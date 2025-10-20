Осень крадёт энергию: врачи рассказали, как отличить хандру от настоящей депрессии

С наступлением осени многие замечают упадок сил, сонливость и потерю мотивации. Дни становятся короче, солнца меньше, и это естественно отражается на настроении. Но если апатия и усталость длятся более двух недель, это может быть не сезонная адаптация, а проявление депрессии. Об этом "Газете.Ru" рассказала психиатр и психотерапевт клиники "Майндсет", выпускница Сеченовского университета Полина Свечникова.

"Причины формирования САР — короткий световой день, смещение циркадных ритмов и генетическая уязвимость. В отличие от обычной осенней хандры, САР длится дольше, вызывая выраженные нарушения концентрации и внимания", — отметила психиатр Полина Свечникова.

Почему осенью снижается настроение

Осень меняет привычный биоритм человека. Сокращение светового дня влияет на выработку серотонина и мелатонина - гормонов, регулирующих настроение и сон. Когда света меньше, мозг получает меньше сигналов бодрствования, и человек становится вялым, апатичным, чаще хочет спать.

Кроме того, похолодание снижает желание выходить на улицу и заниматься физической активностью. Организм начинает экономить энергию, а социальная активность уменьшается. Всё это создаёт почву для сезонных колебаний настроения.

Однако не всегда это безобидное состояние. Если упадок сил сочетается с длительным чувством безысходности, потерей интереса к жизни и изоляцией от близких — это повод насторожиться.

Осенняя хандра или депрессия: в чём разница

Психиатры выделяют несколько уровней сезонных эмоциональных нарушений — от лёгкой апатии до клинической депрессии.