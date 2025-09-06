Сентябрьские овощи заряжают иммунитет лучше любых витаминов

С приходом сентября особенно важно разнообразить рацион свежими сезонными овощами. В это время они не только наиболее доступны, но и сохраняют максимум полезных веществ, необходимых для здоровья.

Почему важны сезонные овощи

Врач-терапевт Анастасия Якимова напомнила, что продукты, выращенные естественным образом и созревшие в свой срок, содержат больше биологически активных соединений.

"Регулярное потребление свежих плодов, которые созрели естественным путем, способствует укреплению иммунной системы и снижению риска дефицита витаминов", — сказала врач-терапевт Анастасия Якимова.

Такие овощи помогают поддерживать баланс витаминов и минералов, что особенно актуально в начале осени, когда организм адаптируется к смене погоды и увеличению вирусных нагрузок.

Какие овощи включить в рацион

По мнению специалиста, в сентябре стоит обратить внимание на несколько ключевых продуктов:

• капуста — богата клетчаткой и витамином С, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение;

• морковь — содержит бета-каротин, полезный для зрения и кожи;

• свекла — источник антиоксидантов и железа, помогает очищать организм;

• сладкий перец — насыщен витамином С, поддерживает сосуды и иммунитет;

• кабачки — легко усваиваются и способствуют нормализации обмена веществ;

• тыква — помогает работе ЖКТ и насыщает организм витаминами группы В и калием.

Итоги

Сезонные овощи не только полезны, но и помогают составить вкусное и разнообразное меню. Добавляя их в рацион ежедневно, можно укрепить иммунитет и поддержать здоровье в переходный период осени.