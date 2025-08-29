Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
домашняя тренировка с гантелями
домашняя тренировка с гантелями
© freepik
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Упражнения сидя, которые работают так же, как тренировка в фитнес-клубе

Упражнения сидя с гантелями для людей с ограниченной подвижностью — рекомендации тренеров

Если подвижность ограничена, это не повод отказываться от силовых тренировок. Наоборот, низкоударные упражнения помогают укреплять мышцы без излишней нагрузки на суставы. Один из самых доступных способов — занятия с использованием стула. Такой формат позволяет безопасно прорабатывать разные группы мышц, улучшать осанку и подвижность, а также снижать риск травм.

Прогресс в подобных тренировках можно измерять переходом от сидячих упражнений к стоячим. Сначала мы учимся правильно задействовать мышцы, выполняя движения сидя, а затем постепенно переносим этот навык в более сложные позиции. Например, приседания требуют активной работы ягодичных мышц, а жим гантелей над головой из положения сидя помогает тренировать верхнюю часть тела и корпус.

20-минутная тренировка с гантелями сидя

Всё, что нужно — стул и пара гантелей. Для дополнительной нагрузки можно использовать гимнастический мяч вместо стула: это улучшает баланс и заставляет активнее включать мышцы кора.

1. Сгибание рук с гантелями

• Сядьте прямо, стопы стоят на полу.
• Держите гантели у бедер, ладони обращены внутрь.
• Медленно поднимайте гантели к плечам, разворачивая ладони к себе. Локти двигаются минимально.
• Сделайте паузу и плавно опустите гантели.
Выполните 10–12 повторов по 3 подхода.

2. Жим Арнольда

• Гантели держите на уровне груди, ладони обращены к себе.
• Поднимая их вверх, одновременно разворачивайте ладони вперед.
• В верхней точке руки слегка согнуты в локтях.
• Задержитесь на секунду и вернитесь в исходное положение.
Сделайте 10–12 повторов по 3 подхода.

"Это упражнение придумал Арнольд Шварценеггер", — отмечают тренеры.

Если суставам тяжело при вращении ладоней, можно выполнять жим без разворота, оставляя ладони к себе.

3. Тяга гантелей в наклоне

• Сидя, наклонитесь вперед так, чтобы спина была максимально прямой.
• Руки вытянуты вниз, ладони смотрят друг на друга.
• Подтяните гантели к ребрам, сводя лопатки.
• Сделайте паузу и медленно верните руки вниз.
Выполните 10–12 повторов по 3 подхода.

4. Разгибание руки с гантелью (трицепс)

• Возьмите гантель в левую руку, поднимите над головой.
• Медленно сгибайте руку, опуская гантель за голову до уровня уха.
• Верните в исходное положение с легким сгибом в локте.
• Сделайте 10–12 повторов, затем поменяйте руку.
Всего — 3 подхода.

Если тяжело опускать снаряд за голову, можно выполнять движение перед лицом.

5. Подъём на носки с гантелями

• Сидя, поставьте гантели на колени.
• Поднимайте пятки максимально вверх, напрягая икры.
• Сделайте паузу и плавно опустите вниз.
Выполните 12–15 повторов по 3 подхода.

Чтобы увеличить амплитуду, можно использовать опору для носков — небольшую коробку или книгу.

Почему это работает

Такая тренировка позволяет развивать силу рук, плеч, спины, ног и кора, при этом щадя суставы. Кроме того, сидячий формат помогает правильно отрабатывать технику, а значит, движения будут безопасными и эффективными.

Со временем вы сможете уверенно переходить к упражнениям стоя и более сложным вариантам, сохраняя здоровье суставов и укрепляя тело.

