Спортивная девушка
Спортивная девушка
© Designed be Freepik by halayalex is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 7:10

Почему самые мощные мышцы ног работают только в покое

Каролина Араухо назвала seated calf raises эффективным способом развития камбаловидной мышцы

Казалось бы, что может быть проще, чем накачать икроножные мышцы? Но именно они чаще всего отстают в развитии даже у тех, кто регулярно тренируется. Причина проста: икры устроены так, что им нужны особые упражнения и правильная нагрузка. Одно из самых эффективных — подъёмы на носки сидя.

Что такое seated calf raises

По сути, это упражнение с подъёмом пяток, выполняемое в положении сидя с весом на бёдрах. Его главная цель — прокачка камбаловидной мышцы (soleus), которая скрыта глубже и отвечает за выносливость и стабильность голени. Вторая часть икры — гастрокнемиус (gastrocnemius) — работает больше при подъёмах стоя. Поэтому именно сидячая вариация позволяет включить в работу то, что обычно остаётся "в тени".

Интересный факт: камбаловидная мышца состоит преимущественно из медленных волокон. Это значит, что она отлично реагирует на длительное напряжение и больше подходит для тренировок с повышенным числом повторений.

Техника выполнения

Сертифицированный тренер из Нью-Йорка, Каролина Араухо (CPT), советует начинать упражнение с умеренного веса. Алгоритм действий следующий:

  • Сядьте с прямой спиной, положив гантель или штангу на бёдра чуть выше колен.
  • Упираясь носками в пол, поднимайте пятки максимально высоко, поднимая вместе с ними и вес.
  • Задержитесь на пике 1-2 секунды и медленно опустите пятки обратно.

Чтобы усилить эффект, можно поставить носки на книгу или диск от штанги. Тогда амплитуда станет больше, а мышцы получат дополнительную нагрузку.

Сколько делать повторений

"Новичкам лучше ограничиться тремя подходами по 10-12 повторений с лёгким весом", — говорит Араухо. В среднем 7-10 кг достаточно, чтобы прочувствовать работу. Но икры легко перегружаются, поэтому спешить с утяжелением не стоит.

Продвинутым атлетам подойдут 3-4 подхода по 12-15 повторений уже с весом побольше. Постепенное увеличение нагрузки — главный фактор роста этих мышц.

Прогрессии и варианты

  • Увеличение веса. Используйте штангу, не забывая про фиксаторы для блинов и мягкую подкладку.
  • Пауза в верхней точке. Задержка на 3-4 секунды повышает время под нагрузкой.
  • Медленное опускание. Контролируемая фаза вниз (3-4 секунды) стимулирует рост мышечных волокон.
  • Упражнения на одну ногу. Отличный способ выявить и устранить дисбаланс силы.
  • В спортзале можно использовать специальный тренажёр для seated calf raises, а дома — гантели, штангу или даже тяжёлые предметы.

Польза для здоровья и повседневности

Сильные икры — это не только эстетика. Они помогают быстрее бегать, выше прыгать и легче подниматься по лестнице. Кроме того, укреплённая камбаловидная мышца снижает риск травм голеностопа, а также может уберечь колени и голени от перегрузки.

Знаете ли вы, что камбаловидная мышца играет важную роль в кровообращении? Её называют "вторым сердцем ног", ведь каждое сокращение помогает крови возвращаться вверх к сердцу.

