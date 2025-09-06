Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:21

Опаснее всего ехать медленно: парадокс, который ломает привычные представления

"Автодор": каждое второе ДТП происходит в пределах 10 км от начала движения

Многим водителям кажется, что пристегиваться ремнём безопасности на малых скоростях или при коротких поездках вовсе не обязательно. Особенно если речь идёт о дороге "на соседнюю улицу" или десятиминутной поездке по дачному посёлку. Однако именно такие ситуации и представляют собой коварную ловушку: именно на них приходится огромная доля аварий.

Почему "детские" скорости опаснее, чем кажется

В компании "Автодор" обращают внимание на миф, который укоренился у многих водителей: мол, на низкой скорости последствия столкновения минимальны, а значит, ремень можно проигнорировать. На деле статистика говорит прямо противоположное.

По данным специалистов, каждое второе ДТП происходит в пределах первых десяти километров от начала движения. Другими словами, вероятность попасть в аварию как раз во время короткой поездки гораздо выше, чем думает большинство автомобилистов.

"Каждое второе ДТП происходит в пределах 10 километрах от места старта", — сказали в "Автодоре".

И это не просто цифры. Даже если машина движется всего со скоростью 30 км/ч, внезапное столкновение может привести к тяжёлым травмам головы, шеи или грудной клетки. Ремень безопасности в таких случаях играет решающую роль: он снижает риск летального исхода и уменьшает вероятность серьёзных повреждений.

Ошибочные аргументы против ремня

Скептики обычно приводят несколько причин, по которым якобы можно не пристёгиваться:

  1. "Я еду медленно, ничего не случится".

  2. "Это всего пара минут, тратить время на ремень не стоит".

  3. "На коротком пути аварии почти невозможны".

На первый взгляд подобные доводы кажутся логичными, но на деле они не выдерживают проверки фактами. Дорожные службы неоднократно доказывали: даже малейшая ошибка — будь то неожиданное появление пешехода, выезд другой машины или занос — при скорости 20-30 км/ч может привести к серьёзным последствиям.

Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, ремень снижает риск смертельного исхода при фронтальном ударе почти на 50%, а при боковом — на 25%. Это универсальный защитный инструмент, который работает независимо от того, насколько длинна или коротка поездка.

Что говорит практика

Примеров, подтверждающих необходимость ремней, хватает. Врачи-травматологи отмечают: пациенты, не использовавшие ремень даже при городских скоростях, чаще получают переломы рёбер и травмы внутренних органов. При этом те, кто был пристёгнут, чаще отделываются лёгкими ушибами или вовсе остаются невредимыми.

Не стоит забывать и о юридической стороне вопроса. В России штраф за езду без ремня составляет 1000 рублей. Но куда важнее другое — цена игнорирования ремня может оказаться слишком высокой для здоровья и жизни.

