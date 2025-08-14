Заглушки для ремней могут запретить — что еще изменится в российских машинах

В России могут появиться новые требования к ремням безопасности, а продажа заглушек для них — оказаться под запретом. С таким предложением выступило МВД, ссылаясь на данные обзора Научного центра безопасности дорожного движения.

Почему это важно

Сегодня большинство ремней в автомобилях имеют черный цвет. На темной одежде они практически сливаются с фоном, а светлые — теряются на бежевых или серых вещах.

"Поскольку преимущественно ремни безопасности черного цвета, на темной одежде они практически не видны, так же, как и светлые, например, серые или бежевые, на идентичной по цвету одежде", — говорится в документе.

К тому же определить, пристегнут ли водитель или пассажир, мешают блики, преломление света через стекло и складки одежды. Иногда это приводит к ошибочному штрафу, а в других случаях — дает нарушителю шанс уйти от ответственности.

Что предложено

Ведомство планирует обязать производителей оснащать автомобили ремнями контрастных оттенков, дополненными светоотражающими элементами. Такая мера должна облегчить работу инспекторов и камер фиксации нарушений даже в темное время суток.

Еще одно предложение — полный запрет на продажу заглушек для ремней. По мнению специалистов, это устройство подрывает саму идею безопасности, позволяя игнорировать правила.

Ожидаемый эффект

В МВД считают, что заметные ремни помогут быстрее и точнее выявлять тех, кто пренебрегает своей безопасностью. Ожидается, что это повысит процент водителей и пассажиров, которые пристегиваются.

Штрафы сегодня

За непристегнутый ремень предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. Причем наказание можно получить несколько раз за день — каждое нарушение фиксируется отдельно. Повышенных санкций за повторные случаи законодательство пока не предусматривает.