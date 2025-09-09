Одно упражнение против боли, вызванной часами сидения
Долгое сидение за компьютером, в дороге или даже дома на диване неизбежно сказывается на бёдрах и ягодицах: мышцы становятся зажатыми, появляется дискомфорт. Простое решение — растяжка "сидячая четвёрка" (seated figure-four stretch). Это офис- и travel-friendly вариант классического упражнения, который можно выполнять прямо в кресле.
Какие мышцы работает
• грушевидная мышца (piriformis),
• средняя и малая ягодичные,
• часть большой ягодичной,
• мелкие наружные ротаторы бедра (quadratus femoris, obturator externus).
То есть весь "бок и низ" ягодиц, которые часто страдают от гиподинамии.
Польза упражнения
- снимает напряжение и скованность в области бёдер,
- помогает при болях от долгого сидения или, наоборот, долгого стояния на ногах,
- улучшает подвижность тазобедренного сустава,
- может стать частью практики осознанности: при медленном дыхании работает и как антистресс.
Как делать правильно
- Сядьте прямо на стуле.
- Положите правую щиколотку на левое бедро так, чтобы колено было согнуто.
- Держите спину ровно и медленно наклоняйтесь вперёд до ощущения растяжки в ягодице.
- Сделайте 6 глубоких вдохов-выдохов (~30 секунд).
- Повторите 2-3 раза на каждую сторону.
Фишки:
-
Чтобы усилить растяжку, слегка надавите рукой на колено согнутой ноги.
-
Если трудно держать прямую спину, подложите валик или полотенце под поясницу.
Важные предостережения
Упражнение не подходит при острых болях в спине, коленях или тазобедренных суставах, а также в реабилитационный период после операций. При артрозе и других диагнозах лучше сначала проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru