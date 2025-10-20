Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:51

Осень крадёт энергию: врачи рассказали, как отличить хандру от настоящей депрессии

Врач Полина Свечникова рассказала, почему осенью снижается настроение

С наступлением осени многие замечают упадок сил, сонливость и потерю мотивации. Дни становятся короче, солнца меньше, и это естественно отражается на настроении. Но если апатия и усталость длятся более двух недель, это может быть не сезонная адаптация, а проявление депрессии. Об этом "Газете.Ru" рассказала психиатр и психотерапевт клиники "Майндсет", выпускница Сеченовского университета Полина Свечникова.

"Причины формирования САР — короткий световой день, смещение циркадных ритмов и генетическая уязвимость. В отличие от обычной осенней хандры, САР длится дольше, вызывая выраженные нарушения концентрации и внимания", — отметила психиатр Полина Свечникова.

Почему осенью снижается настроение

Осень меняет привычный биоритм человека. Сокращение светового дня влияет на выработку серотонина и мелатонина - гормонов, регулирующих настроение и сон. Когда света меньше, мозг получает меньше сигналов бодрствования, и человек становится вялым, апатичным, чаще хочет спать.

Кроме того, похолодание снижает желание выходить на улицу и заниматься физической активностью. Организм начинает экономить энергию, а социальная активность уменьшается. Всё это создаёт почву для сезонных колебаний настроения.

Однако не всегда это безобидное состояние. Если упадок сил сочетается с длительным чувством безысходности, потерей интереса к жизни и изоляцией от близких — это повод насторожиться.

Осенняя хандра или депрессия: в чём разница

Психиатры выделяют несколько уровней сезонных эмоциональных нарушений — от лёгкой апатии до клинической депрессии.

Симптом Осенняя адаптация Сезонное аффективное расстройство (САР) Депрессия
Настроение Слегка понижено Устойчивая грусть, раздражительность Глубокая подавленность
Энергия Небольшая усталость Выраженная вялость, сонливость Полный упадок сил
Концентрация Лёгкие трудности Заметное снижение внимания Невозможность сосредоточиться
Социальная активность Становится меньше Избегание встреч, замкнутость Отчуждение, потеря контакта с близкими
Продолжительность Несколько дней До 2-3 недель Более 14 дней и дольше
Поведение Сохраняет интерес к жизни Снижается мотивация Полная потеря удовольствия

"Для того чтобы говорить о клинической депрессии, симптомы подавленности, снижения активности и утраты способности испытывать радость и удовольствие должны наблюдаться не менее двух недель", — уточнила Полина Свечникова.

Что такое сезонное аффективное расстройство

Сезонное аффективное расстройство (САР) — это форма депрессии, возникающая на фоне короткого светового дня и смещения циркадных ритмов. Оно проявляется повторяющимися эпизодами осенью и зимой, когда солнца меньше.

Основные признаки САР:

  • повышенная сонливость;

  • тяга к сладкому и углеводам;

  • прибавка веса;

  • трудности с концентрацией;

  • отсутствие интереса к привычным занятиям.

У большинства людей симптомы проходят весной, когда увеличивается продолжительность дня. Однако при тяжёлом течении требуется консультация психиатра и терапия — от фототерапии до медикаментозной коррекции.

Когда осенняя усталость — признак депрессии

Психиатр подчёркивает: депрессия — это не просто плохое настроение, а серьёзное заболевание, которое требует внимания и лечения.

"При депрессии человеку сложнее справляться с учёбой или работой, многие перестают встречаться с друзьями и теряют их. Если упадок сил сохраняется, нарушается сон, снижается концентрация или теряется интерес к привычным делам — это уже повод обратиться к врачу", — пояснила Полина Свечникова.

К тревожным признакам относятся:

  • стойкое чувство безысходности;

  • потеря удовольствия от любимых дел;

  • отсутствие аппетита или переедание;

  • бессонница или, наоборот, постоянная сонливость;

  • мысли о собственной бесполезности.

Биполярное расстройство с сезонностью

Иногда сезонные колебания настроения могут быть частью биполярного расстройства. В отличие от депрессии, при нём наблюдаются чередования фаз - от апатии до чрезмерной активности и эйфории.

Такие состояния называют "эмоциональными американскими горками". Человек может за короткое время переходить от полного безразличия к бурной энергии и планам. Важно отличать эти эпизоды от обычных сезонных спадов, так как лечение биполярного расстройства требует иной терапии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Считать апатию нормой и ждать, пока "само пройдёт".
    Последствие: Углубление депрессии и хроническая усталость.
    Альтернатива: Обратиться к психиатру или психотерапевту при длительных симптомах.

  • Ошибка: Увеличивать дозу кофе и стимуляторов.
    Последствие: Нарушение сна и усиление тревожности.
    Альтернатива: Умеренные физические нагрузки и дневной свет.

  • Ошибка: Замыкаться дома.
    Последствие: Социальная изоляция и усиление чувства одиночества.
    Альтернатива: Общение с близкими, прогулки и хобби.

Советы шаг за шагом: как помочь себе осенью

  1. Следите за сном. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы не сбивать циркадные ритмы.

  2. Больше дневного света. Гуляйте днём, особенно в солнечную погоду. Свет активизирует выработку серотонина.

  3. Регулярное питание. Добавьте в рацион рыбу, орехи, зелень, цельнозерновые продукты — они поддерживают нервную систему.

  4. Физическая активность. Даже 20 минут ходьбы или растяжки улучшают настроение.

  5. Избегайте изоляции. Общение — мощный антидепрессант.

  6. Пейте достаточно воды. Обезвоживание усиливает усталость.

  7. Не стесняйтесь обращаться за помощью. Если состояние не улучшается — стоит поговорить с врачом.

Плюсы и минусы сезонной адаптации

Аспект Плюсы Минусы
Физиологическая реакция Помогает организму подстроиться под зиму Снижает активность и мотивацию
Эмоциональная сторона Возможность отдыха и переосмысления Риск развития САР и депрессии
Влияние на здоровье Временное снижение тонуса Недостаток витамина D и нарушение сна

FAQ

Сколько должна длиться осенняя хандра, чтобы заподозрить депрессию?
Если симптомы сохраняются более двух недель, стоит обратиться к врачу.

Поможет ли витамин D от осенней апатии?
Да, он поддерживает нервную систему и уровень серотонина, но приём нужно согласовать со специалистом.

Можно ли победить САР без лекарств?
Лёгкие формы поддаются фототерапии, физической активности и режиму сна. При тяжёлых — требуется помощь психиатра.

Мифы и правда

Миф: Депрессия — это просто лень.
Правда: Это биохимическое нарушение, требующее медицинского подхода.

Миф: Осенняя апатия бывает у всех, лечить её не нужно.
Правда: Иногда за этим скрывается серьёзное расстройство.

Миф: Если человек улыбается, у него нет депрессии.
Правда: Многие скрывают симптомы, чтобы не вызывать сочувствия.

