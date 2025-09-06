Осень на вкус: свежие ягоды, которые заряжают энергией

Свежие сезонные ягоды занимают особое место в рационе: они не только вкусны, но и приносят значительно больше пользы для здоровья, чем замороженные или привезённые издалека аналоги. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

Почему именно сезонные ягоды полезнее

По словам специалиста, главное преимущество местных свежих ягод заключается в их насыщенности витаминами и антиоксидантами.

"В чем же заключается польза сезонных ягод в целом? Она заключается в том, что эти ягоды свежие, и как свежие ягоды они содержат больше витаминов и антиоксидантов, чем их замороженные или привезенные аналоги", — отметила врач-диетолог Галина Волкова.

После заморозки или долгой транспортировки часть полезных веществ теряется, поэтому сезонные продукты оказываются значительно ценнее для организма.

Какие ягоды стоит включить в рацион

Эксперт выделила несколько наиболее полезных сезонных ягод:

• черника и голубика - положительно влияют на зрение и укрепляют сосуды;

• крыжовник - содержит пектин и органические кислоты, поддерживает работу пищеварительной системы;

• арбузы и дыни - формально тоже относятся к ягодам, они богаты калием и магнием, помогают поддерживать водно-солевой баланс;

• поздняя малина - источник витамина С, клетчатки и марганца, укрепляет иммунитет и улучшает обмен веществ.

Итог

Включение в рацион сезонных ягод помогает разнообразить питание, укрепить здоровье и поддерживать организм в тонусе. Это естественный и вкусный способ восполнить запасы витаминов и минералов.