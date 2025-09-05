Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат из капусты и яблок
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:15

Один продукт с грядки сильнее таблеток от авитаминоза

Врач Якимова: капуста, морковь и свекла снижают риск авитаминоза осенью

Осенью организм особенно нуждается в поддержке, ведь в этот период повышается риск авитаминоза. Медики рекомендуют делать акцент на сезонных овощах, которые помогают укрепить иммунитет и восполнить дефицит полезных веществ.

Почему именно осенние овощи

Врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова отмечает, что сентябрьские овощи особенно полезны, так как вызревают естественным образом и накапливают больше биологически активных веществ.

"Сезонные овощи в сентябре особенно ценны, так как они созревают естественным образом и содержат больше биологически активных веществ", — пояснила врач Анастасия Якимова.

По её словам, включение таких продуктов в рацион помогает снизить риск нехватки витаминов и подготовить организм к осенне-зимнему периоду, когда иммунитет чаще всего ослабевает.

Какие продукты выбрать

Капуста - отличный источник витамина С и клетчатки. Она помогает укрепить защитные силы организма и улучшает работу пищеварения.
Морковь - богата бета-каротином, который необходим для здоровья кожи, зрения и правильной работы иммунной системы.
Свекла - содержит природные антиоксиданты и железо, способствующие нормализации кроветворения и поддержанию энергии.
Сладкий перец - лидер среди овощей по содержанию витамина С, а также источник других ценных веществ.
Кабачки и тыква - мягко регулируют пищеварение и подходят даже людям с чувствительным желудком.

"Сладкий перец — один из лидеров по содержанию витамина C, а кабачки и тыква помогают мягко нормализовать пищеварение", — добавила доктор Анастасия Якимова.

Польза для здоровья

Регулярное употребление сезонных овощей осенью не только снижает риск авитаминоза, но и помогает организму легче справляться с сезонными инфекциями. Благодаря клетчатке улучшается работа кишечника, а антиоксиданты и витамины поддерживают иммунную систему.

