Упражнения сидя, которые работают так же, как тренировка в фитнес-клубе
Если подвижность ограничена, это не повод отказываться от силовых тренировок. Наоборот, низкоударные упражнения помогают укреплять мышцы без излишней нагрузки на суставы. Один из самых доступных способов — занятия с использованием стула. Такой формат позволяет безопасно прорабатывать разные группы мышц, улучшать осанку и подвижность, а также снижать риск травм.
Прогресс в подобных тренировках можно измерять переходом от сидячих упражнений к стоячим. Сначала мы учимся правильно задействовать мышцы, выполняя движения сидя, а затем постепенно переносим этот навык в более сложные позиции. Например, приседания требуют активной работы ягодичных мышц, а жим гантелей над головой из положения сидя помогает тренировать верхнюю часть тела и корпус.
20-минутная тренировка с гантелями сидя
Всё, что нужно — стул и пара гантелей. Для дополнительной нагрузки можно использовать гимнастический мяч вместо стула: это улучшает баланс и заставляет активнее включать мышцы кора.
1. Сгибание рук с гантелями
• Сядьте прямо, стопы стоят на полу.
• Держите гантели у бедер, ладони обращены внутрь.
• Медленно поднимайте гантели к плечам, разворачивая ладони к себе. Локти двигаются минимально.
• Сделайте паузу и плавно опустите гантели.
Выполните 10–12 повторов по 3 подхода.
2. Жим Арнольда
• Гантели держите на уровне груди, ладони обращены к себе.
• Поднимая их вверх, одновременно разворачивайте ладони вперед.
• В верхней точке руки слегка согнуты в локтях.
• Задержитесь на секунду и вернитесь в исходное положение.
Сделайте 10–12 повторов по 3 подхода.
"Это упражнение придумал Арнольд Шварценеггер", — отмечают тренеры.
Если суставам тяжело при вращении ладоней, можно выполнять жим без разворота, оставляя ладони к себе.
3. Тяга гантелей в наклоне
• Сидя, наклонитесь вперед так, чтобы спина была максимально прямой.
• Руки вытянуты вниз, ладони смотрят друг на друга.
• Подтяните гантели к ребрам, сводя лопатки.
• Сделайте паузу и медленно верните руки вниз.
Выполните 10–12 повторов по 3 подхода.
4. Разгибание руки с гантелью (трицепс)
• Возьмите гантель в левую руку, поднимите над головой.
• Медленно сгибайте руку, опуская гантель за голову до уровня уха.
• Верните в исходное положение с легким сгибом в локте.
• Сделайте 10–12 повторов, затем поменяйте руку.
Всего — 3 подхода.
Если тяжело опускать снаряд за голову, можно выполнять движение перед лицом.
5. Подъём на носки с гантелями
• Сидя, поставьте гантели на колени.
• Поднимайте пятки максимально вверх, напрягая икры.
• Сделайте паузу и плавно опустите вниз.
Выполните 12–15 повторов по 3 подхода.
Чтобы увеличить амплитуду, можно использовать опору для носков — небольшую коробку или книгу.
Почему это работает
Такая тренировка позволяет развивать силу рук, плеч, спины, ног и кора, при этом щадя суставы. Кроме того, сидячий формат помогает правильно отрабатывать технику, а значит, движения будут безопасными и эффективными.
Со временем вы сможете уверенно переходить к упражнениям стоя и более сложным вариантам, сохраняя здоровье суставов и укрепляя тело.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru