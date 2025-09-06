Осень на вкус: свежие ягоды, которые заряжают энергией
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Врачи предупреждают: абрикосовые косточки опасны из-за амигдалина, превращающегося в цианид. Почему миф о "лечении рака" оказался смертельно рискованным?Читать полностью » сегодня в 7:46
Учёные выяснили, что экзотический фрукт каму-каму способен снижать уровень жира в печени при НАЖБП, благодаря содержанию полифенолов. Это открывает новые возможности в лечении болезни!Читать полностью » сегодня в 7:35
Врач развеял популярные мифы о младенцах — от кутая до «монетки на пупке». Он объяснил, что действительно нужно ребёнку в первые месяцы жизни.Читать полностью » сегодня в 6:46
Дефицит магния вызывает бессонницу, судороги и тревожность. Как правильно восполнить его с помощью продуктов и добавок, избежав опасной передозировки? Советы врача Дарьи Скурихиной.Читать полностью » сегодня в 6:31
Врач рассказала, какие сезонные овощи стоит есть в сентябре, чтобы укрепить иммунитет и защититься от авитаминоза.Читать полностью » сегодня в 6:03
Диетолог Татьяна Жаровская раскрыла опасность солёных снеков: риск рака желудка, гипертонии и инсульта. Как справиться с тягой и выбрать здоровые альтернативы.Читать полностью » сегодня в 5:29
В России женщин-пенсионеров значительно больше, чем мужчин. Эксперты объясняют, какие факторы формируют этот демографический дисбаланс.Читать полностью » сегодня в 4:26
Грибы могут стать источником ботулизма при неправильной заготовке. Врач объяснила, чем это опасно и на какие симптомы стоит обратить внимание.Читать полностью »