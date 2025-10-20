Осень крадёт энергию: врачи рассказали, как отличить хандру от настоящей депрессии
С наступлением осени многие замечают упадок сил, сонливость и потерю мотивации. Дни становятся короче, солнца меньше, и это естественно отражается на настроении. Но если апатия и усталость длятся более двух недель, это может быть не сезонная адаптация, а проявление депрессии. Об этом "Газете.Ru" рассказала психиатр и психотерапевт клиники "Майндсет", выпускница Сеченовского университета Полина Свечникова.
"Причины формирования САР — короткий световой день, смещение циркадных ритмов и генетическая уязвимость. В отличие от обычной осенней хандры, САР длится дольше, вызывая выраженные нарушения концентрации и внимания", — отметила психиатр Полина Свечникова.
Почему осенью снижается настроение
Осень меняет привычный биоритм человека. Сокращение светового дня влияет на выработку серотонина и мелатонина - гормонов, регулирующих настроение и сон. Когда света меньше, мозг получает меньше сигналов бодрствования, и человек становится вялым, апатичным, чаще хочет спать.
Кроме того, похолодание снижает желание выходить на улицу и заниматься физической активностью. Организм начинает экономить энергию, а социальная активность уменьшается. Всё это создаёт почву для сезонных колебаний настроения.
Однако не всегда это безобидное состояние. Если упадок сил сочетается с длительным чувством безысходности, потерей интереса к жизни и изоляцией от близких — это повод насторожиться.
Осенняя хандра или депрессия: в чём разница
Психиатры выделяют несколько уровней сезонных эмоциональных нарушений — от лёгкой апатии до клинической депрессии.
|Симптом
|Осенняя адаптация
|Сезонное аффективное расстройство (САР)
|Депрессия
|Настроение
|Слегка понижено
|Устойчивая грусть, раздражительность
|Глубокая подавленность
|Энергия
|Небольшая усталость
|Выраженная вялость, сонливость
|Полный упадок сил
|Концентрация
|Лёгкие трудности
|Заметное снижение внимания
|Невозможность сосредоточиться
|Социальная активность
|Становится меньше
|Избегание встреч, замкнутость
|Отчуждение, потеря контакта с близкими
|Продолжительность
|Несколько дней
|До 2-3 недель
|Более 14 дней и дольше
|Поведение
|Сохраняет интерес к жизни
|Снижается мотивация
|Полная потеря удовольствия
"Для того чтобы говорить о клинической депрессии, симптомы подавленности, снижения активности и утраты способности испытывать радость и удовольствие должны наблюдаться не менее двух недель", — уточнила Полина Свечникова.
Что такое сезонное аффективное расстройство
Сезонное аффективное расстройство (САР) — это форма депрессии, возникающая на фоне короткого светового дня и смещения циркадных ритмов. Оно проявляется повторяющимися эпизодами осенью и зимой, когда солнца меньше.
Основные признаки САР:
-
повышенная сонливость;
-
тяга к сладкому и углеводам;
-
прибавка веса;
-
трудности с концентрацией;
-
отсутствие интереса к привычным занятиям.
У большинства людей симптомы проходят весной, когда увеличивается продолжительность дня. Однако при тяжёлом течении требуется консультация психиатра и терапия — от фототерапии до медикаментозной коррекции.
Когда осенняя усталость — признак депрессии
Психиатр подчёркивает: депрессия — это не просто плохое настроение, а серьёзное заболевание, которое требует внимания и лечения.
"При депрессии человеку сложнее справляться с учёбой или работой, многие перестают встречаться с друзьями и теряют их. Если упадок сил сохраняется, нарушается сон, снижается концентрация или теряется интерес к привычным делам — это уже повод обратиться к врачу", — пояснила Полина Свечникова.
К тревожным признакам относятся:
-
стойкое чувство безысходности;
-
потеря удовольствия от любимых дел;
-
отсутствие аппетита или переедание;
-
бессонница или, наоборот, постоянная сонливость;
-
мысли о собственной бесполезности.
Биполярное расстройство с сезонностью
Иногда сезонные колебания настроения могут быть частью биполярного расстройства. В отличие от депрессии, при нём наблюдаются чередования фаз - от апатии до чрезмерной активности и эйфории.
Такие состояния называют "эмоциональными американскими горками". Человек может за короткое время переходить от полного безразличия к бурной энергии и планам. Важно отличать эти эпизоды от обычных сезонных спадов, так как лечение биполярного расстройства требует иной терапии.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Считать апатию нормой и ждать, пока "само пройдёт".
Последствие: Углубление депрессии и хроническая усталость.
Альтернатива: Обратиться к психиатру или психотерапевту при длительных симптомах.
-
Ошибка: Увеличивать дозу кофе и стимуляторов.
Последствие: Нарушение сна и усиление тревожности.
Альтернатива: Умеренные физические нагрузки и дневной свет.
-
Ошибка: Замыкаться дома.
Последствие: Социальная изоляция и усиление чувства одиночества.
Альтернатива: Общение с близкими, прогулки и хобби.
Советы шаг за шагом: как помочь себе осенью
-
Следите за сном. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы не сбивать циркадные ритмы.
-
Больше дневного света. Гуляйте днём, особенно в солнечную погоду. Свет активизирует выработку серотонина.
-
Регулярное питание. Добавьте в рацион рыбу, орехи, зелень, цельнозерновые продукты — они поддерживают нервную систему.
-
Физическая активность. Даже 20 минут ходьбы или растяжки улучшают настроение.
-
Избегайте изоляции. Общение — мощный антидепрессант.
-
Пейте достаточно воды. Обезвоживание усиливает усталость.
-
Не стесняйтесь обращаться за помощью. Если состояние не улучшается — стоит поговорить с врачом.
Плюсы и минусы сезонной адаптации
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Физиологическая реакция
|Помогает организму подстроиться под зиму
|Снижает активность и мотивацию
|Эмоциональная сторона
|Возможность отдыха и переосмысления
|Риск развития САР и депрессии
|Влияние на здоровье
|Временное снижение тонуса
|Недостаток витамина D и нарушение сна
FAQ
Сколько должна длиться осенняя хандра, чтобы заподозрить депрессию?
Если симптомы сохраняются более двух недель, стоит обратиться к врачу.
Поможет ли витамин D от осенней апатии?
Да, он поддерживает нервную систему и уровень серотонина, но приём нужно согласовать со специалистом.
Можно ли победить САР без лекарств?
Лёгкие формы поддаются фототерапии, физической активности и режиму сна. При тяжёлых — требуется помощь психиатра.
Мифы и правда
Миф: Депрессия — это просто лень.
Правда: Это биохимическое нарушение, требующее медицинского подхода.
Миф: Осенняя апатия бывает у всех, лечить её не нужно.
Правда: Иногда за этим скрывается серьёзное расстройство.
Миф: Если человек улыбается, у него нет депрессии.
Правда: Многие скрывают симптомы, чтобы не вызывать сочувствия.
