Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Капуста оле
Капуста оле
© commons.wikimedia.org by Joanna Boisse is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:31

Сентябрьские овощи заряжают иммунитет лучше любых витаминов

Якимова: сезонные овощи помогают укрепить иммунитет осенью

С приходом сентября особенно важно разнообразить рацион свежими сезонными овощами. В это время они не только наиболее доступны, но и сохраняют максимум полезных веществ, необходимых для здоровья.

Почему важны сезонные овощи

Врач-терапевт Анастасия Якимова напомнила, что продукты, выращенные естественным образом и созревшие в свой срок, содержат больше биологически активных соединений.

"Регулярное потребление свежих плодов, которые созрели естественным путем, способствует укреплению иммунной системы и снижению риска дефицита витаминов", — сказала врач-терапевт Анастасия Якимова.

Такие овощи помогают поддерживать баланс витаминов и минералов, что особенно актуально в начале осени, когда организм адаптируется к смене погоды и увеличению вирусных нагрузок.

Какие овощи включить в рацион

По мнению специалиста, в сентябре стоит обратить внимание на несколько ключевых продуктов:

• капуста — богата клетчаткой и витамином С, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение;
• морковь — содержит бета-каротин, полезный для зрения и кожи;
• свекла — источник антиоксидантов и железа, помогает очищать организм;
• сладкий перец — насыщен витамином С, поддерживает сосуды и иммунитет;
• кабачки — легко усваиваются и способствуют нормализации обмена веществ;
• тыква — помогает работе ЖКТ и насыщает организм витаминами группы В и калием.

Итоги

Сезонные овощи не только полезны, но и помогают составить вкусное и разнообразное меню. Добавляя их в рацион ежедневно, можно укрепить иммунитет и поддержать здоровье в переходный период осени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Жаровская предупреждает: солёные снеки повышают риск рака желудка сегодня в 6:03

Секрет вашей любимой закуски: почему диетологи советуют убрать её из рациона срочно

Диетолог Татьяна Жаровская раскрыла опасность солёных снеков: риск рака желудка, гипертонии и инсульта. Как справиться с тягой и выбрать здоровые альтернативы.

Читать полностью » Женщин-пенсионеров в Москве почти вдвое больше, чем мужчин сегодня в 5:29

Мужчины уходят раньше: статистика пенсионеров в России поражает перекосом

В России женщин-пенсионеров значительно больше, чем мужчин. Эксперты объясняют, какие факторы формируют этот демографический дисбаланс.

Читать полностью » Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности ботулизма при консервировании грибов сегодня в 4:26

Банка с грибами может убить: скрытая опасность домашних заготовок

Грибы могут стать источником ботулизма при неправильной заготовке. Врач объяснила, чем это опасно и на какие симптомы стоит обратить внимание.

Читать полностью » Педиатр Рамил Шахвеледов напомнил о важности вакцинации детей от гриппа осенью сегодня в 3:23

Как подготовить иммунитет школьника к осени: простые правила

Осенью риск вирусных инфекций у детей возрастает. Врач рассказал, как вакцинация и простые меры гигиены помогут защитить ребёнка.

Читать полностью » Ребёнка с нейробластомой перевезли из Китая в Москву на самолёте президента России сегодня в 2:20

Битва за детство: мальчика с агрессивной опухолью спасают в Москве

Российские врачи рассказали о шансах на выздоровление мальчика с нейробластомой, доставленного спецбортом Путина. Прогноз зависит от стадии болезни.

Читать полностью » Врач Валерий Новоселов объяснил причины появления синяков у Дональда Трампа сегодня в 1:17

Почему синяки у пожилых людей появляются даже без удара

Синяки на теле Дональда Трампа вызвали новые слухи о его здоровье. Врач объяснил, какие болезни или факторы могут стоять за этим симптомом.

Читать полностью » Врач Андрей Звонков напомнил, что плановые процедуры проводятся в поликлинике, а не на скорой сегодня в 0:13

Один звонок может стоить жизни: когда скорую вызывать нельзя

Врач-терапевт объяснил, в каких случаях действительно нужно звонить в скорую, и предложил меру, которая может сократить необоснованные вызовы.

Читать полностью » Проблемы в интимной жизни входят в признаки измены — психолог Валадао вчера в 23:46

Не доказательство, но сигнал: когда стоит говорить о подозрениях в измене

Психолог Ванесса Валадао назвала шесть признаков, по которым можно заподозрить измену: от скрытности со смартфоном до эмоциональной дистанции и проблем в интимной жизни.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эрика Зиль назвала восемь распространённых ошибок в боковых выпадах
Красота и здоровье

Дарья Скурихина: продукты с рекордным содержанием магния вместо таблеток
Дом

Какие ткани выбрать для постельного белья: сатин, бязь или поплин
Еда

Шеф-повара запекают баклажаны с моцареллой и помидорами в духовке
Авто и мото

В США выставят на аукцион редкий электромобиль Detroit Electric 1917 года за $190 тысяч
Садоводство

Огуречная кожура используется как мягкое удобрение для томатов, огурцов и перца
Еда

Шеф-повар запекает пирог с айвой с добавлением корицы
Наука и технологии

Искусственный интеллект трансформирует рынок труда: какие профессии под угрозой – прогноз эксперта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet