Почему самые мощные мышцы ног работают только в покое
Казалось бы, что может быть проще, чем накачать икроножные мышцы? Но именно они чаще всего отстают в развитии даже у тех, кто регулярно тренируется. Причина проста: икры устроены так, что им нужны особые упражнения и правильная нагрузка. Одно из самых эффективных — подъёмы на носки сидя.
Что такое seated calf raises
По сути, это упражнение с подъёмом пяток, выполняемое в положении сидя с весом на бёдрах. Его главная цель — прокачка камбаловидной мышцы (soleus), которая скрыта глубже и отвечает за выносливость и стабильность голени. Вторая часть икры — гастрокнемиус (gastrocnemius) — работает больше при подъёмах стоя. Поэтому именно сидячая вариация позволяет включить в работу то, что обычно остаётся "в тени".
Интересный факт: камбаловидная мышца состоит преимущественно из медленных волокон. Это значит, что она отлично реагирует на длительное напряжение и больше подходит для тренировок с повышенным числом повторений.
Техника выполнения
Сертифицированный тренер из Нью-Йорка, Каролина Араухо (CPT), советует начинать упражнение с умеренного веса. Алгоритм действий следующий:
- Сядьте с прямой спиной, положив гантель или штангу на бёдра чуть выше колен.
- Упираясь носками в пол, поднимайте пятки максимально высоко, поднимая вместе с ними и вес.
- Задержитесь на пике 1-2 секунды и медленно опустите пятки обратно.
Чтобы усилить эффект, можно поставить носки на книгу или диск от штанги. Тогда амплитуда станет больше, а мышцы получат дополнительную нагрузку.
Сколько делать повторений
"Новичкам лучше ограничиться тремя подходами по 10-12 повторений с лёгким весом", — говорит Араухо. В среднем 7-10 кг достаточно, чтобы прочувствовать работу. Но икры легко перегружаются, поэтому спешить с утяжелением не стоит.
Продвинутым атлетам подойдут 3-4 подхода по 12-15 повторений уже с весом побольше. Постепенное увеличение нагрузки — главный фактор роста этих мышц.
Прогрессии и варианты
- Увеличение веса. Используйте штангу, не забывая про фиксаторы для блинов и мягкую подкладку.
- Пауза в верхней точке. Задержка на 3-4 секунды повышает время под нагрузкой.
- Медленное опускание. Контролируемая фаза вниз (3-4 секунды) стимулирует рост мышечных волокон.
- Упражнения на одну ногу. Отличный способ выявить и устранить дисбаланс силы.
- В спортзале можно использовать специальный тренажёр для seated calf raises, а дома — гантели, штангу или даже тяжёлые предметы.
Польза для здоровья и повседневности
Сильные икры — это не только эстетика. Они помогают быстрее бегать, выше прыгать и легче подниматься по лестнице. Кроме того, укреплённая камбаловидная мышца снижает риск травм голеностопа, а также может уберечь колени и голени от перегрузки.
Знаете ли вы, что камбаловидная мышца играет важную роль в кровообращении? Её называют "вторым сердцем ног", ведь каждое сокращение помогает крови возвращаться вверх к сердцу.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru