики. Узнайте, чего точно не стоит делать в студии.

Читать полностью » Дефицит гликогена снижает выносливость при тренировках — клинический физиолог Ричард Пенг сегодня в 19:50

Когда мышцы внезапно отказывают: что на самом деле крадёт энергию во время тренировки

Почему даже любители фитнеса сталкиваются с "пустыми батарейками" во время тренировок и как правильно подготовить тело к нагрузкам.

Читать полностью » Учёные рассказали, как вечерние тренировки влияют на сон и циркадные ритмы сегодня в 19:30

Поздняя тренировка сбивает биоритмы: чем опасен вечерний пресс

Лучшее время для упражнений на пресс зависит не только от привычек, но и от состояния позвоночника и биоритмов. Важно выбрать правильный момент.

Читать полностью » Американский совет по физическим упражнениям предупредил о рисках перетренированности при силовых нагрузках и пилатесе сегодня в 19:10

Когда спорт становится ядом: как тренировки доводят тело до срыва

Перетренированность развивается незаметно: сначала мышцы болят дольше обычного, потом падает мотивация и даже сон сбивается. Узнайте, как не допустить этого.

Читать полностью » Harvard Health подсчитали расход калорий при беге трусцой разного темпа сегодня в 18:50

Полчаса трусцы — и результат удивит: цифры, которые меняют мотивацию

Узнайте, сколько калорий можно сжечь за полчаса лёгкой пробежки и какие факторы сильнее всего влияют на результат.

Читать полностью » Harvard Health Publishing назвал расход калорий при прогулке со скоростью 3,5–4,5 мили в час сегодня в 18:30

40 минут ходьбы — и вес начинает уходить быстрее, чем от тренажёров

Даже обычная прогулка способна помочь в похудении. Но сколько калорий реально можно сжечь за 40 минут быстрой ходьбы?

Читать полностью » Врачи: плавание снижает общий процент жира, но не убирает жир только на животе сегодня в 18:10

Вода против жира: почему бассейн не всегда спасает от лишних сантиметров

Плавание помогает худеть и укреплять мышцы, но какие стили и приёмы сделают тренировки максимально эффективными? Ответы внутри.

Читать полностью »

