Один продукт с грядки сильнее таблеток от авитаминоза

Осенью организм особенно нуждается в поддержке, ведь в этот период повышается риск авитаминоза. Медики рекомендуют делать акцент на сезонных овощах, которые помогают укрепить иммунитет и восполнить дефицит полезных веществ.

Почему именно осенние овощи

"Сезонные овощи в сентябре особенно ценны, так как они созревают естественным образом и содержат больше биологически активных веществ", — пояснила врач Анастасия Якимова.

По её словам, включение таких продуктов в рацион помогает снизить риск нехватки витаминов и подготовить организм к осенне-зимнему периоду, когда иммунитет чаще всего ослабевает.

Какие продукты выбрать

• Капуста - отличный источник витамина С и клетчатки. Она помогает укрепить защитные силы организма и улучшает работу пищеварения.

• Морковь - богата бета-каротином, который необходим для здоровья кожи, зрения и правильной работы иммунной системы.

• Свекла - содержит природные антиоксиданты и железо, способствующие нормализации кроветворения и поддержанию энергии.

• Сладкий перец - лидер среди овощей по содержанию витамина С, а также источник других ценных веществ.

• Кабачки и тыква - мягко регулируют пищеварение и подходят даже людям с чувствительным желудком.

"Сладкий перец — один из лидеров по содержанию витамина C, а кабачки и тыква помогают мягко нормализовать пищеварение", — добавила доктор Анастасия Якимова.

Польза для здоровья

Регулярное употребление сезонных овощей осенью не только снижает риск авитаминоза, но и помогает организму легче справляться с сезонными инфекциями. Благодаря клетчатке улучшается работа кишечника, а антиоксиданты и витамины поддерживают иммунную систему.