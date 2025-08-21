Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Капсульный гардероб для особых случаев
Капсульный гардероб для особых случаев
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:24

Осень превращает шкаф в хаос: как найти свитер среди сарафанов

Эксперты объяснили, как освежить шерстяные вещи и подготовить пуховики к зиме

Осенью шкафы многих из нас превращаются в хаотичное хранилище, где летние сарафаны соседствуют с пуховиками, а любимый свитер найти становится задачей не проще квеста. Межсезонье — идеальное время, чтобы привести гардероб в порядок и подготовить вещи к хранению.

Шаг 1. Разбор и сортировка

Начните с полной ревизии — вынесите всё содержимое летнего гардероба на диван или кровать. Делите вещи на три категории:

  • буду носить;
  • сомневаюсь;
  • точно не нужно (растянутое, выцветшее, неподходящее по размеру).

Для категории "сомневаюсь" действует золотое правило: если вы не надевали вещь за весь прошедший сезон — с большой вероятностью не наденете и в следующем.

Шаг 2. Подготовка одежды к хранению

Перед отправкой в коробки или чехлы:

  • постирайте всё, даже если вещь кажется чистой — следы дезодорантов и пота со временем оставляют пятна;
  • тщательно высушите — любое остаточное увлажнение может привести к появлению плесени или неприятного запаха;
  • деликатные ткани (шёлк, лен, кашемир) лучше отдать в химчистку;
  • используйте дышащие материалы — хлопковые чехлы, картонные коробки или вакуумные пакеты с клапаном (но не полиэтилен).

Шаг 3. Организуем хранение

Чтобы вещи легко находились и не мялись:

  • разделите шкаф на зоны — повседневное должно быть на уровне глаз, сезонное — на верхних полках;
  • используйте прозрачные контейнеры или подписывайте коробки;
  • складывайте футболки и шорты вертикально (по методу Мари Кондо) — так они занимают меньше места и не мнутся;
  • приобретите одинаковые плечики, чтобы вещи висели ровно и не искривлялись (велюровые — для экономии места, деревянные — для тяжёлой одежды).

Шаг 4. Готовим осенне-зимний гардероб

Не ждите первых холодов, чтобы достать свитера и пальто:

  • заранее проверьте молнии, пуговицы и швы;
  • шерстяные вещи "освежите" на балконе или отпаривателем;
  • пуховики потрясите и взбейте наполнитель;
  • обувь очистите, обработайте спреем и вставьте формодержатели.

Смена сезонного гардероба — не скучная обязанность, а отличный повод освободить место, сохранить любимые вещи и с комфортом войти в новый сезон.

